Pollitos en fuga-Pleitos de vecindad-Arranca difusión-Relevo judicial

A DIFERENCIA DE Enrique Peña Nieto, su antecesor en la Presidencia de la República, quien durante los seis años de su gobierno sólo mandó a su secretario de Gobernación a hacer entrega del mismo en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso desaprovechar los reflectores y aunque no acudirá al Congreso de la Unión, sí ofrecerá un discurso en Palacio Nacional el domingo a las 10 de la mañana, hora local, razón por la que los funcionarios chihuahuenses de la 4T, desde ya comenzaron a alistar maletas para estar presentes en otro acto mesiánico en el que el tabasqueño no se cansa de celebrar su Presidencia mientras la economía y la clase media la resienten, pues no conforme con el informe de los primeros 100 días, el festejo en el Zócalo a un año de que ganó la elección y ahora con su Primer Informe, ya sólo falta el festejo del 1 de diciembre, cuando se cumpla un año de que se encumbró en la Presidencia.

Es por ello que aunque acá en el estado aún traen un caos con la entrega de apoyos sociales a quienes les conviene, mientras se destazan unos a otros por el poder político, tanto funcionarios federales encabezados por el súper delegado Juan Carlos Loera, así como grillos morenistas que buscan hincarle el diente al erario y a las prerrogativas, se trasladarán a la Ciudad de México para aplaudirle a López Obrador, aunque en algunas regiones del estado, especialmente la capital, la Cuarta Transformación haya pegado como Transformación de Cuarta.

******

YA QUE ANDAMOS con la raza de Morena, los que tendrán que apechugar y no volar al centro del país para darle cariño al presidente de México, son los diputados locales de ese partido político, pues a dos días de que se deba instalar la nueva mesa directiva del Congreso del Estado, todavía no es hora de que los legisladores se pongan de acuerdo en quién sucederá al panista Jesús Villarreal en la Presidencia del Poder Legislativo, tan es así que ayer tronó la reunión de la Junta Coordinación Política, ya que los azules pretenden agandallarles el puesto a los morenistas y nomás no quieren a Benjamín Carrera como mandamás del Congreso local, por lo que insistieron en que sean Misael Máynez, del PES, o Alejandro Gloria, del Verde, quienes se queden en la Presidencia.

Así que hoy, oootra vez volverán a reunirse para ver si logran sacar a sus respectivos gallos, y según los malosos, Morena podría negociar que sean Miguel Colunga quien se quede como presidente y Carrera como coordinador de la bancada morenista, mientras que el PAN propondrá una reelección de la actual mesa directiva que todavía encabeza Chuy Villarreal, vaya, cuando el poder se hizo para poder, los diputados le juegan al “demócrata”.

******

LA QUE INICIÓ con la difusión de sus logros como alcaldesa de Chihuahua es Maru Campos, pues desde ayer comenzaron a verse y escucharse spots para promocionar los avances sociales y de infraestructura en la capital del estado, de cara a lo que será su Informe de Gobierno el próximo 5 de septiembre, que por cierto coincide con la visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, sin embargo, se augura un Centro de Convenciones repleto para el informe de la presidenta municipal, quien por cierto no dudó en mostrar su disgusto con el gobierno federal, ya que no sólo ella, sino la mayoría de los chihuahuenses, saben que la 4T nomás no se ha fajado con Chihuahua capital.

******

MUCHO SE HA comentado sobre la salida de la consejera de la judicatura estatal, Luz Estela Castro. Los datos duros son fáciles de apuntar:

La documentación oficial de su salida está firmada con fecha primero de septiembre, que aunque sea domingo, pues agosto fue el último mes que ocupará una responsabilidad en el Poder Judicial.

Lucha ahora libra otra batalla. Se va por motivos de salud y solo por eso. Deberá atenderse de una afección que no le permitirá desempeñar ninguna labor profesional. Ya tiene dos intervenciones médicas y más que restan la obligan a esta nueva condición de vida.

Pero ese terreno personalísimo, íntimo y privado que Entrelíneas nunca pisará ni ahondará, desencadena otro escenario público, político y que inicia con su salida pues el relevo deberá enviarse desde Palacio de Gobierno y avalarse por el Congreso del Estado.

No son pocos los cercanos a Javier Corral que quieren seguir disfrutando de esa beca judicial que tiene como cuota el Ejecutivo, y es por ello que esta semana que iniciará las presiones en el primer círculo están a la orden del día.