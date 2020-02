Rifa con garras-Cabada acelera-Ocurrencias chairas-Azules tensos

VAYA RIFA DEL tigre la que se sacó Arturo Bonilla y Calderón, el nuevo representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado y quien asumió dicho encargo este fin de semana, en sustitución de Norberto Ramírez, que sólo estuvo de manera temporal en lo que el IMSS que encabeza Zoé Robledo a nivel nacional, realizaba los ajustes necesarios y la elección de los nuevos 35 representantes en todo el país, los cuales fueron electos en enero, esta vez por méritos propios y no por palancas grillas, sin embargo, el nuevo delegado en Chihuahua, quien se presentará esta misma semana, al igual que sus 34 homólogos en todo el país, enfrentarán la peor crisis que padece el IMSS en toda su historia, pues aunque casi siempre el caos ha reinado en los hospitales de dicha institución, la carencia de medicamentos y de espacios, así como las ocurrencias del presidente de la República, traen en jaque al sistema de salud pública.

Y como ejemplos rápidos y contundentes lo que sucede con el Hospital Morelos en Chihuahua capital y con la Unidad de Medicina Familiar No. 2, ahí en la colonia Nombre de Dios, la cual se había caracterizado por ser de las pocas clínicas del Seguro Social que ofrecían un servicio digno y de calidad, pero que de un año a la fecha, también se ha ido al caño de la indolencia y la suciedad, sino que le pregunten a los derechohabientes.

******

EN TERRENOS DE la fronteriza Ciudad Juárez, este lunes el alcalde Armando Cabada dará el banderazo de arranque al programa integralde medición de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de aquella localidad, con lo cual se pretende ponerle orden a la demanda real del vital líquido, así como la eliminación de los diferenciales negativos que la JMAS mantiene con relación a los metros cúbicos de agua que vierte en la red hidráulica y la facturación que se dispersa en la ciudad.

El edil fronterizo, nos cuentan los malosos, dcidió meterle mano a la necesidad de ordenar la distribución de la red hídrica, luego de que históricamente se trató de un tema que una y otra vez le dieron vuelta los mandones juarenses, sobre todo por tratarse de un apartado que solamente consume recursos y termina convirtiéndose en un barril sin fondo de problemas. Mientras tanto aquí en Chihuahua capital el tema en cuestión sigue siendo un caso para la araña.

******

HABLANDO DE INDOLENCIAS de la 4T, el que vendrá de visita al estado de Chihuahua es Miguel Torruco, secretario de Turismo del gobierno federal, que obedece las órdenes de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que sabe que son incorrectas, producto de berrinches presidenciales añejos, pues es un hecho de que eliminar los puentes vacacionales representará pérdidas por miles de millones de pesos para el sector que dice representar, el turismo. Es así que también lo que será un hecho es que el empresario estará de gira en la zona serrana de Chihuahua el próximo 20 de febrero, el jueves, si la agenda no dispone otra cosa.

******

YA QUE ANDAMOS en los rumbos de la 4T, si acaso usted, estimado lector, es de los curiosos que desea adquirir un boleto de la Lotería Nacional con motivo de la rifa del avión presidencial que no rifará dicho aparato, resulta y resalta que la impresión de dichos documentos pudiera no alcanzar a cubrir toda el territorio nacional, pues con la avanzada en la venta de los mismos que ya le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cena tamalera con representantes de la iniciativa privada, estanquillos y puestos de la Lotenal en lugares como Chihuahua, sufrirán escasez de ejemplares.

Los centros de distribución de los billetes que serán históricos (es la primera vez que se utiliza la infraestructura de la Lotenal para una “tanda” del gobierno federal) se decidieron con base a la densidad poblacional de la zona, motivo por el cual ciudades como Chihuahua se encuentran en la parte final con riesgo de que se envíen unos cuantos cientos de ejemplares y no miles como se pretendía. Ahora hasta codiciados estarán los boletos de la rifa que sorteará 100 premios de 20 millones de pesos cada uno el próximo 15 de septiembre. Por cierto que esos boletos apenas fueron programados para su impresión y la distribución al territorio se tiene establecida para la primer semana de marzo.

******

QUIEN ESTUVO ESTE fin de semana de gira por su tierra natal es la secretaria de Organización Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Graciela Ortiz, pues junto al delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, acudieron a un encuentro con la militancia de Parral, en donde ambos llamaron a la unidad al interior de la familia revolucionaria, luego de que varios, de esos que incluso se describían como priistas de hueso colorado, apenas y vieron hundirse el barco, salieron disparados hacia Morena, sin embargo, lo que quedó en el PRI ahí sigue firme y con esperanzas de resucitar, y es que se espera que durante este año, Chela Ortiz visite todo el país, pero también su natal Chihuahua, pues suena bastante fuerte para quedarse con la candidatura grande en el 2021… al menos eso dicen las encuestas.

******

DONDE SE VIENE una renovación de dirigencia es en el Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano, y según los malosos, el diputado federal Alan Falomir, le cedería su lugar a Lorenzo Parga, diputado local que tiene su músculo allá en la ciudad de Parral, además de que se ha convertido en hombre de entera confianza de la cúpula naranja.

******

LUEGO DE LA reunión que convocó a los liderazgos panistas de la capital en un merendero ubicado allá en Distrito 1, el mandón del blanquiazul en Chihuahua, Paco Navarro, tuvo comunicación telefónica con varios de los ahí presentes para ratificar que no se deben espantar de la asistencia al evento por parte de algunos participantes.

Y es que nadie es dueño de las candidaturas, pues claro se dejó que los que gusten participar podrán hacerlo en igualdad de circunstancias. Es un hecho que los ahí presentes llevan mano en el asunto, pues fueron parte tangible del apoyo que el propio Navarro recibió para llegar a la presidencia del partido.

Lo que es cierto es que con todo y esa insistencia de que la taza no se rompa antes de tiempo, los azules capitalinos decidieron traer su agenda alterna no solamente al partido, sino a las decisiones que emanan de la propia Presidencia Municipal, pues hay dos claras pistas para correr de cara al 2021, y no necesariamente tienen fe en los mismos participantes.

Nos dicen los malosos que antes de culminar febrero habrá otra reunión similar y ahora se espera contar con un enviado desde la alcaldía que pueda validar la disciplina de unos y otros dentro de la nómina azul, porque hasta el momento la coordinación entre el Sistema PAN de la capital y el gobierno capitalino ha quedado en buenas intensiones. Si hay dudas solo falta voltear a ver las consecuencias del divorsio de fondo que existe y la manera en que el propio partido decidió no entrarle a temas como el plebiscito del alumbrado público hace pocos meses.