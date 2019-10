Madero se apunta-Suspirantes en informes-Crisis Morena-Estado de Chueco

LA SEMANA PASADA fue decisiva por la carrera a la gubernatura. Los malosos de las alturas nos confirmaron una comida en la que intervinieron dos operadores del senador Gustavo Madero y la alcaldesa Maru Campos. De acuerdo a los que supieron el resultado de la misma, nos cuentan que el mensaje fue que el senador sí va por la candidatura del PAN por la silla de Javier Corral

Lo curioso del tema es que Madero había mandado señales de que no buscaría la nominación. Incluso, nos dicen, hizo mudanza a la Ciudad de México para dejar en claro que si alguien sabía contar no lo hiciera con él. Ahora, resulta que siempre sí. Sin embargo, lo más anecdótico del tema será saber qué hizo cambiar de opinión a Madero, si los que lo conocen apostaban qué no iría porque jamás juega a perder y con el final de este gobierno azul todo le apuntaba a ese rumbo.

******

HABLANDO DE SUSPIRANTES, quienes se desvivieron en halagos mutuos este fin de semana y desde el micrófono principal, son los senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal, y es que durante el Primer Informe de Actividades del legislador juarense, mismo que optó por realizarlo en la capital, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, fue el invitado especial de Pérez Cuéllar, mismo al que el exgobernador de Zacatecas arropó y le dio la patadita de la suerte para que el expanista busque la candidatura morenista a la gubernatura, aunque varios de los presentes tuvieran que rechinar los dientes. Por cierto que tanto a Monreal como a Cruz se les vienen una serie de protestas durante esta semana, pues su colega morenista en la Cámara de Diputados, el legislador Yako Rodríguez, no supera que le hayan tumbado el artículo transitorio que le abría la puerta a la regularización de vehículos “chuecos”.

******

EN LA LÍNEA de los precandidatos, el que demostró músculo en convocatoria y mensaje fue el diputado local Miguel La Torre, quien llenó con más de mil personas el salón Sunion del hotel Mirador, propiedad de la familia Kosturakis.

Bajo el lema “Por Chihuahua Estamos Listos”, La Torre inició formalmente su precampaña en busca de la silla que hoy ocupa Maru Campos, quien fue testigo principal del acto, y que en corto, nos dicen los que supieron del comentario, reconoció a La Torre la presencia de líderes panistas de las principales 70 colonias de la capital. Hubo casi casi georeferenciación en la lista de asistentes, por aquello de que se notara la presencia.

En primera fila estuvieron atendiendo la convocatoria de La Torre dos precanidatos naturales más, la dirigente estatal del bolillazo, Rocío Reza, así como el coordinador de la bancada, Fernando Álvarez Monge. Tambié pudieron “auditar” el evento el asesor de la alcaldesa Mario Vázquez, y el dirigente municipal, Paco Navarro, a su vez cabeza de grupo de los “Gaudinis”, hoy por hoy más empoderados que nunca al interior de Acción Nacional.

******

QUIÉN SABE CON cuáles intenciones, pero el que se lanzó a la yugular de la alcaldesa Maru Campos es el súper delegado Juan Carlos Loera, pues tal parece que los morenos andan fúricos con la presidenta municipal por exhibir la intolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus gases lacrimógenos, y es que resulta que en Facebook, Loera se lanzó contra la alcaldesa y contra la capital del estado en sí misma, renegando que se la ciudad de Chihuahua la que se lleve todo lo bueno, mientras a Ciudad Juárez le hacen el feo, vaya, al súper delegado le salió lo juarito y su regionalismo lo hizo explotar, lo más raro es que sueña con ser gobernador y se le olvida que si lo logra, tendría que gobernar desde la capital y no nada más a Juárez o a los municipios pequeños. El hombre quiso exhibir, y lo único que logró es quedar exhibido.

******

YA QUE ANDAMOS por terrenos de Morena, este fin de semana fue de crisis interna para uno de los aspirantes a dirigir ese partido en el estado, pues nos cuentan los malosos que la mazorca se le empezó a desgranar al chamaco Omar Holguín, quie junto con Hugo González se le veía más forma de alcanzar la mayoría de votos en la Asamblea Estatal del próximo 10 de noviembre.

Pero como es costumbre en Morena, desde el pasado viernes los figurines principales del grupo que encabeza -o encabezaba- Holguín, empezaron a buscar negociar por su lado con sus propias canicas, atomizando las posibilidades de quien fuera funcionario del Poder Legislativo. Y es que Marcelino Gómez con la cartera del Bienestar que le respalda, así como Fernando Tiscareño con el acta de nacimiento que lo sostiene hoy por hoy dentro de Morena, decidieron hacer sus propios amarres, por lo que las canicas que decía traer Holguín para la negocia ya no están completas en un solo costal.

Aunado a eso, en Delicias reportaron que ya se impugnó el proceso de selección de los 10 consejeros en el Consejo Distrital de la Quinta Demarcación, pues al parecer se presentaron evidencias de que hubo dinero de por medio a los operadores que contabilizaron los votos en la mesa de las votaciones; la principal implicada es una operadora de Omar Holguín que trae el “alma” en un hilo.

******

EL ESTADO DE Chueco que ha venido solapando el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los más 23 mil muertos en su primer año del sexenio y la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, ha provocado que la ya de por sí violencia imparable que se vive en la entidad, se recrudezca en contra de las corporaciones policíacas y de municipios en específico, pues a decir de fuentes internas de la Fiscalía General del Estado, sus agentes y comandantes están en alerta máxima tras el asesinato del comandante Ontiveros y el agente Barajas en el carretera a Aldama, justo un día después de que la amenazas llegaron de parte del Nuevo Cártel de Juárez, éstas fueron cumplidas.

Los más enterados nos comentan que la situación de seguridad también es crítica en Aldama, lo que ha desatado sicosis entre la población, pues los recientes aseguramientos a grupos delictivos que operan en la región, es lo que ocasionó el repunte de la violencia, sin embargo, en las corporaciones policíacas estatales existen dudas de cómo combatir la violencia, tan es así que ya le está ocurriendo algo similar a lo sucedido con el Ejército Mexicano, ya que las palabras diarias del presidente López Obrador en torno a los abrazos y no balazos, o a insistir en que los narcos también son humanos, ha empoderado a los delincuentes y debilitado a las corporaciones.

******

HABLANDO DE QUE el Estado de Derecho está todo torcido en este país, este día comienza una lucha encarnizada al interior de la Facultad de Derecho de la UACH para elegir al que suplirá a Roberto Díaz Romero, el exdirector que renunció apenas la semana antepasada por pelearse un día sí y el otro también con el rector Luis Fierro, es así que hoy, el director interino Luis Rivera Soto, lanzará la convocatoria para todos aquellos y aquellas que busquen la Dirección de tan icónica y grilla facultad, sin embargo, nos comentan los malosos que ante lo que se viene en el 2021 y los ajustes políticos de la sucesión, el gobernador Javier Corral no perderá la oportunidad para obtener el control de dicha facultad, que tantos y tantos años duró en poder del PRI.