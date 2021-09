¿Reconciliación agrícola?-Verde esperanza-Desertores a conveniencia

Por el bien de los agricultores de Chihuahua, ojalá y no lo haya dicho de los dientes para afuera, con hipocresía pues, pero conociéndolo, chance y sea todo lo contrario. Y es que Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está en contra de los productores chihuahuenses, y que si se llevó el agua de las presas de la cuenca del Conchos, no es nada personal, como diría Manzanero, es tan sólo el corazón que desayunaba, comía y cenaba con Donald Trump, por lo que había que pagar el Tratado de 1944, esto a pesar de la sequía que devastó el estado durante todo el año pasado. No como el gobierno de Joe Biden, que ya le avisó al de México que no enviará todo el agua que a ellos les corresponde a través del Río Colorado, ya que allá hay sequía y ellos sí ven primero por su gente, así que a diferencia de la 4T, el gobierno estadounidense sí dejará a un lado los compromisos internacionales y háganle cómo puedan, porque primero están sus dientes que sus parientes. Pero mientras eso sucede, lo cierto es que AMLO ya emocionó a los agricultores con una posible visita del director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, por lo que esperan y cumpla con su palabra, como si no les hubiera quedado mal infinidad de veces.

******

Es o no es. Ni rojo catsup, ni amarillo mostaza y tampoco verde pepinillo. Lo que sí es un hecho es que tras la reunión del Consejo Estatal de Salud que ayer encabezó la gobernadora Maru Campos, el estado de Chihuahua se mantendrá al menos dos semanas más en color verde del semáforo epidemiológico, pues ante representantes de los diversos sectores sociales, se analizaron los números respecto a la pandemia de COVID-19, los cuales se han sostenido de manera que permitirán que la entidad permanezca del lunes 4 al 17 de octubre en verde, con clases presenciales y con la esperanza de que poco a poco se alcance una normalidad más plena.

Y es precisamente esa esperanza de que Chihuahua se ha mantenido fuera de riesgo en los últimos días, además del hecho de que ya casi toda la población adulta está vacunada al menos con una dosis, que la Unión Ganadera Regional de Chihuahua a cargo de Eduardo Prieto, se aventó el tiro de organizar el ExpoGan 2021, y aunque ya la cartelera de conciertos y palencazos está prácticamente lista, lo cierto es que la última palabra la tendrá el Consejo Estatal de Salud, sin embargo, dicen los más enterados que sólo una tragedia podría frenar la realización del evento, así que vaya alistando botas y sombrero, pero también su cubrebocas.

******

Más valía que a la mini pseudobancada que formaron el senador Gustavo Madero y cuatro legisladores más en la Cámara Alta, le hubieran puesto los “amigos de Corral”, pues no es otra cosa que una jugada política de los pocos compas que tiene el exgobernador de Chihuahua. Y es que además de Madero, es de sobra conocido que Emilio Álvarez Icaza es íntimo de don Javier, incluso hasta le donó una sudadera que usó cuando el teatro de la Caravana por la Dignidad allá por principios del 2018, misma que fue exhibida como tesoro nacional en Palacio de Gobierno.

Pero lo que ya no dejó dudas de que su “grupo parlamentario plural” obedece a intereses de corralistas, es el encuentro que Madero y Álvarez Icaza sostuvieron con Guadalupe Acosta Naranjo, exdiputado federal del PRD, famoso “galileo” que todavía ha de suponer que Corral puede ser presidenciable en el 2024. Lo extraño es cómo Germán Martínez, el otro senador que forma parte de ese mitote “plural”, se haya prestado a tal circunstancia, por lo que los malosos atajaron que como ya en el PAN no lo quieren ver ni en pintura por traicionarlos y así llegar al Senado a través de Morena y del PT, luego de haber formado parte del gabinete de “ya sabes quién”, además de que ya los obradoristas no lo pelan porque su panismo siempre salió a flote, no le quedó de otra que aliarse con el corralismo, al cual hay que reconocerle que tiene más seguidores en la Ciudad de México que en su tierra ¿natal? Y cómo no, si aquí propios y extraños lo sufrieron y padecieron durante cinco terribles años.

******

Hablando del exgobernador Javier Corral, luego de varios días de ausencia reapareció en Twitter, que es la red social por la que da señales de vida apenas y se aburre. Es así que fiel a su costumbre, esta vez no lo hizo para denostar a su sucesora en Palacio de Gobierno, sino para tirarle a sus colegas del PAN que se les ocurrió traer a VOX, el partido español de ultraderecha. Y aunque ahí sí tenga razón de la gran tontera que cometió un sector del panismo, lo cierto es que don Javier no tiene la mínima calidad moral para criticar las malas decisiones políticas de otros… quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.