Nuevas reglas-Otro desaire-Se va, se va, pero no se ha ido-Crisis nacional

AYER LA ALCALDESA Maru Campos rindió su Segundo Informe de Gobierno. Fue el acto culmen de su gestión como edil previo a que se retire con licencia de por medio de la Administración para buscar de lleno la candidatura por la gubernatura de Chihuahua.

También fue la última oportunidad que se tuvo entre Maru y Javier Corral para limar asperzas, o al menos tratar de llevar la fiesta en paz y no descarrilar el tren de la unidad en Acción Nacional. Eso no ocurrió y ahora los equipos azules de ambos personajes van con todo unos en contra de los otros.

En su presentación Maru destacó cuatro apartados: Educación, Seguridad, Transparencia y Obra Pública. Aunque fue el Segundo Informe, en realidad un gobierno acumulado de 4 años le generó grandes dividendos y dificilmente hay asignatura en la que le queda a deber a los capitalinos: mejoras en centros escolares, cobertura universal en becas académicas, inicia de la Segunda Etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua, Puentes peatonales, pasos superiores, bacheo, obras de agua y drenaje, así como colocar a la ciudad en el top nacional en rendición de cuentas y transparencia gubernamental, fueron algunos ejemplos.

El entorno sirvió también de plataforma política. El esperado mensaje de apoyo del líder nacional de su partido, Marko Cortés; la sumatoria de una panista de mil batallas en Juárez, como lo fue Clara Torres, quien anduvo lejos de Acción Nacional cuando fue excluida por sus correligionarios, y hasta el reconocimiento de Angelica Fuentes, empresaria de la frontera con nexos sanguíneos en la familia tricolor.

Pero donde se notó más el encono y la división fue en el mensaje -grabado- que mandó el gobernador Javier Corral Jurado. Con una duración de 6 minutos, el mandatario usó el tiempo para hacer una relatoría de las obra que ha hecho o impulsado el Gobierno del Estado en la capital, y le dispensó 19 segundos de mención a la alcaldesa. De ese tamaño siguen las diferencias.

******

ESTE DÍA COMIENZA otra etapa por parte de los agricultores que se sienten engañados y burlados por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien sin pregunta de por medio, repite desde el atril de Palacio Nacional que la lucha de los campesinos por el agua es meramente política, cuando lo cierto es que en el Tratado de 1944, que se desconoce si lo ha leído, dice claramente que el pago no debe realizarse con el agua de las presas de la cuenca del Conchos, sino con escurrimientos y remanentes producto de lluvias y de lo que en su momento capten dichas presas. Pero no, el tabasqueño insiste en pagarlo abriendo las compuertas de las presas que hasta ayer no rebasaban, ni Las Vírgenes, ni La Boquilla, mucho menos El Granero, el 35 por ciento de capacidad. Y mientras eso sucede, se encarga de despotricar desde el centro del país en contra de los campesinos que podrían ver cómo el ciclo agrícola del 2021 se cae a pedazos, así como la economía del país. Es así que hoy a las nueve de la mañana, los agricultores realizarán una caravana de Delicias hacia La Boquilla, además de que alistan más bloqueos carreteros, toma de casetas y hasta huelga de hambre.

Por cierto, y para que también López Obrador no ande como el león, creyendo que todos son de su condición y es “politiquería”, los agricultores solicitarán al senador Gustavo Madero y al diputado federal del PAN, Mario Mata, que si los quieren ayudar, por favor saquen las manos de las protestas, pues esa es una de las razones principales del por qué el tabasqueño insiste en que todo es político, así que de manera amable, los líderes agrícolas solicitarán a los grillos que dejen de cantar a costa del agua de las presas, ya que los más afectados no serán ellos, sino las familiares de los agricultores.

******

Y PARA REMATAR al campo por parte de la 4T, cuya hipocresía en torno al tema es terrible e inmensa, pues a los agricultores no nada más les están quitando el agua, sino una serie de apoyos debido a que el dinero le tiene que alcanzar al gobierno de AMLO para mantener sus programas sociales, que más bien es puro clientelismo electoral, nos enteramos, y por uno de los diputados de casa, el morenista y petista Yako Rodríguez, legislador federal por el Distrito 7 con cabecera en Cuauhtémoc, y es que este día se entregará al Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que a decir del diputado que llegó a su curul a través de Morena, el PEF es un insulto para el campo mexicano, priorizando más recortes, con todo y que el año pasado les prometieron 8 mil millones de pesos que no llegaron en el 2020 y que mucho menos llegarán para el año entrante. Así un PEF raquítico que concentrará casi 200 mil millones de pesos en las tarjetas del Bienestar.

******

HABLANDO DE LAS tarjetas del Bienestar, del clientelismo electoral y del año venidero, quien ayer se reunió en Palacio Nacional con el nuevo secretario del Bienestar, el tabasqueño Javier May, amigazo y operador político de López Obrador que ya alcanzó grado de primer nivel en el Gabinete, fue ni más ni menos que el súper delegado Juan Carlos Loera, de quien dice que se va y se va, pero nomás no se ha ido. Es así que antes de que los rumores continúen, Loera de la Rosa pisó base con May, luego de que el senador con licencia le ganara el tirón a Ariadna Montiel para quedarse con la Secretaría que hoy encabeza, lo cual seguramente caló hondo en Loera, pues es de sobra conocido que él y Ariadna, junto con el subdelegado en Parral, Fernando Duarte, son amigos y compadres que se cubren las presuntas corruptelas el uno al otro.

******

EN MEDIO DE la crisis por el agua y ante la nula respuesta de Andrés Manuel López Obrador al gobernador Javier Corral respecto al tema, a pesar de que lo ha buscado desde hace dos semanas, el mandatario estatal se fue duro y a la yugular de las actitudes de la Federación hacia los Estados, durante su discurso de apertura de la reunión de la Alianza Federalista, a la que acudieron los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro Torres; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato. Ahí, los Gobernadores coincidieron en que es necesario ser una oposición seria respecto a las políticas públicas de López Obrador, por lo que el día que inició el proceso electoral 2020-2021, los tambores de guerra en contra de la otra realidad de la 4T salieron de Chihuahua, desde protestas y molestias contra AMLO de parte de campesinos, hasta mensajes políticos que seguramente retumbaron fuerte en las paredes de Palacio Nacional.