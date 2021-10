Maestros sin Black Friday-¿Solución o problema?-Madero en Palacio

Aunque la apertura de la frontera con los Estados Unidos puso a miles de chihuahuenses felices de la vida, claro, los que tienen visa y pueden cruzar a El Paso, y algunos hasta más allá, lo cierto es que quienes andan tristes y compungidos son la mayoría de los maestros, los cuales fueron afortunados de ser de los primeros grupos en ser vacunados contra el COVID-19, pero al utilizar el gobierno federal la vacuna CanSino, están imposibilitados a cruzar al vecino país, pues Estados Unidos fue claro: se abre la frontera para viajes no esenciales, pero no se aceptarán a no vacunados, pero tampoco a los vacunados con CanSino y Sputnik V, y aunque ésta última no se utilizó en Chihuahua, sí se aplicó esa vacuna china que ahora trae a los docentes sin saber qué hacer, por más que Andrés Manuel López Obrador se queje ante la OMS.

Es así que según cifras dadas a conocer en mayo por el entonces gobierno estatal, fueron más de 28 mil maestros quienes recibieron la vacuna CanSino, mismos que hoy están imposibilitados para ingresar a los Estados Unidos, al menos hasta que la OMS apruebe dicha vacuna y el vecino país ponga luz verde… y el Black Friday ya está a la vuelta de la esquina.

******

Otra situación que trae a un amplio sector de la población chihuahuense bastante feliz, pero a otros no tanto, es el anuncio oficial de la regularización de vehículos “chuecos” por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien el fin de semana firmará un decreto para que así sea, y aunque acá en Chihuahua se está analizando qué rango beneficiará o perjudicará, los que ya pusieron el grito en el cielo son los integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, la AMDA, los cuales luego luego salieron a criticar el anuncio digno de la 4T, pues aseguraron que en plena crisis económica y con la venta de autos nuevos en picada, al tabasqueño le da por premiar la ilegalidad. Se nota que apenas lo van conociendo.

******

Quien se apersonó en Palacio de Gobierno, a sabiendas de que no es bienvenido, es el senador Gustavo Madero, el cual acudió a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, evento encabezado por la gobernadora Maru Campos y que unió a propios y extraños, sirios y troyanos, es decir, azules y morenos, pero la verdad es que nadie se esperaba la presencia de don Gustavo, a quien apenas el fin de semana pasado, la Góber le dejó un mensaje con Brozo, el payaso tenebroso. Los malosos que vieron a Madero aseguran que además de tragarse la dignidad, también se tragó mucha indiferencia por parte de la clase política local, y pues qué quería, si en su momento le vendió el alma al diablo con tal de descarrilar a la hoy gobernadora Maru Campos, así que bien recibido no es, pero como el miedo está canijo, don Gus se tragó el orgullo y ahí se dejó ver con la esperanza del perdón.

******

El que ya no encuentra qué hacer y sus patadas de ahogado caen en lo burdo y desagradable, es el exgobernador Javier Corral, quien a cada rato utiliza el Twitter para defenderse y afirmar que las acusaciones en su contra, que van desde exhibir su ineptitud, corruptelas y abuso de autoridad, son una “campaña embustera”. Sin embargo, son pocos los que lo pelan y Corral se debe estar dando cuenta que existe el karma, el destino, Dios o como le quiere llamar según sus creencias, pero pues qué esperaba el (des)gobernador, durante cinco años estuvo en los cuernos de la luna abusando de su poder, y hoy debe comprender que quien a hierro mata, a hierro muere.