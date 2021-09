Manto protector-¿El de la mala suerte?-Morenos a Consejo

Ya sea porque conocen de la protección que se extiende desde la 4T de Andrés Manuel López Obrador hacia el exgobernador Javier Corral, como manera de pago por todo su “esfuerzo” para que Morena ganara la gubernatura, cuestión que se sumó a uno de sus tantos fracasos, porque nomás no pudo dejarle su silla al morenista Juan Carlos Loera y sí a su “odiada” Maru Campos, hoy Gobernadora Constitucional, pero será por eso, por ese manto protector que le lanzó el tabasqueño después de limar asperezas, que algunos diputados locales del PAN buscarán que sea la Auditoría Superior de la Federación la que revise con lupa el actuar de la (des)administración corralista, así que ya no tardan en enviar a esa solicitud formal con la finalidad de que sea la ASF la que levante el tapete y entonces sí se asome el cochinero que pretendió ocultar con su cacareada “lucha anticorrupción”.

Por cierto que los malosos que les encanta el fucho, que no son pocos, dijeron a manera de guasa que apenas y se fue Corral de la gubernatura y por tanto Alejandra de la Vega dejó de formar parte de su “gobierno”, y es entonces que los Bravos de Juárez empezaron a ganar, pues precisamente desde que don Javier dejó de ser gobernador, el equipo de futbol propiedad de su amiga y empresaria, empezó a conocer el sabor de la victoria, ya que ni con ‘Tuca’ Ferreti al frente habían logrado ganar, lo cierto es que desde entonces, los Bravos llevan tres triunfos al hilo, contra Cruz Azul, León y Atlético San Luis, y es que dicen los que saben que Corral tenía tanta influencia en los Bravos por ser el “jefe” inmediato de la dueña, que incluso hasta por sus pistolas, el equipo canceló patrocinios de última hora. No cabe duda que Corral es todo, pero todo lo contrario al Rey Midas.

******

A quien tal como le adelantamos en este mismo espacio desde hace días, ya le preparan el resurgimiento de una investigación en su contra por el desastre que hizo con la elección de jueces y magistrados en el 2018, es a la exconsejera Lucha Castro, amiga íntima de Javier Corral, mismo que la encaramó en el Poder Judicial con sus posteriores consecuencias terribles para los encargados de impartir justicia. El caso es que será el sereno, pero desde poco antes de que Maru Campos asumiera la gubernatura de Chihuahua, doña Lucha “desapareció” de las redes sociales, mismas de las que no se despegaba y desde donde llamaba, una y otra vez, a atacar a la hoy Gobernadora Constitucional. Y es que el miedo no anda en burro, será que a lo mejor anda en Barcelona.

******

Ante la renovación que se viene en Morena en las dirigencias estatales, renovación que nomás no acaba de llegar y se ha pateado una y otra vez porque de plano no existe unidad, la chihuahuense y presidenta del Consejo Nacional de ese partido político, Bertha Luján, llamó a los consejeros a una sesión ordinaria que se realizará el próximo jueves 30 de septiembre, precisamente para ir buscando la manera de que en la renovación de los Comités Directivos Estatales, los morenos no se deschonguen y terminen por romper aún más una unidad que solamente existe cuando de defender a Andrés Manuel López Obrador se trata. En eso sí todos están ciegos y se comportan como secta, pero en lo que respecta a la unidad interna, ahí ya no se sienten camaradas.

******

Sin consultarlo con el Instituto Estatal Electoral y haciendo uso de mero autoritarismo legislativo, este día se aprobará el dictamen que pretende quitarle al IEE la organización para elegir presidentes seccionales y dejarle el tema a los Ayuntamientos, es decir, entregarles todo el poder al alcalde en turno para que haga y deshaga como mejor le parezca, y aunque el morenista Benjamín Carrera increpó en la comisión que el asunto debería ser consensuado con el IEE, al menos dialogarlo, los malosos nos comentan que nadie le hizo caso y la propuesta del naranja Francisco Sánchez pasará sin problemas, con todo y el visto bueno de la panista Georgina Bujanda, la nueva presidente del Congreso.