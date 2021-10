Octubre amarillo-Tricolor moreno-Cabalgata de cuchillos

Ya se veía venir, pero muchos no le querían creer, y es que todo parecía tan de vuelta a la normalidad, con las vacunas antiCOVID aplicadas casi en su totalidad y el anuncio de la reapertura de la frontera norte, que hasta se sentía que el COVID-19 había desaparecido, y pum, los chihuahuenses despertaron y resulta que a a partir del próximo lunes, al estado se le acabo el verde y el semáforo cambiará a amarillo. Esa fue la decisión del Consejo Estatal de Salud que ayer sesionó y por lo que la gobernadora Maru Campos le hizo caso a los expertos, así que dio el sí para el retroceso de colores, y aunque no se trata de una situación grave, lo cierto es que más vale prevenir que lamentar, pues nada más hay que recordar cómo nos fue aquel octubre del año pasado, así que en vísperas de evitar cualquier tragedia, amarillo para que la raza no sienta que la pandemia ya se esfumó.

******

La reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador y que trae al país dividido y polarizado, como sucede con las iniciativas e ideas del tabasqueño, ya también dividió a la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, esos diputados federales tricolores que serán el fiel de la balanza respecto a la aprobación o no de la propuesta de AMLO y que definirá el futuro energético de México, pero quién diría que al que internautas y tuiteros y de oposición, esos que repudian todo lo que hace el inquilino de Palacio Nacional, traen en la mira al diputado Hiram Hernández, quien por cierto es el único legislador priista que tiene el estado de Chihuahua, pues el resto de dilatados federales que representan la entidad, son del PAN, Morena y del PT. Es así que al oriundo de Ciudad Juárez, cercano a los mandones tricolores, ‘Alito’ Moreno y Rubén Moreira, se ha convertido en las últimas horas en el blanco de los enojos de la alianza ‘Va por México’, pues juran y perjuran que Hiram les dará la espalda a los panistas, perredistas y al resto de sus colegas del PRI que se oponen abiertamente a dicha reforma, ya que se convertiría en un cuatrotero más, con todo y que si Hiram logró llegar a San Lázaro, fue por esa alianza que los del otrora partidazo armaron con el PAN en las elecciones de este 2021. Huele a traición, dicen los azules.

Pero ya sea que huela a pan o carbón, como les gusta a AMLO y a su director de la CFE, Manuel Bartlett, el diputado Hiram Hernández ha salido a dizque defenderse de las acusaciones por traición en las que lo andan etiquetando, pero como sí es muy cierto que está pensando en votar a favor de la reforma eléctrica, lo único que se limitó a decir es que votará a favor de lo que le conviene al pueblo. ¿Así o más claro que ‘Alito’ y los pocos diputados federales del PRI nomás se hacen pa’ donde calientan las gordas?

******

Otro que insiste en quedarse en los caliente del comal que le pueda ofrecer Andrés Manuel López Obrador, aunque eso signifique que termine aún más quemado, es el exgobernador Javier Corral, quien ayer sintió un aire de esperanza, tipo Rosa de Guadalupe, cuando el tabasqueño insistió en que estará designando a exgobernadores en embajadas y consulados de México, pero aunque no dijo nombres, por ahí puede colarse nuevamente Corral Jurado, quien estos últimos días ha estado viviendo su peor momento político, luego de que se destapara el secreto a voces en que se convirtió la “casa de la tortura”, allá en la avenida Zarco, además de que se confirmara su total ineptitud para administrar un estado del que se sentía dueño hasta que lo despertaron los chihuahuenses cuando eligieron a su odiada Maru Campos, hoy Gobernadora Constitucional.

Pero como Corral no sabe hacer otra cosa que victimizarse, eso y hablar bonito e “intelectual”, pues en una de esas AMLO cae y lo rescata, lo que pudiera tratarse del mesías del peor gobernador en la historia reciente de Chihuahua, sí, incluso peor que su estimado César Duarte.

******

Por cierto, quienes no pueden siquiera escuchar el nombre del exgobernador arriba mencionado y cuando lo hacen hasta escupen al suelo después de acomodarse el sombrero, son los habitantes de Cuchillo Parado, el poblado que hasta hace dos años era oficialmente la Cuna de la Revolución, pero al que Corral, en conjunto con el exdiputado René Frías, le arrebataron ese nombramiento y se lo entregaron a San Isidro, municipio de Guerrero, como un pago de don Javier al exdirigente magisterial por su voto y fidelidad en la entonces Legislatura, con todo y que Frías estaba casi tan embarrado como cualquier “duartista” en los mentados expedientes malditos. Sin embargo, como todo se trata de juegos de poder y mera grilla, Corral no dudó en darle ese regalo a René, pero lo que ambos no esperaban es que las dos últimas conmemoraciones del inicio de la Revolución Mexicana que se llevaron a cabo en San Isidro, estuvieran más desangeladas y desabridas, porque simple y llanamente, a la gente de esos lares ni les interesa y ni acostumbrados estaban, como sí sucedía con los de Cuchillo Parado, cuyos habitantes nombraron “persona non grata” a don René.

El caso es que como Corral ya se fue, los habitantes de esa localidad en el municipio de Coyame del Sotol tienen la esparanza de que con la gobernadora Maru Campos la situación cambie, y vuelvan los días de jolgorio y fiesta, cuando los tres Poderes del Estado se trasladaban a Cuchillo Parado los 14 de noviembre de cada año, así que para poner presión y vean que si algo los enorgullece, además de ser bien aguerridos, es que consideren a ese pueblo como la Cuna de la Revolución, por lo que ya están organizando una cabalgata que iniciará el domingo 14 de noviembre en Cuchillo Parado y recorrerá varias localidades de Coyame del Sotol, Aldama y concluirá en Chihuahua capital el día 20 de noviembre, precisamente para ejercer presión y llamar la atención de la Gobernadora y el Poder Legislativo local, porque si de algo sabe esa gente de ese lado del estado, es levantarse en armas y andar a caballo.