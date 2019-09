Partido afónico-Indolentes despedidas-¿Judicatura electoral?-Guarderías en pánico

EL HECHO DE que Tony Meléndez se haya quedado sin voz no sólo afecta al Conjunto Primavera, sino al PRI que está dispuesto a armar Omar Bázán, el dirigente estatal que desde ya se asume como candidato a la gubernatura en el 2021, pues el “stand by” en el que ya se ha colocado el cantante, provocó que más de diez en el tricolor se hagan para un lado o para el otro, dependiendo de los amores priistas que determinarán a donde van los cariños cuando venga la renovación por la gubernatura.

Aunque nimio lo parezca, pero con la mala situación que le pasa al vocalista primaveral, uno de los favoritos del pasado sexenio y hasta del anterior, la baraja se abre en las elecciones para seleccionar al que sería el aspirante a gobernar Chihuahua, en donde Bazán va muy por abajo, pero que ahora que Meléndez se retira de lo que más le quita tiempo, podría darle una batalla eterna a Bazán.

No obstante, los malosos tricolores recordaron a este escribidor que no se debe dejar de lado el rol que jugará la exsenadora Graciela Ortiz González, guerrera de todas las batallas y que no ha podido ser profeta en su tierra con todas las de la ley, pues de alguna forma u otra no ha terminado de amarrar lo necesario con los ex gobernadores en turno para apuntalar su proyecto hacia la candidatura por el Gobierno del Estado.

Chela opera desde hace décadas en el CEN del PRI en igualdad de nivel y en ocasiones mejores, que los propios ex gobernadores Patricio Martínez, Reyes Baeza y César Duarte. Hoy sigue vigente como una de las consentidas de Alejandro Moreno. La alineación de los astros por la candidatura al gobierno del estado no puede ser mejor en las décadas que tiene participando en la política partidista tricolor.

Lo malo para la decisión que sí quiere tomar doña Chela es que hoy por hoy las condiciones del PRI son las más adversas de su historia. Vaya, lo más facil sería pedir la candidatura, pero en condiciones que dificilmente, para cualquier tricolor, alcanzaría buen puerto esa pretención.

Aún así, el PRI no se manda solo y los conocedores del tema nos dicen que Graciela Ortiz no evalúa el quedarse o no con la candidatura a la gubernatura, sino las posibilidades reales de triunfo para levantar la mano ante su amigo “Alito” o seguir gozando de la vida política partidista premium allá en la Ciudad de México.

******

TRISTE PERO CIERTO, en donde muy felices ante la salida de Lucha Castro de la Judicatura Estatal es al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tan es así que las expresiones se dejaron ver a través de las redes sociales, en donde la raza leguleya le volvió a expresar un voto de confianza al presidente del TSJE, Pablo Héctor González, en quien tienen una esperanza de que vuelva a resaltar después de todo lo sucedido con la consejera que ya se fue.

*******

POR LO PRONTO y a diferencia de aquellos tiempos en que envió a Lucha Castro a la Judicatura, el gobernador Javier Corral prometió y lo señaló, tal cual, apegarse a los lineamentos de cómo elegir al nuevo integrante, así que más de uno ya está pendiente de lo que sucederá, aunque a decir de muchos, ya está decidido. ¿Será?

Lo cierto es que la danza de los nombres en torno a los mandonde de Palacio de Gobierno, arreció en la víspera de la oficializada salida de Castro de la Judicatura Estatal. De hecho las etiquetas del fiscal César Augusto Peniche y del ex secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, se encuentran dentro de los posibles beneficiados con ese cargo que los haría trascender sexenalmente.

En el caso del fiscal Peniche hay quienes sugieren que pudiera ser una manera de oxigenarlo y así alistarlo para otras lides, por aquello de que en algunas ocasiones, aunque ha sido en tono de broma, el propio gobernador Javier Corral ha dejado escapar la idea de aspiraciones electorales en la frontera por parte de Peniche Espejel.

Y como dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, habrá que preguntarse con qué apoyos cuenta el funcionario estatal para que el mandamás de Palacio insista de esa manera.

******

RETOMANDO ESCENARIOS QUE se dan en la Ciudad de México, ayer la en terruños de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pusieron a temblar los intereses de quienes han emprendido una intifada por la defensa de las Estancias Infantiles que dejaron de recibir apoyo del gobierno federal, con motivo de las nuevas reglas de operación en la Secretaría del Bienestar, antes SEDESOL, en donde ahora el subsidio para que los padres de familia puedan sufragar una guardería les es entregado directamente a ellos y no a las instituciones, lo que derivó en la desaparición de muchas.

Y es que uno de los ministros de la Suprema Corte propuso que la controversia promovida por el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, e impulsada por la oleada de amparos que alentó el diputado federal Mario Mata, no fuera atendida en el fondo del asunto por el Pleno del máximo órgano impartidor de justicia del País, sino que fuera una Sala la que lo resuelva.

Esto desinfla el expediente, a decir de los expertos en los litigios, por lo que los promoventes pusieron el grito en el cielo para inisistir en que sea el Pleno de los 11 ministros quien emita la resolución de este tema que mantiene en jaque la decisión del gobierno federal de condenar al exterminio a cientos, sino es que miles, de Estancias Infantiles.

Algunos malidicentes sintieron sinceras las quejas del edil parralense y del legislador panista, aunque hubo quienes lamentaron -socarronamente- que se les pudiera agotar de un momento a otro la bandera político-electoral que tanto les ha dado en el último año.