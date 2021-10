Maru y Marko-Descontentos azules-Enroques del Bienestar

Con la ratificación de Marko Cortés como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en cuya plantilla está presente Mario Vázquez, coordinador de los diputados locales azules en el Congreso de Chihuahua, una invitada muy especial y que tuvo el uso de la palabra durante el evento en el CEN panista, fue la gobernadora Maru Campos, quien con menos de un mes al frente del Gobierno del Estado, ya es una voz más que autorizada en las altas esferas de Acción Nacional, razón por la que se destacó al aplaudir el trabajo que Marko ha realizado al frente de la dirigencia nacional, además de destacar que a él jamás le temblaron las corvas cuando Javier Corral quería imponer a Gustavo Madero como candidato a la gubernatura, amenazando una y otra vez con meter a la cárcel a Maru, hoy gobernadora de Chihuahua por la que Marko metió hasta las manos al fuego, siendo que el quemado fue el ya exgobernador que sigue pataleando porque ni solamente está borrado de la entidad que (des)gobernó, sino dentro del PAN mismo.

Es así que el sábado en la Ciudad de México se trató de una fiesta para el grupo azul de Chihuahua que encabeza la gobernadora Maru Campos, a sabiendas de que aunque falten menos de tres años para las próximas elecciones, el lapso será un tanto corto para reestructurarse e intentar vencer a la 4T, sobre todo porque ante la reelección de Marko Cortés al frente de la dirigencia nacional, quedaron algunos heridos y molestos militantes, así que la operación cicatriz en los próximos meses será importante.

******

Pero a quien de plano ya no le cicatriza la herida ni con merthiolate, es al senador Gustavo Madero, quien junto a Javier Corral no solamente intentaron apoderarse de la gubernatura a través de amenazas y a la mala, sino que también lo intentaron con el PAN, pero al fracasar en ambas misiones, ahora sí comenzaron a echar espuma por la boca y a darse golpes de pecho, es así que ante ratificación de la plantilla de Marko Cortés en el CEN azulado, se prevé que Madero Muñoz incremente sus berrinches y sus ataques, en espera de dividir al partido que tanto le dio y al cual sangró hasta saciarse, pero al no poder hacerlo más, ahora lo escupe y hasta denosta.

******

Otros que continúan intentando succionarle al PRI hasta lo que ya no tiene, son los diversos grupúsculos que intentan mantenerse como dueños del otrora partidazo, y no porque la marca venda, cuando ya está más choteada y desgastada, sino porque todavía existen jugosas prerrogativas y cierto poder que les otorgan los diversos puestos al interior de la familia tricolor, es así que entre la disputa que se traen el todavía dirigente del Comité Directivo Estatal, Alex Domínguez, con su antecesor y diputado local, Omar Bazán, los malosos nos comentan que ha surgido un nuevo grupo y un nuevo gallo para dirigir los restos del dinosaurio. Se trata de un viejo y colmilludo conocido, Memo Márquez, el exalcalde de Delicias y exdiputado federal, quien tiene una amplia trayectoria y muchísima experiencia, una figura que se dice podría unir a los exGóbers que no confían ni en Alex ni en Bazán, así que en una de esas se trata del tapado de los verdaderos líderes del priismo de antaño.

******

En donde se registraron una serie de enroques, en vísperas de ir armando una estructura de dádivas que los fortalezcan de cara al próximo proceso electoral, aunque suene lejano, fue al interior de la delegación del Bienestar que encabeza Juan Carlos Loera. Y es que a la subdelegación llegó Rafael Mata en sustitución de Avril Gómez, quien apenas hace menos del mes fungía como súper delegada interina ante el adiós de Bertha Alcalde y el cantado regreso de Loera. Además, otro enroque importante es el ocurrido en la subdelegación de Delicias, a donde llegó Sergio Alonso Ramos en sustitución de Leticia Loredo Arvizu, la cual traía arrastrando un sinfín de acusaciones de nepotismo, nada nuevo en la estructura de la 4T, hay que decirlo.