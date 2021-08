Podredumbre corralista-Curarse en salud-Encuentro azul

Poco después de arremeter contra el PAN, el partido del que se sirvió con la cuchara grande y al que ahora traiciona por berrinchudo, al todavía gobernador Javier Corral se le debería caer la cara de vergüenza por lo hipócrita de sus palabras, pues hablar de podredumbre panista para sentirse paladín y justiciero contra la corrupción, que se lo crean quienes no lo conocen, porque apenas y otorgó esa polémica entrevista en la que le pega con todo a Acción Nacional, se supo de una denuncia interpuesta contra uno de sus más cercanos colaboradores y consentido del aún jefe de Palacio de Gobierno, hablamos de Pancho Muñoz, su secretario Particular, a quien desde que Corral acogió en su seno, se ha sentido el intocable del quinquenio, sin embargo, ya el karma también lo está alcanzando y para muestra las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y abuso de poder, esto por parte de un grupo de mancomuneros del municipio de Satevó, los cuales señalan a Muñoz de utilizar sus influencias en el gobierno corralista para despojarlos de sus derechos e imponerse, junto a su esposa, a través de una mesa directiva a modo para quedarse con terrenos, vaya, a la vil usanza de un cacique. Así que hoy a las 10 de la mañana y ante la amenaza que les representa Panchito y compañía, los mancomuneros ofrecerán información detallada de las presuntas vejaciones de las que están siendo víctimas.

Y es que no solamente es el secretario Particular de Corral el denunciado por los afectados, sino que en ese paquete van también el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, así como el jefe del Departamento Jurídico de esa dependencia, por lo que para no desentonar, los mancomuneros brindarán más información al exterior de la Secretaría. Es así que en medio de los baños de pureza por parte de Corral Jurado, sus funcionarios y cercanos colaboradores están siendo denunciados por lo que según él dice detestar.

******

Para no romper el hilo conductor del aún gobernador de Chihuahua, Javier Corral, será mañana a las 7 de la noche cuando presente su quinto y último Informe de Gobierno en la capital del estado, luego de hacerlo ayer en Ciudad Juárez y así emprender la presentación en las ciudades más grandes de la entidad. Esa será la gira del adiós, de la cual no se espera mucho, ya que Corral se caracterizó por ser un mandatario estatal alejado de la gente, lo que terminó por separarlo por completo de sus gobernados, y es que a falta de carisma y click con el “pueblo”, el casi eterno legislador pluri se refugió en el golf y en venganzas sin sentido.

Por cierto, con total desfachatez y durante su Informe en Juárez dijo que se va con la frente en alto, además de curarse en salud y advertir que viene “lodo”. ¿Quién será el que se estará pudriendo?

******

En medio de la tercera ola de la pandemia por COVID-19, aunque algunos la minimicen, quien en un acto de responsabilidad y de otorgarle su justa dimensión a la peligrosidad del virus, la gobernadora electa Maru Campos instruyó que su toma de protesta no será un evento masivo, con el objetivo de no poner en riesgo a la ciudadanía, y aunque la hora, fecha y lugar no han cambiado, pues todo se realizará el miércoles 8 de septiembre en Ciudad Juárez, a las 19:30 horas, la próxima Gobernadora se puso exigente hasta consigo misma, a sabiendas de que la pachanga puede esperar, pero no la salud, y eso al parecer será prioridad.

******

Ya que andamos con los que están por llegar a tomar las riendas del nuevo escenario político, los malosos nos comentan que será mañana cuando los diputados electos del PAN realicen un encuentro interno para irle dando forma a lo que se les viene en el Congreso local, pues ya no tarda su toma de protesta y tendrán que ir armando el tinglado de quiénes y a cuáles comisiones irá cada uno, así que esa reunión será encabezada por Mario Vázquez, diputado electo por el Distrito 16 con sede en Chihuahua capital, mismo que se perfila para ser el coordinador de la bancada panista, la cual estará conformada por 15 legisladores.