Nuez ensangrentada-Buitres electorales-Encerronas militares-Morenos relajados

POCOS LO DICEN y muchos lo saben, el tema de la cobarde masacre en contra de la familia mormona de los LeBarón va más allá de su activismo en contra de la violencia, sino por el asunto de su participación en la producción de nuez, la cual genera millones de pesos apenas y llega octubre, el mes en que comienzan a fluir los dineros por el tema, es así que por ahí va el asunto de la investigación que nadie dice y se lavan las manos, es un tema económico que va hacia otras latitudes de lo que asumen o afirman, sin embargo, familias enteras están pagando por ese oro negro que no solamente está ahí, sino en otros rincones de la entidad al que amenazan, cuando no existe un verdadero Estado de Derecho.

En términos reales, de cada huerta nogalera salen decenas y en ocasiones cientos de camiones quinta rueda cargados de nuez en esta temporada para ser vendida a intermediarios que la colocan en el mercado mundial; Estados Unidos, China y Japón son los principales consumidores. Por este motivo el precio de la cotización en dólares resulta un jugoso y atractivo botín de hacerse de dinero facil para financiar cualquier tipo de actividad… sobre todo ilícita.

Los enterados del tema calculan que en promedio, dependiendo de la calidad de la nuez cosechada, cada camión quinta rueda con caja sencilla transporta un calor en pesos mexicanos de entre los 3.8 y 5 millones de pesos, así que solamente hay que hacer multiplicaciones para saber lo atractivo que resulta el sercuestro y robo en esos lugares apartados de la mano de Dios… y ahora de la 4T.

Por el momento, para múltiples familias que viven de ello, tienen que escuchar el tic tac cuando los gobiernos los dejan en la inseguridad, a sabiendas de que responden al tema de generar para el país, pero mientras otros tantos, sólo esperan para tomar lo que por tantos años y esfuerzo ellos han generado.

******

ANTE EL CAOS generado por la masacre ocurrida en Sonora que terminó por golpear de manera directa a Chihuahua, ayer la Cámara de Diputados se convirtió en una jauría, pues a sabiendas de lo ocurrido, pocos legisladores se pusieron a pensar en la familia LeBaron, sino que simplemente comenzaron a exponer el caso como el Ayotzinapa de López Obrador, el presidente de México que aún se jacta de no tomar las responsabilidades de su gobierno, es así que entre panistas, morenistas y priistas, se atrevieron a tomar cartas en el asunto, pero desde el modelo de la solución, sino la del conflicto, provocando un caos que alcanzará para siempre a la mentada Cuarta Transformación.

******

QUIENES CAYERON COMO buitres que aún no terminan de pasar los funerale de la comunidad Lebaron y ya intentan llevar agua electoral a su molino, fue la horda de la familia revolucionaria tricolor que intentó generar un “tren del mame” en redes sociales, mediante la difusión de un cuadro de fondo rojo con la leyenda “¿Ya me estañas, verdad?”, y para que no quede duda del origen se incluye el logotipo oficial del PRI.

Con una premura descarnada, la grotesca acción ideada en alguna “mente brillante” de la mercadotecnia electoral, causó poca indignación, porque de inmediato el sentimiento ciber social cambió a desinterés y desestimación de una campaña no solamente desesperada, sino a todas luces fuera de lugar. No se observa una acción adulta, sino un juego infantil que da pena ajena cuando se entera el lector que la “genial creación” es de un mayor de edad…

******

PARA DEJAR, POR el momento, el tema que conmovió a la comunidad internacional y puso de nuevo al norte de México en el mapa de las noticias mundiales, ayer el Gabinete de Seguridad del gobierno federal se trasladó en pleno al vecino estado de Sonora, donde sostuvieron una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich, y donde curiosamente no estuvo convocado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Peeeeero, los malosos nos enteraron que prácticamente toda la tarde de ayer en Palacio de Gobierno hubo un encuentro espejo con el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de los titulares aquí de la Guardia Nacional, así como de la Comandancia de la Quinta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La operación de seguimiento y persecusión de los autores materiales y eventualmente intelectuales de la masacre en los límites entre Sonora y Chihuahua, será como cerrar una pinza, aunque lamentablemente los propios expertos que conocen la región serrana se encuentran concientes de que la Sierra tiene más salidas que un costal roto, motivo por el cual el operativo deberá contar con una acción que a últimas fechas le ha costado sangre y fuego al gobierno federal, pues en materia de inteligencia contra la delincuencia el marcador nacional se encuentra en desventaja, y si no solamente hay que recordar lo que ocurrió en Culiacán hace tres semanas.

******

CAMBIANDO A TEMAS más grillos y ante su consejo frustrado del próximo domingo, quien está más que tranquilo, a sabiendas de que ya casi había abandonado la guerra por el partido, es el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, a quien desde las alturas del morenismo, se le encomendó calmar las aguas que se desbordan entre Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky, sin embargo, será una tarea titánica para el hombre que esperaba irse al final de este mes, pero como en Morena todo es revoltura, tendrá que esperarse y ver hacia cuál grupo lo acomodan.