¡Mucha Lucha!-Mandón desgastado-Fichajes azules

Ahora sí no podemos decir que un maloso lo contó, pues más bien lo escuchamos. Resulta y acontece que la ya nada célebre Lucha Castro, quien fuera consejera de la Judicatura Federal, se ha dedicado a hablar por teléfono para dar línea en contra de Maru Campos. El protagonismo llegó a tal que ella misma da a conocer que le dijo al gobernador Javier Corral que ya no se meta en este pleito porque le causa desgaste y que deben ser otros actores políticos los que deben de rayarle el carro a la alcaldesa con licencia. Como lo lee, la abogada pide a gritos que los chicos de Morena deben de subirse en el tren extra legal contra Campos, porque de no hacerlo están asegurando su derrota, toda vez que, dice Lucha, el candidato moreno, Juan Carlos Loera, es “malito”.

La intervención de Castro llega a tal grado que revela que ya se utilizaron algunos enlaces para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque el tema en las mañaneras para enviar un mensaje al presidente del Poder Judicial, Pablo González, quien, a decir de la chihuahuense que hoy vive en Barcelona, España, pactó con Maru y se les volteó a los intereses del gobernador Corral.

Es más, cita Castro, que es la persecución mediática contra el candidato de Morena en Guerrero, Félix Salgado, la que no le ha permitido al tabasqueño darle un raspón a la alcaldesa con licencia, ya que desde el púlpito de Palacio ha señalado que es “politiquería”. Algo que no dijo Lucha, pero que se acompaña con la idea, es que el Presidente no puede abrir tantos campos de batalla, así que prefirió tirarle al gobernador tamaulipeco, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Pero la señora Lucha no paró ahí. Habló largo y tendido de la traición del magistrado Pablo González y donde se voló la barda fue cuando aseguró que habló con el candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, a quien le dijo que se estaba viendo lento, pues entre todos los involucrados en bajar a Maru deberían hacer una manifestación de “5 a 3 mil gentesssss”, para que González sienta el rigor y la presión para que descobije a alcaldesa.

Incluso, en la llamada también interviene el exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, quien asegura que se puso de acuerdo con Oscar “Castrejón” para armar el desplegado que salió publicado hace unos días en los periódicos locales. Lo que no sabe el abogado Castrejón, es que Quintana se pitorrea de él por la guanga manifestación que tuvo lugar el día que se suspendió la última audiencia contra la candidata del PAN a la gubernatura.

Es decir, quien sabe leer, lee. Y quien no, pues… no. Para que vean el power de la mano derecha en los jurídico del gobernador Corral, a quien le piden que mejor se salga de bola.

******

Así como desataron una embestida contra el titular de la Notaría Pública 4, Luis Raúl Flores, luego de que declarara que él no certificó los recibos que supuestamente son la prueba más fuerte contra Maru Campos, virtual candidata del PAN a la gubernatura, en el caso de la nómina secreta, negativa notarial que le cayó como patada de mula al gobernador Javier Corral y a la Fiscalía General del Estado en su afán de imputar a la también alcaldesa con licencia, trascendió que desde Palacio de Gobierno pretenden ejecutar algo similar contra la encargada del Juzgado Octavo de Distrito, Adriana del Carmen Martínez, quien dictó la nueva suspensión provisional que permitió diferir la audiencia de formulación de imputación en contra de Maru, y es que como suele suceder con el gobierno estatal y con su Fiscalía cada que les meten un revés jurídico, le buscan tres pies al gato y siempre acusan corrupción o tráfico de influencias, así que al igual que ocurrió con el fedatario que exhibió sus tácticas de presión para crear pruebas, lo mismo pretenden hacer contra el Juzgado Octavo de Distrito, sin embargo, esos ya son terrenos federales y si no pueden ni con el Poder Judicial del Estado, menos lo harán con los juzgados federales, a menos que traigan un as bajo la manga.

Y es que desde las entrañas de la administración corralista saben que si el lunes, dicha suspensión se resuelve a favor de la candidata del PAN a la gubernatura, la esperanza de tumbarla de su carrera por la silla de Javier Corral se diluiría casi por completo, pues iniciaría un Juicio de Amparo que podría extenderse durante meses, incluso más allá de la elección constitucional, lo que le daría chance a Maru Campos de competir, quizá ganar y en una de esas, rendir protesta como gobernadora, y ahí sí que se agarren los que no se han persignado.

******

Hablando del gobernador Javier Corral y de Maru Campos, candidata del PAN-PRD al gobierno estatal, pleito que ya tienen más ediciones que el de Pacquiao vs Márquez, vaya análisis que se aventó el mero mero de Consulta Mitosky, Roy Campos: “Corral viene desde hace cinco meses cayendo. Sí les pegó, les pega”, así se refirió el principal encuestador del país a la aprobación del mandatario estatal y de cómo su pleito con Maru le ha resultado contraproducente, es decir, en vez de afectar a la alcaldesa con licencia con su golpeteo, él es quien termina afectándose a sí mismo y de pasada beneficiando la percepción que los ciudadanos tienen de Maru, a la cual, aunque sea la candidata del PAN, la ven como la más alejada de la figura de Corral Jurado, cuyo paso como gobernador decepcionó a propios y a extraños.

Sin embargo, ahí no concluye el tema de las encuestas, pues así como Mitofsky lo colocó en la mediocridad de los números, también Massive Caller hizo lo mismo, ya que en su más reciente encuesta que describe la aprobación de los 32 gobernadores del país, Corral aparece en el lugar 19, con el 39.5 por ciento de aceptación, y sí, aunque con el inicio de la pandemia y los meses siguientes comenzó a subir su aprobación, lo cierto es que ese odio que raya en lo personal en contra de Campos Galván, a él le ha traído pero el desprecio de los militantes de su propio partido y de un amplio sector de la ciudadanía.

******

Precisamente haciendo mención de panistas que antes estaban del lado de Javier Corral y que ahora le dieron la espalda para sumarse a Maru Campos, quien lo dejó muy claro fue Roberto Lara, quien fuera precandidato del PAN a la alcaldía y que hasta apenas el mes pasado andaba con la tribu de Corral y del senador Gustavo Madero. Sin embargo, las traiciones que detectó “El Pony” lo hicieron sumarse a Maru y a buscar la unidad del partido, es así que Lara Rocha le hizo saber su incondicionalidad a la candidata, y a través de redes sociales, para que no quepa duda. Por cierto, ayer “El Pony” regreso a sus labores privadas en su despacho jurídico, en donde se desempeñará hasta que le toque rendir protesta como diputado local en unos cuantos meses.

******

En la vida como en la política dicen que quien pega primero pega dos veces, es el trayecto que comenzó a circular el PAN local con miras a las próximas elecciones. Ayer, el dirigente municipal Paco Navarro, logró sacar a la luz pública a una serie de liderazgos priistas enclavados en las colonias de la ciudad. Se trata pues de un fichaje de las históricas “seccionales” que el PRI cuidó en su bonanza y dejó sueltas porque el presupuesto se acabó.

El fichaje de piernas fortalece las aspiraciones de los candidatos del PAN con miras a las próximas elecciones, pero sobre todo al aspirante a la alcaldía, Marco Bonilla, quien fortalece el proyecto capitalino y por supuesto a la gubernatura. Es decir, el empaque de Bonilla habla ya de miras a futuro.

******

Con todo y que el PRI está más que despintados en las preferencias electorales, su candidata a la gubernatura, Chela Ortiz, aún guarda la esperanza de devolverle aunque sea un poquito de color, es así que la parralense se ha dado a la tarea de andar de municipio en municipio tomándoles protesta a los aspirantes a puestos de elección popular, por lo que aprovechando el odio que los habitantes de los municipios de la región centro-sur le tienen a Morena por el conflicto del agua, Chela ha sabido sacarle tajada y esta semana anduvo en La Cruz y Saucillo, desde donde ha mostrado que su discurso irá por esa vía durante su campaña: el enemigo es Morena… ¿será que el PRIAN todavía tienen opción de convertirse en realidad en Chihuahua?