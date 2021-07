Maru en CDMX-¿Autoridad moral?-Patean el bote

¡Por fin, por fin! Hoy a las 5 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional a la gobernadora electa Maru Campos, quien desde ayer tuvo agenda en la capital del país, previo al encuentro que sostendrá con el tabasqueño, quien primero recibió a los 11 gobernadores electos emanados de Morena y luego ya al resto que no congenian con su 4T. Pero como es tiempo de trabajar en beneficio de los ciudadanos y ya dejarse de politiquerías, para la próxima gobernadora no importó la espera, así que hoy mismo se apersonará con el presidente de la República, con todo y el dolor que eso les pudiera ocasionar a los morenos de Chihuahua, quienes no se resignan a que Maru los derrotó a pesar de que su candidato, Juan Carlos Loera, traía toda la maquinaria de los gobiernos federal y estatal.

******

Mientras acá les quieren hacer de chivo los tamales con la entrega-recepción del gobierno estatal, en especial en el área financiera, la gobernadora electa Maru Campos tuvo agenda en la Ciudad de México, en donde permanecerá para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, tal como habían acordado desde hace días, pero primero, Maru tocó en el Comité Ejecutivo Nacional que dirige Marko Cortés, en donde junto a otro gobernador electo, Mauricio Kuri, de Querétaro, encabezaron una capacitación con alcaldes electos de todo el país, en donde por supuesto anduvo Marco Bonilla, el presidente municipal electo de la capital. Desde ahí, Maru Campos fue clara y concisa, le exigió al todavía gobernador Javier Corral que se deje de berrinches y que entregue la administración, que cumpla la ley, y de paso, que se vaya del PAN para que pueda recalar en Movimiento Ciudadano o en Morena, que al fin y al cabo operó para ellos en la pasada campaña electoral.

Ya en el evento, Maru fue de las más vitoreadas por sus compañeros de partido, a sabiendas de que fue de las pocas candidatas panistas a la gubernatura que se alzó con el triunfo en su estado, además de que en conjunto le refrendaron su apoyo a Marko Cortés, el líder nacional al que uno que otro azulado resentido intentó meterle el pie y que insisten en hacerlo, con eso de que ya se viene la renovación del CEN y más de uno pretenden ese puesto que todavía ostenta el oriundo de Michoacán.

******

Hablando de panistas resentidos y de la renovación de la dirigencia nacional del PAN, quien anda ostentándose como una voz muy autorizada en eso de definir el futuro de los azules, es el senador Gustavo Madero, quien se dedicó a ponerle trabas a los suyos acá en Chihuahua en la pasada campaña electoral, luego de no resultar ungido como candidato a la gubernatura. Es así que para “lavar” sus culpas, Madero tuvo ayer una reunión con Adriana Dávila, una de las mozuelas que pretende suceder a Marko Cortés como dirigente nacional de los panistas, además de que más tarde, el legislador que fue jefe del Gabinete de Javier Corral y que ya fungió como presidente nacional del PAN, encabezó una charla virtual para analizar el futuro de Acción Nacional. Así de ese tamaña supone Madero su influencia en el partido que fundó Gómez Morín, falta saber si realmente existe.

******

Retomando la transición gubernamental, que anda entre estiras y aflojas, con berrinches incluidos, la reunión que el equipo de transición tenía prevista con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para ayer lunes, se movió a las 5 de la tarde del miércoles, pues nomás no lograron ponerse de acuerdo, sin embargo, lo que sí logró el equipo de transición que encabeza Luis Serrato, es que el encuentro con el encargado de las finanzas estatales sea en las oficinas de transición de la gobernador electa Maru Campos, y no en las oficinas de Hacienda, como pretendían los que ya se van.