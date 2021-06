¿Sentirán vergüenza?-Respaldo tricolor-Lodo palaciego

En medio de una crisis por la violencia que no cesa y que convirtió a mayo en el mes más violento del año en Chihuahua, con la jornada electoral a la vuelta de la esquina y un profundo malestar ciudadano en contra de la administración del gobernador Javier Corral, el colmo de los colmos llegó ayer cuando varias patrullas utilizadas por agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se quedaron sin vuelo después de que la empresa que las arrienda al gobierno de Corral, decidió apagarles el motor a través del GPS que portan las unidades. Y es que es tal el adeudo que trae la Secretaría de Hacienda con la empresa que les renta los vehículos, que los encargados ya no aguantaron más y les metieron un escarmiento tan fuerte, que los hizo caer en el ridículo total, pues las pick ups utilizadas por los agentes tuvieron que ser remolcadas con grúas, luego de que los elementos quedaron varados ante la inoperancia de sus jefes.

Es así que sólo llegando al extremo, es que la empresa pudo negociar el adeudo y que por tanto fueran atendidos por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien todavía no lograba ni resolver los adeudos que trae el gobierno estatal con los fideicomisos en materia de seguridad, como lo es Ficosec, cuando ya tenía otro problemón enfrente, por lo que para no continuar arrastrando el prestigio, si es que les queda, se negoció que lo más pronto posible se saldará esa deuda por la renta de patrullas, que asciende a unos 70 millones de pesos, por lo que horas más tarde y con otra promesa bajo el brazo, la empresa arrendadora les volvió a activar el motor a los de Fiscalía y SSPE. A ver si no vuelve a ocurrir una tragedia similar cuando menos se lo esperen… ¿y la seguridad? Bien gracias.

******

Quien les cayó de sorpresa, incluso a la raza del PRI, es el dirigente nacional de ese partido político, Alejandro Moreno, “Alito” pa’ los compas, el cual vino a respaldar a sus candidatos a alcaldes y diputaciones locales, además de darle en vivo su espaldarazo a Chela Ortiz, candidata a la gubernatura, quien desde la semana pasada llamó a los tricolores a ejercer el voto útil y sufragar a favor de la panista Maru Campos, cuestión que “Alito” refrendó ayer mismo y volvió a llamar, para que no quepa duda, a votar por la candidata del PAN-PRD en lo que respecta al gobierno estatal, completando así, de facto, la alianza “Va por México” que sí logró conformarse oficialmente en otros estados del país. A “Alito” lo acompañó en todo momento Chela Ortiz, con quien desde hacía meses venía trabajando de la mano, por lo que a la única que no le extrañó que el exgóber campechano aterrizara en Chihuahua fue a ella, además que desde el llamado al voto por Maru, Chela no ha dejado solos a los candidatos priistas, en especial a los serranos, los cuales sí traen serias posibilidades de lograr un triunfo este domingo 6 de junio.

******

No quiso abrirse del todo, pero al menos ya salió a cuadro. Hablamos del primer gobernador panista que tuvo Chihuahua de 1992 a 1998, Pancho Barrio, quien desde sus redes sociales, llamó a votar por los candidatos del PAN para detener a Morena y al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque no mencionó como tal el nombre de Maru Campos, quizá para no ser odiado por su muchacho, el hoy gobernador Javier Corral, el exgóber de extracción azul no pudo evitar nadar de muertito y sin distinciones, pidió salir a ejercer el voto y hacerlo por los candidatos de Acción Nacional, así que cada quien, de acuerdo al receptor, puede tomar el mensaje como mejor le parezca.

Pero mientras los panistas se unen en torno a la figura de Maru Campos por la gubernatura, todavía hay quienes argumentan “congruencia”, cuando no es más que un odio ya bastante personal en contra de la alcaldesa con licencia. Tal es el caso del senador Gustavo Madero, quien perdió la elección interna en contra de Maru, a pesar de traer toda la venia de Corral y un refuerzo de lujo, como la Fiscalía General del Estado. El caso es que Madero continúa utilizando sus redes para decir que es corralista y antiMaru, eso, mientras su hermano, Álvaro, el empresario y exalcalde de Chihuahua, grita a los cuatro vientos que él está con Maru hasta donde tope.

******

Burda y de mal gusto, así se vio la estrategia de guerra sucia lanzada ayer en contra de la candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, luego de que “alguien” hackeara la cuenta oficial del exgobernador César Duarte, en donde supuestamente, el oriundo de Balleza publicaba su apoyo a la panista, y aunque no faltaron los ingenuos que supusieron que era real, las respuestas de los tuiteros no se hicieron esperar, pues hubo quien le mentó la madre, pensando que era real, hasta quienes simplemente destacaron el hackeo de la cuenta duartista, además de que algunos aprovecharon para resaltar que ese “detalle” de guerra sucia pudo haber salido incluso de Palacio. ¿Será que se atreven a tanto? Pues mientras no hay dinero para pagar la renta de patrullas, se gaste el billete en pura grilla. Es pregunta.