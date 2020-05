Reforma ya impugnada-Duarte ¿gringo?-Loera presume-Espino a escena

TODAVÍA LA INICIATIVA formal de la reforma electoral que propondrá el gobernador Javier Corral no llega al Congreso del Estado, y desde ya está en vías de impugnación, pues para nada gustó a los líderes y diputados locales de los diversos partidos políticos, que en la reforma se pretenda imponer las elecciones primarias que los obligaría a elegir candidato el mismo día a todos y cada uno, o el hecho de la segunda vuelta, así que aunque todavía el documento se esté redactando en la oficina del subsecretario de Gobierno, Carlos Olson, al mismo tiempo se alistan una serie de impugnaciones en caso de que se apruebe tal cual, y es que a decir de los detractores de la iniciativa del góber, ésta es anticonstituconal, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se contemplan las elecciones primarias y mucho menos la segunda vuelta electoral, por lo que prácticamente tendrían ganada la impugnación, sin embargo, los malosos nos dicen que la intención del gobierno estatal no es que la iniciativa de reforma electoral pase tal cual en el Poder Legislativo, sino más bien que se aprueben las letras chiquitas, que son las que más importan en Palacio de Gobierno.

Por lo pronto, Olson San Vicente está siendo el puente de enlace entre el gobernador y los líderes políticos, por supuesto que también los diputados locales, así que en menos de dos semanas, la iniciativa estará en poder del Congreso local, en donde deberá ser analizada y aprobada antes de que inicie el proceso electoral, cuyo comienzo está contemplado para septiembre, según las fechas que presentó el INE desde el mes pasado.

******

OTRO APARTADO QUE está generando escosor en la reforma electoral, es la cancelación de las candidaturas comunes, pues le quitan la manera a los candidatos independientes de ser abanderados de un partido político sin que hayan pasado por las famosas primarias.

Además, los partidos que por primera vez participen en las elecciones deberán prácticamente jugársela solitos y sus almas, por lo que la partidocracia en esta reforma electoral viene por todas las canicas.

Estos puntos, a diferencia de las elecciones primarias que tienen una directa injerencia en la vida de los partidos políticos, no tiene nada de anticonstitucional, motivo por el cual los focos rojos se encuentran más en lo que está debajo del tapete que las cartas que ya se exhiben sobre la mesa.

******

OTRO ASUNTO QUE desde la noche del ayer y la madrugada de hoy es analizado con lupa, según nos cuentan los malosos de Palacio de Gobierno, es la versión que trascendió sobre el estatus migratorio del ex gobernador César Duarte Jáquez en los Estados Unidos, donde se encuentra literalmente refugiado para no ser alcanzado por las sendas órdenes de aprehensión que le tienen giradas los jueces de Chihuahua en concordancia con el Ministerio Público que encabeza el fiscal César Peniche.

Y es que resulta que la visa de turista de la cual goza el ex mandatario señalado por el gobierno de Javier Corral de robarse hasta el vitrolero y dejar en bancarrota a Chihuahua, pudiera ser que esté cancelada porque obtuvo la calidad de “residente”. ¡Sopás perico verde!

De confirmarse en las próximas horas esta información, la Operación Justicia para Chihuahua puede irse despidiendo con bombo y platillo de cualquiera y lejana posibilidad de tener a César Duarte en el banquillo de los acusados.

Pero lo más triste para la ansias locales de procesar judicialmente a Duarte, significaría que una decisión así del gobierno gringo es el resultado de un análisis profundo y comparado de Derecho Internacional que derivó en que la justicia de Chihuahua se encuentra en un error de fondo y no solamente forma en las acusaciones del MP y las subsecuentes órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario. El ridículo, la burla y la exhibida sería a nivel internacional.

******

CON TODO Y las acusaciones que trae a cuestas el subdelegado del Bienestar en Parral, Luis Fernando Duarte, su amigazo y jefe inmediato, el súperdelegado Juan Carlos Loera, mejor optó por presumir a su compa y la visita que ambos realizaron, junto al resto de los subdelegados de Chihuahua, el pasado lunes a Palacio Nacional, a donde el presidente Andrés Manuel López Obrador los convocó, no para regañarlos por las acusaciones de nepotismo que ambos arrastran desde mayo del año pasado, sino para pedirles que continúen con la entrega de apoyos sociales. Sí, a pesar de que Duarte ha sido señalado desde hace meses, que las denuncias ahí están en la Secretaría de la Función Pública, nada se ha hecho en su contra, al contrario, Loera de la Rosa lo protege y ni se diga Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, que cuando estuvo acá en Chihuahua como delegado nacional de Morena, tejió amistades que hoy están señalados como népotas y corruptos.

******

HABLANDO DE MORENA, hoy le toca el turno de aparece en el foro de la COPARMEX a Rafa Espino, el consejero independiente de Pemex que buscar ser el candidato del morenismo a la gubernatura de Chihuahua, así que como la cámara empresarial también lo consideró como tal, este día a las seis de la tarde encabezará la famosa plática que hizo enfurecer a la dirigencia estatal de ese partido político, a Martín Chaparro, a quien no le gustó para nada que los elegidos por los empresarios de COPARMEX para representar a Morena fueran Espino y el senador Cruz Pérez Cuéllar. Hoy la cita es la 18:00 horas, en donde ya estuvieron el legislador mencionado, la alcaldesa Maru Campos y el exalcalde Alejandro Cano Ricaud.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, ayer la alcaldesa sostuvo una importante reunión virtual con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, DESEC A.C. Y CODER así como con sus funcionarios de Desarrollo Económico y Turístico, con el objetivo de ir analizando los tiempos de la reapertura económica tras la contingencia sanitaria, y es que después de que el gobernador Javier Corral y la CANACO se reunieron, la alcaldesa hizo lo propio con los representantes de los empresarios locales para analizar las fechas y las medidas para retornar.