¿Sapos?-Amarres azules-Desbandada libre-Calcas 2021

MUY SEGURO Y optimista es como se escuchó al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, en torno a que este año sí capturarán al exgobernador César Duarte, precisamente en estas fechas que a decir del gobernador Javier Corral el pasado 4 de noviembre, enero sería un mes decisivo para el proceso de extradición en contra del ballezano, sin embargo, una información que comenzó a hacer ruido desde principios de semana, en especial en el vecino estado de Coahuila, podría retrasar el añorado arresto contra el exmandatario estatal que se encuentra prófugo en los Estados Unidos, específicamente en Nuevo México, desde donde continúa haciendo movimientos políticos para liberarse de los tentáculos de la justicia.

Y es que según esa información que seguramente ya estará en poder de las autoridades de Chihuahua, César Duarte estaría colaborando con el gobierno de los Estados Unidos como informante, es decir, compartiéndoles datos de supuestos vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con el empresario coahuilense Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono”, quien tras ser detenido por lavar dinero para los “Zetas”, fue procesado en Texas, en donde se convirtió en testigo protegido. Vaya, los rumores no son del todo descabellados si se analiza que Duarte ha permanecido desde hace tres años y medio prófugo en los Estados Unidos, y las autoridades de ese país no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa, mucho menos con unas esposas provistas por la INTERPOL.

******

LOS QUE SE pudieran ir con todo a la yugular del fiscal César Peniche delante del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reunión del próximo domingo, son Adrián y Julián LeBarón, especialmente éste último, quien desde ayer informó que apenas minutos después del ataque contra su familia en los límites de Sonora y Chihuahua, en donde murieron seis niños y tres mujeres, su hermano le llamó al fiscal para solicitar apoyo y la ayuda nunca llegó, cuestión que ha decir de los más enterados, la queja será presentada al presidente de la República cuando se reúnan el domingo en la localidad de La Mora, en donde además se revisarán los avances de la investigación de la masacre en la que 40 delincuentes están involucrados.

Los malosos que le saben a la tenebra nos adelantan que en la víspera del encuentro de este fin de semana, la oficina del Fiscal César Peniche habrá de operar en torno a la familia LeBarón para limar esa aspereza que ayer saltó de parte de los deudos de la masacre de La Mora, porque de plano los ánimos se encuentran caldeados y ya se decidió actuar en consecuencia.

******

EN TERRENOS DE la grilla dentro de Acción Nacional, una reunión de alto nivel que se realizó el pasado viernes en un cuarto de guerra convocado por los operadores de primera línea de la alcaldesa Maru Campos, derivó en que se soltara un rumor en radio pasillo sobre la salida de César Navarrete de la burbuja de la edil, así como el tambaleo de Arturo García Portillo en su puesto consejero número uno de la presidenta municipal.

Los chismosones azules que confirmaron que su pecho no es bodega, nos contaron ayer que, ni Navarrete salió de la burbuja, pues sigue instrumentando el devenir mediático de la alcaldía, así como delineando los pasos en ese rubro, y mucho menos hay problemas con García Portillo que terminó endureciendo el control hacia dentro del gabinete de Maru Campos con los recientes cambios que dejaron varios defenestrados con resonancia en el PAN municipal.

También nos confirmaron los malosos la integración total del ex asesor de Javier Corral y del alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, en el equipo de Campos Galván. Y es que como ayer aquí lo deslizamos, Jorge Camacho ya se encuentra en la nómina del equipo de Maru Campos con todo lo que ello implica en las desaveniencias con Palacio de Gobierno.

******

TODAVÍA NI NACE y ya está muriendo, tal parece que ese será el destino del partido que pretenden crear el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, la mentada asociación México Libre, al menos aquí en Chihuahua, pues ante la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y las acusaciones en contra del expanista, los ánimos de sus seguidores disminuyeron de manera considerable, especialmente en aquellos indecisos panistas que dudaban si se quedaban en el PAN o se iban con la expareja presidencial. Tras lo ocurrido con García Luna el panorama se les despejó y permanecerán azules.

******

TAL Y COMO sucede un año antes de elecciones por la gubernatura e incluso por alcaldías, época en que comienzan a pulular calcas de aspirantes en vidrios y defensas de vehículos, como ocurrió en su momento con el exgobernador César Duarte, los priistas Chela Ortiz y Enrique Serrano, y así varios actores políticos que suspiraron por candidaturas, lo mismo ha comenzado a suceder con “Tisca”, que si no nos equivocamos, se trata de Fernando Tiscareño, el expriista y hoy morenista que fue candidato a la presidencia municipal de Chihuahua en el 2018, y es que ya son varios los automóviles, camiones urbanos y demás, que lucen esta calca para, quizá, promover la figura del sobrino más morenista y así repetir por la alcaldía. ¿Será?

******

OTRO MORENISTA QUE hizo bastante ruido, y no solamente con su caída del caballo el fin de semana pasado, fue el hoy ausente alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, quien de plano se aventó la puntada que casi raya en lo ilegal de cobrar desde el Ayuntamiento por el servicio de recolección de basura a los vecinos de aquella localidad, cuando ni siquiera hay un relleno sanitario donde confinar los residuos, y la creación de rutas recolectoras al vapor sin el más mínino control de las mismas.

El negocio va en serio, nos cuentan los malosos, quienes de plano ya le pusieron atención a este asunto que expide un fuerte tufo a corrupción, aunque de entrada en los recibos de este año los habitantes de la región manzanera se toparon con la sorpresa de que deberán pagar un servicio que de manera abierta y real no brinda el Municipio, pues eso de agarrar la basura a la brava e irla a tirar en un terreno baldío en las cercanías de un rancho particular, pues no es un servicio profesional de recolección de basura.

El alcalde tiene cuentas pendientes para atender cuando salga del problema de salud que lo aqueja; de eso no cabe la menor duda.