Pactos electorales-Borruel y Loera-Tiempos crucistas-Mocken y los sindicatos

APENAS Y FUE designado como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral por decisión del consejo general del INE, Yuri Zapata tomó posesión del cargo al día siguiente y se comprometió a llevar a buen puerto la elección que tendrá su cúspide el domingo 6 de junio, pero que ahí no concluirá, pues como suele ocurrir en todas y cada una de las contiendas electorales, las impugnaciones serán el pan nuestro de cada día a partir de la fecha clave. Sin embargo, sea como sea, los consejeros del IEE, junto a a su nuevo presidente, tendrán que meterle muchas ganitas para defender la voluntad popular, a pesar de que las lenguas viperinas afirman que Yuri es totalmente Palacio, y por ende, el todavía mandón en la casa de cantera no quiere por nada del mundo que lo suceda la candidata de su partido político, Maru Campos Galván, por lo que el consejero presidente del nombre ruso, tendrá que demostrar de qué está hecho: obedecer a quienes intercedieron por él u obedecer al voto del electorado, por lo pronto, trascendió que será esta misma semana cuando Yuri Zapata acuda a reunirse con el gobernador Javier Corral, no para afinar la guerra contra la alcaldesa con licencia, sino para armar una estrategia de seguridad en favor de los candidatos en todo el estado.

******

LO QUE SÍ sucederá hoy en Palacio de Gobierno es otra reunión de la Mesa de Seguridad, que desde que volvieron por órdenes de Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Ciudad Juárez el pasado 26 de marzo, se vive una luna de miel muy contrastante a lo que sucede en todo el estado con la violencia que no cesa. Pero como de eso se trata, de intentar contenerla, este día el gobernador Javier Corral se verá de nuevo las caras con los jefes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, acompañado del fiscal César Peniche y del secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz.

El tema será lo ocurrido a mitad de la semana pasada en los límites de Parral y Valle de Zaragoza, en donde un enfrentamiento dejó como saldo seis hombres muertos. La razón, según la versión oficial, ya no sólo es el control por el trasiego de droga, sino el huachicol que está que arde en esa región del sur del estado.

******

CAMBIANDO A TERRENOS grillos, quien presumió un encuentro este fin de semana entre el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera y el aspirante de ese partido político a diputado federal por el Distrito 6, Carlos Borruel, fue la hija de éste último, la regidora Mónica Borruel, la cual desde hace rato renunció al PAN para sumarse a los morenos, cuando su padre le entró al contienda interna por la candidatura morenista a la capital del estado. Es así que desde las redes sociales, la chamaca Borruel no desaprovechó plasmar el encuentro entre ambos candidatos, durante la gira de proselitismo que se aventó Loera de la Rosa en colonias de la capital.

*******

YA QUE HABLAMOS de los morenos, quien con todo y que en la Cámara de Diputados inició el juicio de procedencia en torno a la solicitud de desafuero en su contra que interpuso la Fiscalía General del Estado desde diciembre, es Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, el cual parece no acongojarle lo que sucede en el Congreso de la Unión, pues este fin de semana aprovechó para tomarle protesta a los comités de defensa del voto de la 4T, es decir, la estructura que le ayudará en el proceso electoral y el mero día de la elección, además de que según nos cuentan los malosos, eso del desafuero no es más que una caja de resonancia salida desde Palacio para que no digan que nada más traen de encargo a la candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, algo así como taparle el ojo al macho, ya que a pesar de que el gobernador Javier Corral no puede ver ni en fotografía a su compadre Cruz, lo cierto es que lo pactado con AMLO es más fuerte que su desprecio al senador juarense.

Lo cierto es que Pérez Cuéllar se encuentra más cerca que cualquiera de los otros aspirantes de obtener el triunfo electoral de una contienda que, legalmente, aún no empieza, sino hasta el 29 de abril. Por cierto que los especuladores ya ven sentado en el banquillo de los acusados por el desafuero al candidato moreno, allá por el 27 de abril, fecha en que les prometen muchos escenarios.

El manejo que la 4T decidió darle al tema de Cruz en el Senado será toda una clase de cómo patear el bote chilero. Es cuestión de darle dos que tres toques de punta, pues la curva necesaria es de apenas 35 días. La elección de las alcaldías será producto de una campaña exprés y así la tiene medida ya el equipo crucista. No será más que otra derrota ministerial, judicial y aspiracionalmente para el gobierno estatal, que busca ya no construir una imagen de combate a la corrupción, sino ver qué tanto daño puede causar en las mujeres y hombres que se han vuelto las pasiones de palacio… pasiones que, desbordadas para mal, lamentable y vergonzantemente a eso tienen reducida la actual administración.

******

CONTINUANDO CON LOS juarenses, el que tampoco se queda atrás generando alianzas y adhesiones a su proyecto político, es el candidato del PAN-PRD a la alcaldía de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, y es que también este fin de semana, quien ya fuera alcalde de la fronteriza ciudad se reunió con líderes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el FSTSE, cuyos jefazos se tendieron por el proyecto de los panistas Maru Campos y Marco Bonilla desde hace meses acá en la capital, y ahora también le mostraron sus cariños al otro candidato fuerte del panismo, Javier González Mocken.