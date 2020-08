Rechazo-Visita juarense-Morenos apabullados-Encuestas

ESTE FIN DE de semana, Consulta Mitofsky publicó los últimos resultados en lo que respecta a la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde de nueva cuenta, Chihuahua se ubica entre los cinco estados que menos aprueban la gestión del tabasqueño, quien hasta de gira anduvo hace unos días en los vecinos Sonora y Sinaloa, pero no fue para hacer lo propio en Chihuahua, entidad que últimamente le genera molestia por el conflicto del agua. Es así que a decir de Mitofsky, de los 32 estados del país, Chihuahua se ubica en el lugar 28 respecto a la aprobación en torno a la figura de López Obrador, y aunque los dígitos subieron más de un 4 por ciento respecto a junio, el estado, junto a Jalisco, Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato, son las entidades donde el inquilino de Palacio Nacional no es bien visto como Presidente. ¿Será que la historia lo juzgará?

Pero mientras eso sucede con las encuestas nacionales respecto a la figura de López Obrador, los malosos nos comentan que en la dirigencia estatal de Morena, la cual encabeza Martín Chaparro, se están alistando ante una improbable, pero posible, alianza entre el PAN y el PRI para enfrentar a los morenos en el 2021, tanto, que los morenistas de Chihuahua ya se pusieron a despotricar en contra de la mentada alianza que quizá nunca sucederá, pero que a los de Morena ya les causó escozor.

******

YA QUE MENCIONAMOS al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los que ayer anduvieron en Ciudad Juárez son dos de sus funcionarios consentidos, la subsecretaria del Bienestar y el jefe de Comunicación Social, Ariadna Montiel y Chucho Ramírez, quienes además de reunirse con el súper delegado Juan Carlos Loera para grillar a gusto, también lo hicieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, pues buscan replicar un modelo contra las adiciones en otros estados del país, mismo que a decir de la 4T, está funcionando bien en Chihuahua, así que ambos consentidos de AMLO mataron dos pájaros de un tiro, revisar cómo Morena se fortalece en Juárez y llevarse un programa que ojalá les dé resultados en otras entidades.

******

CONTINUANDO CON LA grilla que se está generando con miras al 2021, el aspirante a conseguir la candidatura de Morena a la gubernatura, Rafa Espino, presumió una encuesta que realizó Demoscopía Digital, en donde a decir de la encuestadora, el consejero independiente de Pemex y amigo de López Obrador, encabezan las preferencias electorales con el 25.37 por ciento, por encima del panista Gustavo Madero y Alejandro Cano del PRI, mientras que en cuarto lugar aparece el alcalde independiente de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya. Y aunque todas las encuestas están más cuchareadas que la olla de los frijoles, lo que sí le hicieron notar a Rafa Espino es que la encuestadora Demoscopía Digital le cambió la orden de los apellidos a don Gustavo, poniéndolo como “Gustavo Muñoz”.

******

ANTES DE DESPEDIRNOS de los chicos morenos, el que de plano se aventó una intensa gira por Ciudad Juárez y regresó con la cobija por los suelos, fue el dirigente estatal del partidazo, Martín Chaparro, pues de plano se enteró que la plaza más fuerte del instituto político anda con las manos caídas, por el descuido de sus dirigencias en todo sentido, pero sobre todo, porque las denuncias interpuestas en contra de actos de corrupción por parte principalmente del Súper Delegado, Juan Carlos Loera, fueron desechadas, desairadas y despreciadas a nivel estatal y nacional.

Vaya, el blindaje de Loera de la Rosa llegó contundente y se hizo notar desde la Ciudad de México, donde si bien es cierto que se aceptaron dichas denuncias, también es cierto que ahí mismo les informaron a los quejosos que ya no gastaran en boletos de avión ni en el valioso tiempo de ir a ratificar la querella, pues en el lugar donde se dejaron esos papeles (olvidados en un cajón de archivo), ahí mismo permanecerían por lo menos todo lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Simple y llanamente el funcionario federal tiene carta abierta para hacer lo que se requiera, pero la estructura en Ciudad Juárez que no se encuentra bajo la tutela de la nómina, que no es poca, se encuentra a la expectativa de ver a quién le darán su amor, ya que el desencanto con el mutis de la dirigencia estatal los hace esperar una tercera vía que aún no llega.

Por lo pronto lo que es listados para representantes de casilla, el partido Morena andará batallando en la frontera porque hay menos de cien apuntados, pues el reclamo es que si ya se acordó proteger al Súper Delegado, que éste se encargue de poner a los representantes electorales con las personas que se encuentran en la Súper Nómina.

******

DONDE EL PANISMO concentró sus baterías este fin de semana fue en Ciudad Juárez, pues se supo que el sábado, la dirigente del PAN Estatal, Rocío Reza Gallegos, encabezó junto a Joob Quintín Flores, líder del Comité Directivo Municipal en la fronteriza ciudad, la instalación del Consejo Político azulado, en donde también anduvieron el exgobernador Pancho Barrio; el exsenador Ramón Galindo; la exdiputada Daniela Álvarez y el actual consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, cuyos antecedentes políticos se centran en el CDM de Juárez, en donde fue dirigente. Es así que los azules fronterizos pretenden dar pelea en las elecciones por la alcaldía de ese municipio en 2021, que a decir de las encuestas, Morena arrasaría, incluso con los aspirantes independientes.

******

HABLANDO DE ASPIRANTES independientes, pero este en Chihuahua capital, hoy a las 9 de la mañana, el aspirante a la alcaldía de la capital, Fermín Ordóñez, presentará en una rueda de prensa a los nuevos liderazgos sociales que se le sumaron para acompañarlo en la búsqueda de la Presidencia Municipal por la vía independiente, y es que las recientes encuestas han colocado a Fermín en un nada despreciable tercer lugar, por encima incluso del PRI, su expartido político, que en la capital y prácticamente en los municipios “grandes”, nomás no levanta. Por lo que Ordóñez Arana se está abriendo camino en busca de la alcaldía capitalina, sumando no sólo a expriistas, sino de todos los colores que lo acompañarán en la carrera por el 21.