Puja crediticia-Festín moreno-Autopromoción-Movimiento naranja

UN TANTO CONTRARIADO, porque la Corte nomás no se decide, ayer el gobernador Javier Corral partió hacia la Ciudad de México para irle dando celeridad al punto de la reestructuración de la deuda pública que hoy deberán tocar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque prácticamente el asunto está en las manos de los expertos leguleyos, lo cierto es que desde la semana pasada, el góber acudió a hacer lo propio en conjunto con su exsecretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, que desde que está en la capital del país, se ha convertido en el canal de comunicación entre Corral y los ministros, por lo que un poco más de presión no hace daño, a sabiendas que desde la semana pasada, la Corte sigue pateando al bote hasta que ya no pueda más.

Así que para evitar otra patada por parte de la SCJN, Corral se reunirá con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, además de que en una de esas, logra concretar que Banobras firme el contrato de la reestructura de la deuda pública antes de que se resuelva la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los diputados locales del PRI y de Morena, que para ser sinceros, nomás fue para hacerle la malobra al gobernador y de paso congraciarse entre la oposición, ya que incluso hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar en desacuerdo con lo hecho por los legisladores de su partido.

HABLANDO DE LOS morenos, y de priistas, pues la mayoría son la evolución y por tanto los pokemones de la política, un amplio sector de Morena y de tricolores, están que brincan de gusto por la decisión del Instituto Estatal Electoral de enviar a plebiscito los proyectos de renovación del alumbrado público en Chihuahua y Juárez, sin embargo, los malosos nos comentan que uno de los más felices es Fernando Tiscareño, expriista convertido al morenismo que fue candidato a la alcaldía el año pasado y que salió derrotado por la alcaldesa Maru Campos, tan es así que es uno de los personajes que está detrás de la solicitud de enviar a consulta a los proyectos, los cuales, pase lo que pase, no saldrán antes de octubre, con eso de la recopilación de firmas y todo lo que conlleva, y es que el chavalo, empoderado por la inminente llegada de su tía Bertha Luján a la dirigencia nacional de Morena, todavía sueña con sentarse en el despacho principal de la Presidencia Municipal, en donde alguna vez trabajó como secretario particular del exalcalde Marco Adán Quezada. Y es que el PRI es como la materia… nunca se destruye, sólo se transforma.

Y CÓMO YA mencionamos a los tricolores, el que le ha metido duro a la publicidad y quiere que lo vean, es Omar Bazán, dirigente del PRI Estatal, el cual, tras la renuncia del doctor José Narro a sus aspiraciones por la dirigencia nacional, se ha sentido empoderado ante la inminente llegada de Alejandro Moreno al CEN de la familia revolucionaria, tan es así que ha comenzado a circular, bastante por cierto, una entrevista en donde no se descarta como futuro candidato del PRI a la gubernatura, en el nada lejano 2021, así por si estaban con el pendiente, Bazán Flores ya subió al ruedo en el que suenan Alejandro Cano y Tony Meléndez como abanderados priistas, pero como él sí se fue desde el principio por el “camino correcto” de Alito, chance la última palabra la tenga él.

OTRO QUE PARTIÓ a la Ciudad de México para darle seguimiento a los temas de seguridad y de investigaciones que mantienen el nombre de Chihuahua en el escenario nacional, fue el fiscal general del estado, César Augusto Peniche.

Y es el que fiscal chihuahuense trae parado de los dedos gordos del pie a los cercanos del gobernador de Colima, Nacho Peralta, pues con eso de que la SCJN le dio chanza de investigar y perseguir al ex presidente Enrique Peña y a todos los que resulten involucrados en el desvío de recursos públicos para usos electorales en favor del PRI, pues no es cosa menor cada vez que Peniche toca base en la Ciudad de México como ahora, sobre todo si sostiene acuerdos en privado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

A LOS QUE no les fue tan bien con las decisiones nacionales emitidas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue a los dirigentes estatales del Partido Nueva Alianza en Chihuahua, así como en otras entidades donde el instituto de los profes conservó el registro como partido local, luego de que desapareciera nacionalmente.

Y es que resultó que como maldita herencia, los partidos locales de NA deberán cargar con las deudas que dejó el PANAL antes de ser desconectado del respirador artificial y ser declarado muerto. En Chihuahua pusieron los profes el grito en el cielo, sobre todo porque los recursos millonarios que ahora no recibirán, ya estaban etiquetados para realizar sendas asambleas “ciudadanas” que darán forma y figura al nuevo partido satélite que andan formando en alianza con la 4T y que lleva por nombre Redes Sociales Progresistas.

AUNQUE NO EXISTE una fecha exacta, será en los próximos días cuando Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de la leyenda priista y excandidato presidencial que llevaba su mismo nombre, pise tierras chihuahuenses de la mano del diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, quien por cierto se ha convertido en un férreo opositor del presidente López Obrador y todo lo que huela a Morena, así que para irle dando forma a sus aspiraciones en el 2021 y no dejar morir al movimiento naranja, Colosio podría estar muy pronto en esta ciudad, pues allá en Nuevo León funge como legislador de MC y reniega, mucho por cierto, del PRI y de los regímenes populistas.