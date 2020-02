Morena incongruencia-Corral y AMLO-Vegana visita-Encuesta de contraste

ABRAZOS, NO BALAZOS, cuando se trata de enfrentar a narcos y crimen organizado, pero toda la fuerza del Estado cuando es necesario saquear el agua de las presas y agarrarse a golpes con agricultores que defienden el agua de Chihuahua, porque ya no se trata solamente de pagar el Tratado de Aguas de 1944, en el que se le debe rendir pleitesía a los Estados Unidos, sino que Chihuahua, según la “Cuarta Transformación”, debe regalarle su agua a Nuevo León y Tamaulipas, porque pues “comunismos acuífero”. El caso es que mientras Ovidio Guzmán, el narco hijo de “El Chapo”, acude a la Catedral de Culiacán para estar en la boda de su hermana, el presiente Andrés Manuel López Obrador dice no tener información, pero sí envía a decenas de elementos de la Guardia Nacional para vaciar la presa La Boquilla.

Ayer quedó establecido cuáles son las cuestiones prioritarias de la mal llamada 4T, pues mientras los narcos arman su aquelarre y sus pachangas, la Guardia Nacional es utilizada para reprimir a pobladores, esos que no le piden ni “tarjetas del Bienestar” a este gobierno de caricatura, sino que solo los deje trabajar con el agua que se quieren llevar. Increíble.

******

Y MIENTRAS ESO sucedía, la intentona de vaciar la presa La Boquilla, el gobernador Javier Corral andaba en la Ciudad de México compartiendo los alimentos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste convertirnos en Dinamarca en materia de salud, claro, con 10 veces más la población y con 100 veces menos el presupuesto, pero como ese es su empeño, sueños guajiros sin sustancia, ahí anda ofreciendo comidas a quien se deje engañar o torcer la manita con cuestiones del presupuesto, sin embargo, el góber chihuahuense se mantuvo firme y firmó como estado no adherido, es decir, por nada del mundo el gobierno de Chihuahua le entregará a la 4T la operatividad de los hospitales estatales.

Lo bueno es que ahí estuvieron, dialogando, y que el góber se mantuvo firme, a pesar de quién sabe qué vaya a pasar ante las ocurrencias del tabasqueño.

******

YA QUE ANDAMOS en terrenos de la Guardia Nacional, los malosos nos cuentan que la Comisaria Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, alto mando de la naciente corporación y que fuera anunciada su integración con bombo y platillo por acumular más doctorados que insignias y condecoraciones en el pecho orgulloso de un niño scout, estará por tierras chihuahuenses para participar en un evento de transparencia pura.

La visita de la mandona en la GN no llamaría tanto la atención, a no ser por la triste y lamentable participación que ayer tuvieron los elementos de la Guardia en la presa La Boquilla, al grado de que tuvieron que salir corriendo por piernas.

Pero más aún, que lo más sobresaliente de la visita de la condecorada Comisaria, es que con mucha anticipación llegó a los anfitriones una mega lista de alimentos que no puede comer la funcionaria, pues su condición de vegana se los impide. Ahora si que los chamacos que la traen andan más procupados por definir dónde la llevarán a comer que por la seguridad de su persona. En esas anda la Cuarta Transformación.

******

Y COMO LA grilla a veces va por encima de la política, los malosos afirman que las acciones radicales de la 4T, como saquear el agua de Chihuahua, traen felices a dos que tres por el tema del desgaste político, pues ya la raza se dio cuenta que no importa el partido, sino los intereses, y en algunos simple y llanamente no se ubica Chihuahua, así que mientras Morena se despedazan entre ellos y Andrés Manuel López Obrador prioriza el sur del país, acá en el norte se están dando cuenta que al presi de Tabasco poco o nada le importa el norte, tan es así que en los próximos días, por más que le lloren, Morena empezará a descender en Chihuahua y el PAN se irá adelante, porque en cuestiones así, más vale malo por conocido, que hipócritas por conocer.

******

EN TERRENOS DEL Partido Acción Nacional, nos comentan los malosos que la dirigente estatal Rocío Reza anda más que desesperada por retomar el camino del crecimiento en las encuestas de opinión que miden el nivel de conocimiento y aceptación.

En un ejercicio estadístico que guardan los azules a piedra y lodo, la dirigente azul ya se coloca en un nada cómodo tercer lugar en los niveles de conocimiento, dejando en el 1-2 a Miguel y Miguel, que aunque no son grupo musical, se trata de los legisladores federal y local que persisiten en su búsqueda por convertirse en los sucesores de la alcaldesa Maru Campos.

Picando piedra continúan los funcionarios municipal y estatal, Marco Bonilla y Roberto “El Pony” Lara, pero quien de plano no logra contener el desenso en la encuesta es Reza Gallegos.

El aparato de comunicación y operación política ya recobió su ajustada, pero nomás no atinan a reaccionar más allá de querer revolucionar en las redes sociales de la dirigente estatal.

La encuesta que de la que no se quieren soltar muchos detalles se levantó en noviembre pasado, motivo por el cual todavía estaría mermando en todos los azules el impacto que tuvieron con motivo del plebiscito que ser realizó para sondear en la sociedad el tema del alumbrado público. Este mes de febrero está programado otro ejercicio similar para contrastar los momios con los que cerraron 2019.

******

PARA NO DEJAR gota en el tintero, en la reunión de la Mesa de Seguridad en Juárez, oootra vez el tema del combate al narcomenudeo fue tema de atención, toda vez que mes a mes siguen regresando a las calles juarenses decenas de personas que gozan de artilugios leguleyos y que encuentran los huecos necesarios en la ley para evadir el delito de posesión de drogas y sujetarse a conceptos propios como “autoconsumo”. Aproximadamente la estadística marca que más de 100 casos mensualmente se registran judicialmente en la frontera y nadie sabe qué sucede con esos “puchadores” con careta de “adictos” que regresan felices y contentos a las calles del atibulado Paso del Norte.

La Mesa de Seguridad está enfocada en alinearse a las directrices nacionales, pero con tanta tema urgent que sale como los niveles declictivos en la Sierra Tarahumara y la región noroeste de la entidad, temas de fondo como el narcomenudeo y sus consencuencias en la frontera van rezagándose al tiempo que generan sobresaltos solamente cuando se revelan las estadísticas para su periódioca revisión. La próxima semana haya agenda especial para analizar alternativas.