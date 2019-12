Piedrita camionera-Operador juarense-Encuentro Moreno y MC-Corral y Reyes

DE NUEVA Y por enésima ocasión, quien está empeñado en ser la piedra en el zapato del gobierno estatal y de la Dirección de Transporte que encabeza David Holguín, es el líder de los concesionarios de la CTM, Francisco “El Güero” Lozoya, y es que sin avisar y por sus fueros, ha bajado la orden a sus colegas y choferes del transporte público para que los camiones de las rutas alimentadoras lleguen directamente al Centro desde las colonias, sin respetar la ruta para lo que fueron diseñadas, lo que ha provocado confusión entre los usuarios, quienes han denunciado que incluso les están cobrando un peso más, aunque eso sí, algunos están felices porque llegan derechito al primer cuadro de la ciudad, sin embargo, la anarquía con la que se está conduciendo ya llegó a oídos del Gobierno del Estado, cuyo director de transporte y el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, no tardan en llamarlo.

******

AQUÍ MISMO LE dimos a conocer que la alcaldesa Maru Campos se aventó un viaje exprés a Ciudad Juárez para convivir con la militancia panista de la frontera, pues celebraron su posada navideña a mitad de semana.

Ciertamente también por esos rumbos estuvo la dirigente estatal Rocío Reza, pues lógico era que también tuviera invitación.

Lo que llegó de refilón de parte de los malosos es que la presencia de Maru Campos fue para confirmar que Job Quintín, dirigente municipal de la chamacada azul en Juárez es operador ya de primera línea de la pre candidatura de Maru Campos rumbo al 2021, y que si alguna duda quedaba al respecto se debe ir disipando de las acciones de convencimiento que el juarense irá desarrollando en la militancia fronteriza.

Las hostilidades irán subiendo de tono. Y es que esta salida de Maru Campos a Juárez para tomar las riendas de lo que su equipo dice debe ser territorio Campos, es la primera de varias paradas estrtégicas en diversos puntos de la entidad con las que irá cerrando filas con dirigentes municipales que ya se encuentran enfilados en que la candidata a la gubernatura de Acció Nacional deba ser la alcaldesa de Chihuahua.

******

OTRA REUNIÓN QUE trascendió en los corrillos políticos es la que sostuvieron el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, y su secretario del Ayuntamiento, Héctor Barraza, con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien visitaron y hasta se tomaron foto pa’l feis, y aunque pudiera tratarse de una simple reunión, hay quienes afirman que ambos grillos cuauhtemenses que se sumaron a Morena para encumbrarse en la Presidencia Municipal, podría dar un paso al costado para pintarse de naranja, con eso de que MC y Dante andan en busca de un candidato que los represente en el 2021, ya se han visto algunos tentados por sumarse al proyecto, desde independientes y ahora morenos.

******

TAL COMO SUCEDIÓ hace dos años, en estas fechas navideñas en que la paz y la armonía deben reinar, el nombre de Manlio Fabio Beltrones ha vuelto a sonar en presuntos casos de corrupción, ahora investigado por la Fiscalía General de la República, pero que tiene que ver con el desvío millonario que realizó su incondicional, el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, así que en una de esas y la orden de arriba sale, el poderosísimo exsenador, ex diputado y exdirigente del CEN del PRI, podría cenar pavo y comer buñuelos tras las rejas, tan es así que en la Fiscalía General del Estado ya están solicitando a la FGR les envíe información y ver en qué les pueden ayudar.

Peeeero, ayer mismo el tricolor salió a decir que no está amparado, pero que sí recurrió a un tribunal federal para solicitar su protección de saber si está bajo investigación o no. En una escueta carta aceptó Manlio que en el mes de julio promovió un amparo -señala- “con el objeto de que en el caso de que existiera alguna investigación fabricada en mi contra, por declaraciones y falsas acusaciones se me permitiera acceder a los supuestos dichos, para defenderme y evitar, así, se cometiera un atropello”.

Y luego aclara que el pasado 14 de noviembre, como no hay indagatoria en su contra, pues simple y llanamente el tribunal federal sobreseyó el asunto.

Lo que el sonorense aclaró es que no lo estuvieron investigando en el periodo que duró su amparo, pero de eso a que no se encuentre en cualquier momento en alguna carpeta de investigación, eso es otra historia. Sería por demás interesante atestiguar un pleitazo judicial entre el gobernador Javier Corral y el otrora poderoso ex dirigente nacional de la familia revolucionaria, porque cuando el río suena es que los peces están picando.

******

ESTA SEMANA CAUSÓ revuelo la reaparición de los ex gobernadores del PRI, Fernando y José Reyes Baeza, en un evento encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado allá en el terruño de ambos chamacos que nacieron tricolores, pero hoy andan un tanto desteñidos por el ostracismo político al que los tiene condenados la debacle supina de la rasgada familia revolucionaria, así como el destierro al que los sentenció el actual dirigente estatal, Omar Bazán, a quien primero impulsaton con vehemencia ciega y hoy los tiene a pan… y agua.

Los malosos nos reportan que Reyes Baeza al parecer ya no anda tan entusiasmado con la aspiración del alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya para impulsarlo al 2021 como candidato a gobernador; desánimo que al parecer comparte con el gobernador Javier Corral, quien fue el primero en echar a galopar al empresario parralense.

Así las cosas, habrá que seguir esperando que tanto el gobernador Corral como el tío Fernando junto a su sobrino Reyes, continuen el tejido de un sueño guajiro que es una alianza tácita entre algunos sectores del PRI con las candidaturas sólidas que el PAN pueda presentar en el 2021. El frente es contra el enemigo común llamado Morena. Las calabazas se irán acomodando y los comodines irán jugando.