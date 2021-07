Necedad presidencial-Cazador cazado-Loera y May

En medio de lo que las autoridades de Salud federal ya aceptaron que se trata de la tercera ola de contagios por COVID-19, la cual pudiera tener su cúspide a mediados del mes de agosto, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral andan muy insistentes en abrir las escuelas y regresar a clases presenciales, sí o sí, lo que ha provocado indignación por parte de un amplio sector de padres y madres de familia que no están dispuestos a arriesgar a sus hijos, por más que el tabasqueño afirme, así, con esas palabras, que no van “a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a niños”, pues “el caso de niños y jóvenes, cuando hay contagios, los riesgos son menores”, lo cual es cierto, pero lo que el inquilino de Palacio Nacional, que al parecer vive en una burbuja de cantera, se le olvida que los menores sí pueden ser portadores del virus y entonces sí transmitirlo a sus padres o familiares, por lo que la polémica por el llamado al regreso a clases se ha acentuado, incluso entre autoridades educativas y maestros.

Y como si eso no bastará en medio de la tercera ola, ya es prácticamente un hecho que el próximo miércoles 21 de julio se lleve a cabo a la reapertura de la frontera norte, es decir, ya los mexicanos con visa podrán brincar los puentes internacionales sin ningún problema, y aunque la vacunación en los municipios fronterizos para adultos en general ya es un hecho, también lo es que miles de personas tanto del lado chihuahuense como del lado texano y de Nuevo México, han optado por no aplicarse la vacuna, ya sea por miedo o ignorancia, lo que indudablemente detonará más contagios en ambos lados de la frontera. Así que en vez de ir cambiando al verde, a ver si no volvemos al mostaza, al naranja o hasta el rojo chillón.

******

En vez de cumplir con su sueño de ver a César Duarte en una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al gobernador Javier Corral se le están cumpliendo sus pesadillas, que no son otras que las venganzas de todos aquellos que fueron amenazados y perseguidos por don Javier, fueran o no culpables de ser corruptos. Tal es el caso de Manlio Fabio Beltrones, el otrora todo poderoso priista que, muy a pesar del Góber neomoreno y neonaranja, sigue teniendo poder en los círculos grillos de todo el país, tanto, que Corral jamás lo pudo ver de rodillas. Es así que a decir del propio mandatario estatal al que le restan ocho semanas en el cargo, es el sonorense quien está detrás de la denuncia que interpuso el diputado Omar Bazán en su contra, por las observaciones de más de 8 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y aunque Corral diga que no teme y que a sus enemigos les saldrá el tiro por la culata, lo cierto es que en el fondo sabe que terminado el fuero, la mayoría de los agraviados por su obsesión duartista, ya se frotan las manos.

******

Un poco cabizbajos es cómo andan algunos trabajadores del Poder Judicial, desde magistrados hasta los de intendencia, porque resulta que desde los encargados de la nómina en Hacienda, no les han depositado el billete completo de la quincena, es así que lo puede ser un trámite atorado, lo cierto es que en los pasillos de la Ciudad Judicial lo vieron como un mensaje del gobernador Javier Corral hacia ese Poder que en los primeros tres años le hizo los mandados, pero que en los últimos dos, jueces y magistrados se cansaron de estar sometidos a los caprichos del don Corral.

******

Quien se reunió a mitad de semana con el mapache de mapaches de la 4T, es decir, Javier May, secretario del Bienestar, fue el diputado federal de Morena y excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, con el que se supone que analizó el tema de la disminución de la edad para la entrega de pensiones para los adultos mayores, el cual era de 65, el jefe tabasqueño de ambos la elevó a 68 y ahora la quiere volver a poner en 65 para que se sienta un “logro” de la 4T. Pero como de nueva pues se tiente que legislar, ahí andaba Loera, además de que May es el que maneja miles de millones de pesos en dádivas, por lo que siempre hay que estar cerca.