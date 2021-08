Pesadillas y realidades-Regreso a clases-Renacidos

La pesadilla de Javier Corral se cumplió: ver juntos, sonrientes y en una foto, a sus acérrimos enemigos, no ha de haber sido una imagen fácil de digerir. Y es que así de esa manera posaron la gobernadora electa Maru Campos y el alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quienes ya en septiembre entrarán en funciones y Corral será un ex más de la gubernatura estatal, uno muy fácil de olvidar seguramente. Pero mientras eso sucede y a pesar de no ser santos de la devoción del todavía Gobernador en funciones, la Gobernadora electa y el próximo Alcalde juarense saben que no hay tiempo que perder, es necesario ponerse a trabajar de manera coordinadora en beneficio de la frontera y alejarse lo más posible de la forma de “gobernar” de Corral, quien se la pasó de la greña no sólo con Maru y Cruz, sino que en su momento también lo hizo con el aún alcalde de Juárez, Armando Cabada. Vaya, en resumen, el quinquenio de Javier se fue en puras broncas, venganzas, berrinches, tenis y golf.

Por lo pronto, la foto de Maru y de Cruz, a quienes les aventó la Fiscalía completa para descarrilarlos electoralmente, es casi seguro que se convirtió en la pesadilla convertida en realidad para el señor Corral.

******

“Muera el rey, viva la reina”. No cabe duda que el ocaso de Javier Corral al frente del Gobierno del Estado trae felices a unos y renacidos a otros tantos. Tal es el caso de los magistrados Luis Villegas y Gabriel Sepúlveda, éste último, depuesto presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado cuya caída ocurrió a manos de Corral en el ya lejano 2016, cuando apenas había asumido la gubernatura y se sentía el todopoderoso. Ni qué decir de la carilla que le dio al parralense, incluso metiéndose con su familia. Pero la vida, y la grilla por supuesto, son una rueda de la fortuna, y eso le ha quedado claro no sólo al todavía gobernador Javier Corral, quien por más que intentó someter al Poder Judicial, éste aún respira y busca incorporarse.

Otro que nunca se fue, pero que ahora ya hasta aparece en primera fila, es Luis Villegas, uno de los pocos que durante el quinquenio que ya se va, siempre le digo sus verdades a Corral, incluso llamándolo loco. Pues bueno, la imagen de la conferencia de prensa ayer en el TSJ es digna de recordar: A dos semanas de que Javier se vaya, los magistrados más odiados por él, claro, después de Jorge Ramírez, aparecieron flanqueando al presidente del Tribunal Superior, Pablo Héctor González, quien dicho sea de paso, sobrevivió a los constantes ataques de ira del próximo exgobernador que se irá odiado no sólo por los del Poder Judicial, sino por la mayoría de los ciudadanos, esa misma mayoría que votó por él en el 2016 y que hoy por hoy están decepcionados del eterno legislador pluri.

******

En medio del temor de una gran cantidad de padres y madres de familia, con planteles educativos casi en ruinas y maestros inconformes, este lunes que viene, sí o sí, el gobernador Javier Corral dará el banderazo a las clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022. Ya en la recta final de su (des)gobierno, para don Javier no hay puntos medios y mucho menos opiniones que contradigan a la 4T de Andrés Manuel López Obrador, como sí lo fue los últimos dos años con Enrique Peña Nieto y los primeros dos años y medio del tabasqueño en el poder, pero en el ocaso de su estadía en Palacio de Gobierno, Corral se ha vuelto un títere de AMLO y aunque para los más coherentes el hecho de regresar a clases presenciales es una locura, para él no, así que secundará al inquilino de Palacio Nacional en medio de lo que promete ser el arranque de clases más polémico y lleno de miedo del que se tenga memoria.

Además, ya lo dijo Hugo López-Gatell, otro que no le importa arrastrarse con tal de quedar bien con el jefe. “Es casi nulo” el riesgo de que un menor de edad muera por COVID-19, así que la suerte está echada y la última palabra sentenciada: el lunes 30 de agosto inician las clases presenciales, y según la 4T y el gobierno corralista, háganle como puedan con ese “casi”.

******

La que también anda con las pilas puestas, a sabiendas del cambio que se viene en el gobierno estatal y en el panorama grillo, es la excandidata del PRI a la gubernatura, Chela Ortiz, quien ayer sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional tricolor, Ricardo Aguilar Castillo, reconocido político mexiquense que hasta suena para la sucesión gubernamental en esa entidad del centro del país. En la reunión, Chela se dijo firme para entrarle a la política, ya sea desde su partido o de otra trinchera, pero de que la parralense andará activa de aquí al 24, de eso no hay duda.

******

Y quien anda más que activo es el alcalde electo de Chihuahua, Marco Bonilla, el cual continúa barajando los nombres de quienes integrarán su gabinete. Sin embargo, el tiempo apremia y será la semana entrante cuando suelte los primeros nombres oficiales de los personajes que tomarán las riendas de las diversas dependencias municipales, y aunque trascendió qué hay quienes repetirán en el puesto, la duda está más fuerte para definir quién será el próximo jefe de la Policía Municipal, sobre todo porque existen hasta cinco perfiles que traen pensando al Alcalde electo de la capital. Hoy, Bonilla viajará a Saltillo para reunirse con el alcalde de ese municipio coahuilense.