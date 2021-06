Rechazo a Morena- PRIAN legislativo -Juárez, el bastión-Lupita y Bonilla

DESPUÉS DE UNA jornada electoral relativamente tranquila, con incidentes menores y una participación ciudadana que daba la impresión tempranera de ser muy alta, pero que al final del día fue en términos porcentuales normal, se concluyó que Chihuahua y la mayoría del País le pusieron un tope a Morena en el sistema de partidos y un tope legislativo a la Cuarta Transformación y a su principal expositor, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero vayamos de lo general a lo particular, y a reserva de lo que ocurra de aquí al cómputo final, todo apunta a que Morena se quedará con 5 de las 15 gubernaturas en juego el día de ayer. PRI, PAN y Movimiento Ciudano lograron capitalizar el llamado voto útil en contra del presidente López Obrador, su 4T y el peligro que representaba Morena para el País.

En la Cámara de Diputados, Morena conservará sin duda ser la primera fuerza política, pero muy lejos de esa mayoría aplastante y calificada para hacer y deshacer a contentillo con las ocurrencias en Palacio Nacional. El bloque de partidos que ahora sí con toda las letras serán el PRIAN y lo que arrime el PRD, se convertirán en un contrapeso real. AMLO inicia hoy una nueva era de aprender a gobernar sin contar con el control total de las instituciones a las que todo el tiempo mandó al diablo… incluso desde que era Presidente Legítimo.

Chihuahua hace su aporte a esa nueva conformación legislativa en San Lázaro, pues de los 9 distritos electorales federales en juego gana en 6 y Morena hace lo propio en 3, aunque dicho sea de paso que de esos tres solamente Teresita de Jesús Vargas que ganó en el 02 es verdaderamente morenista. En el distrito 01 Daniel Murguía, el famoso “Tetito” hermano menor del exalcalde y exsenador Héctor “Teto” Murguía, con larga trayectoria priísta se alzó con el triunfo y en el Tercer Distrito la petista Lilia Aguilar es quien resultó ganadora.

Quien sacó la casta en la frontera fue la panista Daniela Álvarez, quien contra viento y marea y apenas hasta la madrugada de hoy pudo cantar victoria por lo apretado del proceso en Juárez, pero finalmente el Distrito 04 fue lo único que rescató Acción Nacional del tsunami moreno en la frontera. El resto del estado se pintó azul en cuanto a los otros 5 distritos electorales federales.

A partir del miércoles vendrán seguramente las impugnaciones en todo el País, muchas de las cuales se cantarán a partir de este mismo lunes. En el caso de Chihuahua al parecer esta sombra se aleja por lo aplastante del resultado; sin embargo, en su mañanera habrá que esperar a conocer la postura oficial de Andrés Manuel López Obrador.

******

LOS MALOSOS NOS comentaron que empezaron a realizar sus operaciones aritméticas para adelantar cómo estará conformado el nuevo Congreso local. Y se pueden adelantar algunos escenarios.

Vale rescatar que en la jornada de ayer ni el mismo PAN esperaba tan alta participación en sus bastiones capitalinos, como lo son los distritos 15 y 16, mismos que marcaron tendencia en lo local, ya que si el nivel de participación estatal rosará el 50 por ciento, en estos distritos de la gente bien, será de más. En verdad le tuvieron miedo -pánico, mejor dicho- a lo que Morena exhibió estos tres años.

Pero la frialdad de los momios puso más que contentos a los panistas, pues solos y con alianzas ganaron 12 distritos: Los cinco de Chihuahua, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Guerrero, Cuauhtémoc y Delicias.

Por su parte Morena arrasó con 8 de los nueve de Juárez y el PRI se alzó ganador con Guachochi y Parral, aunque hasta el miércoles se sabrá en el cómputo final si Movimiento Ciudadano no logra quitarle en la mesa al tricolor la demarcación parralense.

Con esos números el PAN estaría llegando a 15 curules, tras lograr meter 3 plurinominales, donde el que relinchó de gusto es Roberto Lara, que podría ser recompensado con esa tercera posición a repartir.

Morena y el PRI estarían en la posibilidad de obtener con seguridad tres pluris cada uno. Así, Morena tendría una bancada de 11 y la del PRI de 5. Dicen que la “ganona” será Georgina Zapata, que sería diputada local junto con Omar Bazán que ya tiene asegurada su silla en una bancada tricolor muy similar a la que se le terminó desgranando a él mismo recientemente.

Así de simples y sencillas son las matemáticas.

Movimiento Ciudadano al llegar casi al 10 por ciento de la votación obtendrá un par de diputaciones y así quedaría la nueva gobernanza legislativa con un aplastante PRIAN, en espera de ver con quién se alínea MC.

******

Y PARA NO soltar los resultados electorales, sin duda que en Juárez las nuevas reglas se ponen a partir del alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar, quien será Moreno con restricciones, ya que su actuación se acerca más centro-derecha que a la izquierda recalcitrante color guinda.

Tendrá 10 o quizá 11 aliados en el Congreso, pero sin duda que en Palacio de Gobierno coincidirá con la gobernadora Maru Campos de transitar juntos al menos los dos primeros años, mientras no venga el proceso de reelección. Al final del día a los dos les une, de inicio, los ataques del gobernador que ayer desapareció, Javier Corral Jurado.

Juárez se cocinará aparte, pero Maru Campos desde la gubernatura iniciará sin duda el rescate político electoral de la frontera. Ese nuevo encontranazo es de pronóstico reservado.

Por lo pronto quien ayer de plano desapareció como muchos morenistas, fue el gobernador Javier Corral, cuyas redes sociales por primera vez permanecieron silenciosas, quietas, expectantes y se pudiera decir que hasta temerosas.

La pregunta es si hará la misma grosería que le hicieron a él en el 2016, cuando ni siquiera lo quisieron recibir en Palacio de Gobierno como gobernador electo. Sin duda eso hará, es persona de pasiones desbordadas y soberbia inaudita. Es cuestión de esperar su salida por la puerta trasera los primeros días de septiembre.

En contra parte, quien tuvo una actitud de altas miras y de valentía ejemplar fue la expriísta y candidata de Morena en Cuauhtémoc, Lupita Pérez, quien no cerró sus redes sociales y dejó que se publicaran hasta felicitaciones y reconocimiento al triunfo del panista Beto Pérez. La dignidad tiene nombre y es de la región manzanera. Nos cuentan que en los cuarteles azules hubo varias llamadas para agradecerle el gesto a la dama antes tricolor, pero siempre congruente con su región.

Mención aparte merece la actitud del panista Marco Bonilla. Quien se aventó un “quita risa” marca ACME a quienes decían que nomás ni levantaría la votación y que en el “face to face” con su rival moreno no traía las alforjas pesadas.

El resultado fue contundente. Alrededor de 20 puntos de ventaja y ni así dispensó alguna burla o chascarrillo. Agradeció a propios y extraños. Fue la causa de Bonilla quien terminó jalando distritos flojos en la capital como el 12, 17 y 18, y finalmente obtuvo una contundente victoria que lo deja en el inicio de una gestión que tiene como mira poco menos de 6 años, porque no es un secreto que va por la reelección pero su segundo periodo no lo terminará… al menos como presidente en funciones. Así se de sencillo y cantado para que no haya sorpresas… quizá sorprendidos sí, como ayer domingo que varios todavía hoy andan con la “O” mayúscula pintada en la boca.

De los festejos nos cuentan los malosos que ayer por la tarde Bonilla llegó con alegría de alcalde electo a eso de las 5 de la tarde al hotel Sheraton Soberano. Se ubicó en un salón privado donde ya se concentraban los candidatos a diputados locales, y ahí mismo repartió noticias: “Todos ganados”, lo que hizo que el ánimo se prendiera.

Para ese momento ya estaba citada una conferencia de prensa a las 6:30, pues a las 6 la que abriría fuego sería Maru como gobernadora electa, mensaje corto y conciso en tono de victoria e irreversible sin poderlo decir, y Marco Bonilla unos minutos después fue más amplio y el viva-viva inició. Ahí comenzó la fiesta en la alberca del hotel con más de 400 personas. No había más porque ya no cabían.

En tanto, Marco y Maru se fueron a la Zarco, donde le dieron el vuelo a la algarabía con la gente de a pie. Hubo dos festejos, el fifí y el del honor en el PAN Estatal.