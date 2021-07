Maru y la GOAN-Desaparecido-Más protestas

Todavía no asume las riendas del Gobierno del Estado, pero Maru Campos ya está siendo invitada a los encuentros de los gobernadores de Acción Nacional, no así el que aún se presume gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien desde hace ya varias semanas, también se confrontó con sus homólogos panistas y por eso para nada es requerido en las reuniones de la GOAN, ni en ningún lado al parecer. Es así que quien acudió a Durango en representación de Chihuahua para la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional fue Maru Campos, la gobernadora electa que tomará protesta el próximo 8 de septiembre, por lo que ahí en la capital duranguense, Maru dijo presente junto a los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur; Diego Sinhue, de Guanajuato; Francisco Domínguez, de Querétaro; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, así como el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, es decir, la crema y nata de los políticos del PAN, círculo en el que Corral Jurado ya no entra y además, del cual él mismo se expulsó debido a sus berrinches y su necesidad eterna de confrontación.

De este modo, y a más de un mes de que Maru Campos se convierta en gobernadora de Chihuahua, la primera jefa del Poder Ejecutivo en la historia del estado ha asumido desde ya su papel, por lo que aunque Maru no tenga una varita mágica para resolver los problemas más graves de la entidad, lo que es un hecho es que el próximo sexenio se verá una diferente manera de hacer política, así como de tejes y manejes en las relaciones con otros estados y con la Federación misma.

******

Y mientras eso sucedía en Durango, y Chihuahua es un caos de violencia, el gobernador Javier Corral estuvo desaparecido toda la semana, pues aunque su secretario General de Gobierno y fiel escudero, Luis Fernando Mesta, aseguró que Corral andaba en la Ciudad de México en busca de recursos federales para cerrar su administración, lo cierto es que ni en sus redes sociales, ni en comunicados oficiales del Gobierno del Estado, nos enteraron de las posibles reuniones de don Javier, además, tampoco estuvo presente en la reunión virtual de gobernadores con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación que está terca, al igual que su jefe Andrés Manuel López Obrador, en regresar a clases presenciales a finales de agosto. Es decir, Javier Corral le jugó al mago toda la semana pasada, tal y como ha sido su quinquenio en general, nada por aquí, nada por allá. A ver si ya esta semana se digna a honrar a Chihuahua con su presencia.

******

El que se hará presente en Mérida, allá en Yucatán, es el alcalde electo de Chihuahua, Marco Bonilla, de quien trascendió que viajará a la ciudad blanca para participar en un foro de la Asociación Nacional de Alcaldes, en donde se analizarán los temas prioritarios para los municipios de México, que van desde las finanzas, el presupuesto participativo y la seguridad, así que para irle dando forma a su proyecto que también está por iniciar, Bonilla Mendoza estará a mitad de semana en la capital yucateca, pues al igual que la gobernadora electa Maru Campos, desde antes de asumir las riendas del Estado o del Municipios, ambos se han puesto a trabajar sin dormirse en sus laureles.

******

Andrés Manuel López Obrador volvió a picarles la cresta, y los agricultores de la cuenca del Conchos reaccionaron a esa provocación cuatrotera. Así que tras la detención de Andrés Valles, líder agrícola acusado por la Fiscalía General de la República de incitar a la violencia durante las protestas por el agua de las presas el año pasado, los productores agrícolas que desde finales de 2019 han luchado en defensa de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla, volverán a unirse para exigir la liberación de Valles.

La marcha pacífica saldrá desde la ciudad de Delicias mañana martes, a donde arribarán agricultores de los municipios de Jiménez, La Cruz, San Francisco de Conchos, Camargo y Saucillo, desde donde saldrán en caravana y ahí en la Puerta de Chihuahua, en el acceso de Delicias a la capital, se les sumarán otros productores de los municipios de Coyame del Sotol y de Ojinaga. Y es que a decir de los agricultores, lo que la FGR, avalada por AMLO, le hizo a Andrés Valles, es una provocación por parte del tabasqueño, quien no perdona y no supera, que los productores de la cuenca del Conchos no se dobleguen ante sus ocurrencias y mezquindades.