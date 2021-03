Repudiados-Semana de decisiones-Amenazas

Los audios de Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura Estatal y denunciada por corrupción en la designación de más de 50 jueces y magistrados durante su paso por el Poder Judicial, audios de los que le informamos en este mismo espacio desde el viernes y que se viralizaron el fin de semana al explotar la bomba en los medios de comunicación, demostraron varias cosas que suceden tras bambalinas de la política, pero una teoría que terminó por confirmarse, pues era un secreto a voces desde hace semanas, es que los candidatos predilectos del gobernador Javier Corral a sucederlo son el morenista Juan Carlos Loera y el naranja Alfredo “El Caballo” Lozoya, ya que en el partido al que pertenece, el PAN, que no significa que simpatice, pues se ha dedicado a meterles trabas a los azules como si de su peor enemigo se tratara, y es que por ser precisamente Maru Campos la abanderada de Acción Nacional a la gubernatura, quien se ha convertido en el centro de sus odios y sus embates, a donde ha llevado a sus pocos incondicionales, como lo son Lucha Castro y Víctor Quintana, el que quería ser el candidato de Morena a gobernador, pero que al no serlo, Corral ahora pone sus esperanzas en Loera o en “El Caballo”.

******

Si de aspirantes y elecciones se trata, llamó la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador no despotricó contra el precandidato de Morena a la alcaldía, Carlos Borruel, durante la mañanera del viernes, a pesar de que la militancia de antaño de Morena no lo quiere dentro de sus filas. AMLO se limitó a decir que se dejen de pleitos jurídicos y que sea la ciudadanía quienes elijan a los gobernantes, en clara alusión también a su compadre de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, cuya caída de candidatura, dicen los que saben, no es más que una pantomima y sí o sí será el candidato en ese estado del sur del país.

Por cierto, esa respuesta del tabasqueño respecto a Borruel Baquera, con alusión a Salgado Macedonio, también debería ser la respuesta que buscaba Lucha Castro cuando pedían que se llevara el tema de Maru Campos a la mañanera. López Obrador fue claro y en referencia a todos los candidatos a puestos de elección popular: “La parte denunciada debe ejercer su derecho de réplica, nadie puede ser linchado mediáticamente, políticamente. Que se respete el voto y que gane el que quiere el ciudadano, que se vaya convirtiendo en hábito”. Mensaje para los que usan a la “justicia” con timing político.

******

Por cierto, y respecto a lo que sucede al interior de Morena, será esta semana definitoria en la designación de candidatos, pues se espera que a partir de este lunes, en cualquier momento, la dirigencia nacional y su delegado, el senador José Ramón Enríquez, revelen los nombres de quienes serán sus abanderados a las alcaldías y diputaciones federales, sobre todo por el suspenso que pesa por las Presidencias Municipales de Chihuahua y Juárez, en donde el expanista Carlos Borruel y el expriista Marco Quezada se disputah la candidatura por la capital, mientras que en la frontera andan ansiosos el senador Cruz Pérez Cuéllar, el empresario Gabriel Flores y el diputado local Benjamín Carrera, así que desde hoy y a cualquier hora, comenzarán los destapes en Morena.

******

Para no dejar nada en el tintero moreno, los malosos nos comentan que las amenazas por parte del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Miguel Colunga, estuvieron fuertes y graves en contra de los más de 40 empleados despedidos de la delegación de la Comisión Nacional del Agua. Tanto, que se avecinan sendas denuncias y ya los afectados están en trámites legales para hacerlas. A decir de los más enterados, Colunga amagó a los trabajadores de la Conagua a que firmaran su renuncia voluntaria, sino, les buscarían hasta en lo que no para encontrar supuestos actos de corrupción, lo que conllevaría en inhabilitarlos de por vida e incluso a la cárcel. Así de “finos” operan los morenistas.

******

Para concluir la semana, quien anduvo en Ciudad Juárez fue la virtual candidata del PRI a la gubernatura, Chela Ortiz, en donde se reunión con liderazgos femeninos de la frontera, misma situación que llevó a cabo la aspirante tricolor a la alcaldía de Juárez, Adriana Fuentes, y es que con la estructura electoral que Morena ha estado fraguando en la fronteriza ciudad, de la mano del alcalde Armando Cabada, así como la que se llevó Javier González Mocken, primero a Morena y luego al PAN, los priistas la tienen difícil en Ciudad Juárez, sin embargo, algunos miles de votos deben salir de ahí y ambas no los piensan desperdiciar. Por cierto, Chela culminó su gira de fin de semana en el municipio de Guerrero, en donde les tomó protesta a los candidatos.