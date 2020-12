Maru, en la pista-Gabino Barrera-Acomodos morenos

La alcaldesa Maru Campos aprovechó su viaje a la Ciudad de México, a donde no solamente acudió al Consejo Nacional del PAN en donde se formalizaron las alianzas con otros partidos políticos, sino que la Presidenta Municipal de Chihuahua se dejó querer por los medios nacionales para ser entrevistada por el conflicto entre ella y el gobernador Javier Corral, a lo que Maru Campos califica de persecución política disfrazada de persecución jurídica. Así que desde las alturas mediáticas, la Alcaldesa reiteró ese embrolló que existe en la Fiscalía General del Estado por sus supuestos vínculos con el exgobernador César Duarte, acusación que surge cada vez que Maru participa dentro de un proceso electoral, como ya sucedió en el 2016, 2018 y ahora de cara al 2021, luego de que la Presidenta Municipal destapara sus intenciones de ir por la candidatura del PAN a la gubernatura. Es así que dentro de todo el aspecto especulativo y que todavía no pide licencia, Maru Campos insistió que no se bajará de la carrera y sólo espera los tiempos que le dicte su partido, pero que con todo y temor, porque el acoso es real, irá por la gubernatura “hasta donde tope”.

******

Fiel a su estilo, el que no se midió y le envió tremenda carta abierta al gobernador Javier Corral fue el magistrado Luis Villegas, panista de la vieja guardia y exdiputado federal, con un colmillo retorcido que sigue utilizando desde la Ciudad Judicial. Es así en una carta que se viralizó ayer en los chats políticos, Villegas le pidió al mandatario estatal que “no estorbe y deje libre al PAN”, no sin antes asegurar que eso sería complicado, pues “usted, como Gabino Barrera, no entiende razones, pero él era así andando en la borrachera y usted ni en su juicio entiende”. Duras palabras del Magistrado que, a decir de los malosos, es el reflejo del sentir de la mayoría de la militancia panista, sobre todo en la capital, que ven cómo el afán de Corral de imponer a Gustavo Madero como candidato a al gubernatura, puede destruir el sueño de retener el Gobierno del Estado para el partido azul.

Villegas concluye su extensa carta con un consejo: “no estorbe Javier, deje espacio a quienes en el PAN (en el PAN libre, el PAN vivo, el PAN que todavía, pese a sus esfuerzos infames no ha logrado esclavizar, y que por cierto son la inmensa mayoría) pueden vencer y prosperar por encima de las amenazas que se avizoran en el futuro inmediato”. Tajantes palabras, pero que quizá estén muy lejos de ser leídas y procesadas por el gobernador Javier Corral.

******

Después del sorpresivo registro del alcalde de Juárez, Armando Cabada, como precandidato de Morena a la gubernatura, lo que no fue sorpresivo son los gritos en el cielo de varios morenistas que ya exigieron, y de manera formal, que la Comisión de Elecciones no acepte la solicitud de registro del Presidente Municipal juarense, tanto, que ayer los diputados Ulises García y Benjamín Carrera enviaron una carta para argumentar sus razones de por qué lo deben dejar fuera, además de que no fueron los únicos que se quejaron de Cabada Alvídrez, pues el dirigente estatal de Morena y también aspirante a la añorada candidatura, Martín Chaparro, tampoco se guardó nada y despotricó contra el Alcalde. Los malosos nos comentan que es tal el poder de Cabada en la fronteriza ciudad e incluso en diversas ciudades del estado, que más que “purismo moreno”, lo que traen sus detractores en ese partido político es que los pueda desplazar, sobre todo porque si otra cosa le puede aportar Cabada a Morena, es la estructura que el Alcalde tiene desde que contendió por la Presidencia Municipal en 2016 y repitió su victoria en 2018.

******

Continuando con los morenos y los acomodos que se están dando para poder aparecer, y repetir, en la boleta electoral, ayer anduvo en un conocido merendero de Chihuahua capital, el alcalde de Guerrero, Carlos Comadurán, de quien en un principio se decía que iría en busca de una diputación local o federal, sin embargo, nos enteramos que el edil guerrense irá en busca de la reelección, dejándole la búsqueda de la diputación local por el Distrito 13 con cabecera en ese municipio a su director de Seguridad Pública, Carlos Jáquez. Por cierto, ambos grillos coincidieron y charlaron en corto con Carlos Borruel Baquera, exalcalde de Chihuahua capital que el viernes renunció a su cargo en la COESVI para ir en busca de la candidatura del PAN a la gubernatura, y aunque algunas lenguas viperinas supusieron que se trataron acuerdos, lo cierto es que fue un encuentro casual, pues Comadurán y los suyos están más que puestos con el senador Cruz Pérez Cuéllar, tanto, que el Alcalde guerrerense es uno de los principales operadores del legislador en la región noroeste del estado, con todo e intento de desafuero de por medio.