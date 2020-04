Manzanitas virulentas-Acciones policiacas-Corral revive Futuro 21-Grilla azul

BAJO LA PREMISA de que es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe y al revés, así como lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es la manera en que se está enfrentando la pandemia del coronavirus, porque sí, saben perfectamente que existen cientos de contagios más en todo el país, sin embargo, no los ubican, además de que la falla no sólo tiene que ver con que las pruebas son insuficientes y que por tanto existen miles de personas contagiadas que continúan con su vida de manera normal, propagando el virus, sino que también, el gobierno federal trae poco o nada de coordinación con las secretarías de Salud de los estados, tan es así que las cifras no han logrado empatarse en lo que se refiere a decesos registrados por la federación, además de que esa situación incluso ha retrasado o alterado los mensajes que alista a diario el Gobierno del Estado.

Y es que es tal el caos provocado por el coronavirus y de paso por la ineptitud de algunos funcionarios públicos, que hasta el gobernador Javier Corral tuvo que salir a declarar que el Estado no oculta ni maquilla cifras, es decir, el atraso en la paridad de la información va más allá del alcance del Gobierno del Estado, además de que la ignorancia de un amplio sector de la población, ha ocasionado que la pandemia no solamente afecte la salud física de los ciudadanos, sino también la mental.

HABLANDO DE LA falta de coordinación, el que se lució con eso y en todo su esplendor, fue el delegado del IMSS que llegó apenas hace dos meses al cargo, Arturo Bonilla y Calderón, quien más tardó en instalar un túnel sanitizante en la entrada a la Clínica 33, que sus jefes en exhibirlo, al afirmar que esos túneles estorban más de lo que ayudan y que terminan por ser más peligrosos para la gente que lo utiliza. Además, Bonilla y Calderón ni siquiera ha tenido el gesto de acudir a las conferencias de prensa diarias y virtuales que organiza el Gobierno del Estado, a pesar de que en los hospitales del IMSS es donde permanecen la mayoría de los pacientes internados a causa del Covid-19. Es así que el encargado del Seguro Social en Chihuahua sólo ha aparecido en los últimos días cuando intentó convencer al personal médico del IMSS Morelos de que no protestaran, y la segunda cuando presumió el túnel que sus jefes le tacharon.

SERÁ EL LUNES y tras la resaca que dejarán los días santos que este no lo serán tanto, debido a que algunos decidieron utilizarlos para enfiestarse y no para guardar cuarentena, que la Dirección de Seguridad Pública Municipal informe el resultado de los operativos que se intensificarán a partir de esta noche hasta el domingo, con la intención de inhibir a los paseantes a acudir a presas y ríos, así como las fiestas donde se congreguen más de cinco personas, además de que en caso de que sean sorprendidos violando la contingencia sanitaria, las multas irán hasta los 10 mil 425 pesos que si no son cobrados en la Comandancia, lo serán a través del predial. Así que bastante interesante estará el fin de semana con la obediencia o la desobediencia civil.

Y COMO LA grilla tiene que continuar, con o sin coronavirus, nos enteramos que los integrantes de Futuro 21, esa corriente político que amalgama a panistas y perredistas, que bien podría ser la plataforma del gobernador Javier Corral con miras a la carrera presidencial en el 2024, sostendrán un encuentro virtual el próximo jueves 23 de abril, con el objetivo de realizar diálogos e intercambio de ideas en torno al ambiente político y económico que vive el país, y es que en una de esas, Futuro 21 logra concretar lo que no ha podido la oposición a nombre del PRI, del PAN o del PRD, cuyas siglas están “contaminadas” en el electorado.

EN LA GRILLA azul pero a nivel aldenada, vaya exhibida la que le pegó Paco Navarro, dirigente municipal del bilillazo a la nombrada jefa estatal del PANl Rocío Reza, pues a la mozuela se le ocurrió la brillante idea de utilizar un sistema masivo de mensajes de texto para dirigirse al panismo de Chihuahua con un mensaje de apoyo solidario por si algo requerían en esta pandemia, que se lo hicieran saber a ella, firmándo el dato con su nombre. Promoción política pura, pues.

El caso es que los malosos nos confirmaron que Navarro desde el Comité Municipal ordenó que se hiciera lo mismo, pero firmando a nombre de: “Comité Municipal de Acción Nacional”, vaya, quedó claro quié utiliza los recursos del partido para tratar de no caer en los niveles de conocimiento en esta pandemia, aún y cuando los propios azules la terminen exponiendo.

AUNQUE LA GRILLA y el mundo mismo sigue caminando, donde de plano decidieron poner alto total, estilo “toque de queda”, fueron los chamacos irresponsables del Instituto Estatal Electoral, quienes ni siquiera una recepción de oficialía de partes dejaron. Vaya, está bien que por la contingencia sanitaria oficinas públicas y privadas bajaron a su mínima expresión las actividades, pero al menos las dependencias públicas, obligadas por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y las demás que les aplican en el caso, dejaron una especia de buzón de oficios.

En el IEE que ¿dirige? Arturo Meraz ni eso. No se reciben oficios, peticiones o saludos, mucho menos se procesan para su atención al momento en que la raza regrese a trabajar de manera ordinaria. Simple y llanamente bajaron la cortina y se fueron a resguardar/descansar toditos. De los consejeros del OPLITO no se extraña, pero el resto del equipo ya aprendió las mañas.