Terquedad empresarial-Alerta de salud-Coraje agrícola-“Terrible” campaña

LA CÚPULA EMPRESARIAL, con Coparmex de avanzada, está en riesgo de exhibir su lejanía del electorado chihuahuense y su poco poder de convocatoria de persistir con el empeño de organizar el foro de ciudadano entre candidatos a la gubernatura previsto para el miércoles 26 de mayo, a una semana de cerrar campañas. De entrada ya no cuentan con dos candidaturas que han declinado recientemente. De las seis que me quedaban, como en la canción, jure que no asistirá tampoco el morenista Juan Carlos Loera, pues no se va a ir a meter en la casa del enemigo. De los cinco que quedaban, la panista Maru Campos no tiene nada que ganar, pues ya los tiene a todos en la bolsa, ni un voto le dará esta participación, y sí, en cambio, le daría mantener el fuego en Juárez donde se decide la elección. “El Caballo” naranja, si mantiene su discurso del debate del IEE seguramente arrancará porras del respetable, ya que les encanta que insulten a Morena, AMLO y de paso Loera. De los tres que me quedaban, que son…, son…, ni quién se acuerde.

Pero bueno, son empeñosos, seguro ya dieron por descontado todo esto y no les importará un ridículo más, como fue el pasado de alcaldes, que estuvo más somnífero que nada. La duda sobre el debate sería cuál de estos dos ejercicios sería el más aburrido.

******

QUIEN LA SEMANA pasada pegó un fuerte susto a su equipo de trabajo fue el candidato de Morena por la alcaldía capitalina, Marco Quezada, quien presentó uno de esos visibles síntomas de presión alta y cansancio extremo, al grado de que fue en una entrevista de radio donde se lo hicieron notar y al día siguiente tuvo que cancelar otra para ir con el médico.

El estado de salud del candidato moreno se desconoce a ciencia cierta, faltaría saber la prescripción médica, pero de que públicamente se le observó desde el jueves con un fuerte derrame en el ojo izquierdo, de eso no queda duda. Y la confirmación al día siguiente al aire de que no acudía a una entrevista de radio por atender de urgencia la cita de valoración médica, pues prendió las antenas entre su equipo.

Aún así la agenda del fin de semana que tocó parte de la zona rural del Municipio, contó con la reservada asistencia del aspirante, quien mantenía visible el derrame, y algunos malosos de la campaña dijeron saber ya los resultados de la valoración médica, pero será hasta hoy cuando decidan darlos a conocer, porque al parecer incluyen reposo absluto y precaución de bajarle al estrés, ya que el expriista y hoy morenista no es tan chamaco para aguantar las presiones de un cierre de campaña donde todo se agolpa, desde emociones hasta compromisos contractuales y demás arrimadijos que quitan algo más que el sueño.

******

ES TAL EL coraje que los productores agrícolas de la región centro-sur le tienen a Juan Carlos Loera, que tan sólo suponer que pone un pie en Delicias, ocasiona tumultos y furia por parte de los agricultores… y eso ocurrió este fin de semana. Resulta que un grupo de productores irrumpió en un conocido hotel de esa ciudad, luego de que les avisaran que ahí se encontraba Loera de la Rosa en un evento organizado por Nora Agüeros, candidata de Morena a diputada local por el Distrito 19, y aunque todo quedó en falsa alarma, la irrupción de los agricultores no quedó inadvertida por los morenistas, quienes saben perfectamente que una posible visita de Loera a Delicias, Camargo, Ojinaga o cualquier otro poblado de la región centro-sur y noreste, podría culminar en una posible agresión, luego de que los campesinos se han sentido, y han sido, agredidos por el ahora candidato de Morena al gobierno estatal, pues cuando estaba de súper delegado, denostó una y otra vez la lucha por el agua, además de hasta ordenar la difusión de folletos que denigraban a los productores… así que como diría Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Loera, “amor con amor se paga”.

Es así que desde que inició la campaña electoral el pasado 4 de abril, Loera no se ha parado por ningún municipio de la cuenca del río Conchos, y según nos dicen, no lo hará, no vaya a ser y ponga en riesgo su integridad física, sin embargo, es ahí donde preocupa demasiado a los productores agrícolas de esa región el hecho de que Loera pueda ganar las elecciones y convertirse en gobernador, pues si de candidato los traicionó, qué pueden esperar de él cuando ya tenga el poder.

******

CONTINUANDO CON LOS morenos y su candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, el día del debate fueron captados en la movida los bots y los no tan bots de ese partido, y es que a través de las redes sociales, un miembro del equipo de campaña metió la pata y escribió que si querían recibir los “apoyos” prometidos por el aspirante a gobernador, tenían que escribir un mensaje de apoyo y guardar el pantallazo, para así demostrar que estaban haciendo su “chamba”, cuestión que fue captado por los internautas, quienes difundieron la imagen que se convirtió en viral durante el fin de semana, pues aunque todos los partidos políticos traen sus bots, lo cierto es que es irónico porque quienes quedaron exhibidos son los que se la pasan con su cantaleta de honestidad, aunque su doble cara sea tan evidente.

******

QUIEN SIGUIÓ LOS pasos del doctor Alejandro Díaz y declinó su candidatura a la gubernatura de Chihuahua, fue la hoy excandidata de Redes Sociales Progresistas, María Eugenia Baeza, la cual se hizo a un lado y se sumó a la campaña de su tocaya, la candidata del PAN-PRD, Maru Campos Galván, quien después del debate del jueves se ha fortalecido y ya trae entre sus filas a dos excandidatos que antes eran adversarios, y es que es tal el terror que gente de bien le tiene a Morena y a su forma de “gobernar”, que algunos ya están mejor haciéndose a un lado para no estorbar y sí sumar en torno a la figura de Maru Campos, la única que puede hacerle frente a Morena en las urnas, a dos semanas de que se decida el futuro de Chihuahua.

******

EL QUE TUVO visita de lujo para apoyarlo en su campaña por la alcaldía de Ciudad Juárez, fue el candidato de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, y es que a la ciudad fronteriza arribó el diputado federal Erick “El Terrible” Morales, quien era boxeador y en el 2018 le entró a la política, además, “El Terrible” no solamente se apersonó a apoyar a Pérez Cuéllar, también hizo lo mismo en Chihuahua capital. Nos dicen que la visita del pugilista es porque a dos semanas de la elección, desde la dirigencia nacional traen en la mira a las principales ciudades del estado.