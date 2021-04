Preocupados-Campañas en vilo-Yuri, a escena

Algo sabe el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, respecto a la pandemia y a la reacción de las autoridades estatales para intentar contener la tercera ola de COVID-19 que ya está aquí en Chihuahua, que no dudó ni tantito en señalar que nuestro estado es el que más le preocupa ante la curva que ha venido en ascenso desde hace tres semanas, así que aunque no sonó como una orden, aunque sí lo pareció, el otrora rockstar de la 4T llamó a las autoridades que encabeza el gobernador Javier Corral, a actuar de manera rápida si es que no quieren que la pandemia se les salga de control, por lo que no se descarta que el viernes que se anuncia el semáforo para los siguientes 15 días, Chihuahua aparezca de nuevo en color rojo, aunque chance la Federación les da chance y lo dejan en naranja casi rojizo, para que las restricciones a la movilidad oscilen en un rojo poco despintado. La paleta de colores se mueve y se avecinan, a partir de hoy, dos semanas cruciales para contener los contagios que parecen desbordarse, pues ya las tres cepas que son variantes a la original del coronavirus, circulan por todo el estado.

******

Esa situación del rojizo despintado que se avecina en el semáforo epidemiológico trae a los candidatos a la gubernatura, incluidos los aspirantes a diputados federales, con el Jesús en la boca, y es que no solamente se suspenderían los eventos en los que les permiten reunirse con algunas decenas de personas, sino hasta las reuniones que son casi privadas, además de prohibirles el andar casa por casa, lo que trae a los candidatos y candidatas parados de pelos y pestañas.

Y es que si de por sí las campañas son cortas en comparación con los tiempos que se permitían en épocas pasadas, con la pandemia del COVID-19 vaya que los ha limitado, por lo que desde ya los equipos de campaña de los candidatos a gobernador@ comenzaron a analizar los posibles escenarios en caso de que las restricciones los alcancen a ellos también.

******

Quien llegó con todo en la semana que le tocó presentarse en sociedad como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral es Yuri Zapata, el cual rindió protesta el sábado como tal luego de ser designado por el INE, así que para no desperdiciar tiempo a 54 días de la elección en la que se encargará de presidir al árbitro local, Zapata ofrecerá una rueda de prensa conjunta con presidentes de cámaras empresariales, como lo son Francisco Santini, del Consejo Coordinador Empresarial; Jorge Cruz Camberos, de Coparmex, así como Antonio Valadez, presidente de Canacintra. La cita es a las 10:30 horas de este día, ahí en las instalaciones del IEE, el búnker electoral.

******

Hablando de elecciones, la que ayer le puso pausa a su campaña por algunas horas fue Chela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, quien fue llamada al Comité Ejecutivo Nacional por el mandón de la familia revolucionaria, Alejandro “Alito” Moreno, como una especie de reporte de lo que ha sido el actual proceso, sin embargo, este día, la priista retomará su campaña en su natal Hidalgo del Parral, desde donde ofrecerá una rueda de prensa para ofrecer un importante anuncio. ¿Será?

******

Ya que andamos con los candidatos a la gubernatura y hablando de Parral, vaya polémica que causó una encuesta que colgó en sus redes Movimiento Ciudadano, en la que afirman que su candidato al gobierno de Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya, está a punto de alcanzar a la panista Maru Campos, a la cual ubicaron en segundo lugar y a casi ocho puntos de distancia de quien colocaron como puntero, el morenista Juan Carlos Loera. Y aunque la encuesta naranja se contradice con prácticamente todas las encuestas recientes, sin mencionar que se trata de las preferencias electorales del mes de marzo, lo cierto es que tampoco se dio a conocer la fuente o la casa encuestadora que la realizó, así que no faltó el maloso que afirmó que la encuesta sí tenía fuente: la de los deseos.