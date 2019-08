No más caja china-Morenos despedazados-“Tisca” exhibido-Tricolores religiosos

PARA NO HACERLE caja china al gobernador Javier Corral con su Plan de Inversión 2019-2021, con el que pretende cerrar con broche de oro su quinquienio, es que las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud y otras dependencias durante el sexenio de César Duarte permanecían en el cajón de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, los malosos nos confirmaron que en próximas horas se otorgue luz verde a los chicos de la Fiscalía para que inicie el despliegue de las “órdenes de tacos” que tienen como receptores a varios duartistas.

Hasta el momento, los malosos sólo hablan de cinco indiciados en estas nuevas órdenes de aprehensión, pero no las desestiman porque aseguran que sí reabrirán la Caja de Pandora en los temas del pasado.

******

LOS QUE CONTINÚAN despedazándose de manera interna son los integrantes de la Cuarta Transformación y por ende de Morena, y quien otra vez está en el escrutinio es la subdelegada regional de la Secretaría del Bienestar en Delicias, Leticia Loredo Arvizu, a la cual le volvieron a interponer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública federal, en esta ocasión por presuntos atropellos laborales y discriminación en contra de una “servidora de la nación”, a quien supuestamente despidió de manera ilegal, lo que se suma a la otra denuncia ante la SFP por colocar a diestra y siniestra a sus familiares en la nómina de la 4T, vaya, la funcionaria trae bastante cola que le pisen, pero al parecer también la protección del súper delegado Juan Carlos Loera.

Además, ahí no concluyen los señalamientos en contra de los empleados que reclutó la Cuarta Transformación en Chihuahua, ya que militantes de Morena también acusaron al subdelegado de Conapesca, José Alberto Lara Hernández, de ostentarse como lo que no es y de paso actuar con la misoginia por delante, tan es así que ya tiene tres denuncias ante la SFP, que como es bien sabido, nada hará por sancionar a sus funcionarios, a quienes con el sólo hecho de ser seguidores e integrantes de la 4T, el presidente de México los describe como “trabajadores y honestos”.

******

PARS NO DEJAR nada en el tintero moreno, este fin de semana quedó aún más asentada la conformación de tribus internas para darle forma a las candidaturas de Morena en el 2021, y es que quién diría que el primer informe legislativo del diputado federal por el Distrito 7, Yako Rodríguez, dejaría en claro por dónde se están moviendo las aguas, pues ahí en Cuauhtémoc estuvo presente el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien fue más que vitoreado y aplaudido por lo ahí presentes, además de que Fernando Tiscareño, excandidato a la alcaldía de Chihuahua capital y sobrino de Bertha Luján, aspirante a encabezar la dirigencia nacional de Morena, también destacó la labor de Yako, además de que la semana pasada, “Tisca” abrió de lleno el fuego en la sucesión morenista y hasta estuvo en el estado de Morelos para darle propaganda a las aspiraciones de su tía.

******

YA QUE HABLAMOS del tremendo “Tisca”, los malosos nos hicieron llegar una misiva que tuvo el aludido con un personaje de cercanías mayúsculas de la 4T. y como nuestro corazón no es bodega, aquí se la presentamos, tal cual:

“Fernando siempre hablas como si fueras el gran estratega, como si lo supieras todo, es tanta tu ambición de poder desmedido que no te interesa llevarte por delante a quien sea, te recuerdo en la elección para candidatos a presidente municipal, varias veces dijiste que no contenderías e hiciste lo contrario, también sé que Toño López no hubiera ganado, pero nos hubiera dado mínimo dos diputaciones y dos regidurías más, le ibas a ganar a Maru por 20 puntos, ¿recuerdas? Así lo declaraste, también te recuerdo que te apropiaste de la secretaría de Asuntos Interinstitucionales metiendo a pura gente de Marco Quezada, ¿recuerdas? Y qué pasó, se perdió esa secretaría por la incapacidad de los asesores que antes tenían ahí pura gente tuya ¿recuerdas? También te recuerdo que tú fuiste el que llegó a dividir Morena con tu soberbia. Por último, te recuerdo que tú sí te has escudado en tu tía Bertha Luján. Haz lo tuyo sin ataques y sin tu singular burla que te caracteriza. Sin más por el momento, me despido, ojalá y recapacites”.

La interpretación es toda suya…

******

Y CÓMO SI el horno no estuviera para bollos, al buen chamaco Moreno Tiscareño, ayer se le sorprendió operando en la búsqueda de la dirigencia estatal de su partido, pero utilizando parte de la estructura del gobierno federal y con el auspicio de un regidor capitalino.

Y es que nos hicieron llegar material fotográfico de que el chaval utiliza recursos e instalaciones del Programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, donde promete becas prácticamente en tiempo real, al tiempo que el regidor Rubén Castañeda se avienta un “speach” marcador en contra de las luminarias y posteriormente cerrar con la “explicación del proyecto nacional” de Morena, donde apuntalan a Bertha Luján y finalmente ofrecen en el apoyo “para lo que se ofrezca”; y pues resulta que también se ofrece la reciprocidad para la postulación de Tiscareño de cara a la renovación de la dirigencia estatal del Partido. Así se la andan gastando y todo ocurrió ayer en la calle J. De la Luz Corral en la colonia Santo Niño.

******

LOS MALOSOS NOS reportan que Juárez será nuevamente centro de atención estatal por los proyectos no sólo de obra pública que se plantean para el futuro inmediato en la frontera desde la administración estatal, sino que ahora la Mesa de Seguridad en la frontera arrojará sendos acuerdos para el combate al narcomenudeo que integran varios frentes y no pocos recursos materiales en dicha intervención.

Nos cuentan que la estrategia conjunta es instrumentada en mancuerna entre el fiscal César Peniche y el presidente del Tribunal de Justicia, Pablo González, quienes buscan con la nueva estrategia cerrar la pinza al frente que se les avecina por el creciente problema que tiene allá con la incidencia del consumo de la droga conocida como cristal.

Y es que el problema social no solamente son las consecuencias violentas de la guerra de los cárteles de la droga por controlar la plaza juarense, sino las repercusiones en el tejido juarense por la oleada que deja el consumo y la dependencia a esta droga en quienes quedan enganchados de la misma. En este apartado es donde empezará a darse rumbo y sentido a la estrategia conjunta.

******

QUIEN NO CONFORME con denunciar las triquiñuelas del PES ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, ya también les quitó una diputada, es el dirigente del PRI Estatal y también legislador local, Omar Bazán, que ayer, en conjunto con la coordinadora de la bancada tricolor, Rosy Gaytán, presumieron la incorporación de la diputada Marisela Sáenz a la familia tricolor, quien le dijo adiós al PES que se niega extinguirse por más que esté fuera del agua, y pues cómo no, si Bazán hasta le otorgó la subcoordinación del grupo parlamentario priista, el cual suma ya cinco diputados, aunque los otros dos, Chuy Velázquez y Betty Chávez, sean más corralistas que los panistas. Sin embargo, como diría el expresidente Felipe Calderón, “haiga sido como haiga sido”, el PRI trae al PES de una aleta y el diputado Misael Máynez lo sabe.