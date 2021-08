Luna de miel-Espinas clavadas-Dice que se queda

La luna de miel entre panistas, priistas y perredistas continúa, y para muestra la reunión plenaria de la alianza que se concretó al inicio del proceso electoral y que fue bautizada como Va por México, precisamente para ser el contrapeso de Morena no sólo en las elecciones, sino también en el Congreso de la Unión. Es así que este fin de semana y para ir fraguando esa unión legislativa entre azules, tricolores y amarillos, los diputados federales electos y reelectos de extracción panista, anduvieron en la Ciudad de México en esa reunión que congregó a legisladores en funciones y electos de la alianza entre el PRIANRD, por lo que en la capital del país se dejaron ver la dirigente del PAN Estatal y próxima diputada, Rocío Reza, acompañada de los diputados reelectos Mario Mata, Paty Terrazas y María de los Ángeles Gutiérrez, así como de los electos, Eliseo Compeán, Daniela Álvarez y Rocío González. Incluso todos ellos posaron para la foto, cuya cereza en el pastel fue ni más ni menos que Luis Serrato, coordinador del equipo de Transición del próximo gobierno estatal de Maru Campos.

Es así que en la reunión plenaria entre azules, tricolores y amarillos, no solamente se analizaron los aspectos a cuidar y trabajar respecto a la futura agenda legislativa, sino que también aprovecharon para comprometerse en que con todo y las diferencias entre los tres partidos mencionados, el ser contrapeso a las locuras de Andrés Manuel López Obrador y su manera de utilizar a los diputados federales de Morena, los cuales manipula a su antojo, será la principal razón para mantéese en bloque y evitar que las ocurrencias cuatroteras se conviertan en leyes y decretos.

******

Pero mientras eso sucede con los que son y los que serán diputados federales del PAN, quien todavía trae la espina clavada que le dejó el triunfo de Maru Campos por la gubernatura, lo que a la postre sirvió para que sus diferencias con la dirigencia nacional azul se agudizarán, es el senador Gustavo Madero, el cual no dudó en externar su enojo por la decisión de la Comisión Organizadora de que será el 24 de octubre cuando se llame a elecciones para refrendar o renovar la presidencia del CEN que está en manos de Marko Cortés, y es que Madero no le perdona al michoacano que éste siempre apostara por Maru, además de que desde 2015 traen sus diferencias, luego de que el entonces dirigente panista, Ricardo Anaya, designara a Marko y no a don Gustavo como coordinador de los diputados federales del PAN.

Así que con todos esos rencores de por medio, Madero se apostó por Adriana Dávila como su candidata por la presidencia azuzada, sin embargo, desde ya está acusando a Marko y a los suyos de cargar los dados, como si a él no se le hubiera cargado en el pasado proceso interno por la candidatura del PAN a la gubernatura, pero como suele suceder con Madero, él nomás ve la paja en el ojo ajeno, nunca en el propio, aunque en el suyo traiga una tremenda viga.

******

La declaración que Javier Corral hizo frente a los ganaderos el pasado viernes, provocaron risa e incredulidad: “me voy a quedar a vivir aquí, a seguir contribuyendo con Chihuahua y con mi país”. En primera, la burla no se hizo esperar porque en realidad, el gobernador saliente sí se la cree que algo bueno hizo por Chihuahua, como el gran megalómano que es. En segunda, existe incredulidad de que de verdad se quede, pues al igual que su antecesor, César Duarte, cuántas veces no dijo que se iría a Parral y ahí invitaría el cafecito. Pero chance Corral sí se queda, ya sean en Juárez o la capital, pues los aplausos y sumisión hacia Andrés Manuel López Obrador le representarían la protección oficial, al menos hasta que le deje de ser funcional a la 4T.

******

Para no dejar nada en el tintero grillo, la disputa por la dirigencia del PRI Estatal continúa de manera encarnizada. Ya que como le hemos venido comentando desde hace días, Alex Domínguez, el todavía presidente del Comité Directivo Estatal, pende de un hilo como mandón de las oficinas de la Dale, sin embargo, el mozuelo insiste en hacer su luchita y anda con todo en busca del apoyo de los liderazgos priistas, tanto, que este fin de semana se reunió con excandidatos en la pasada elección, como Pedro Beristáin y Yubia Velázquez, además que en el encuentro reapareció ni más ni menos que Maurilio Ochoa, exdiputado federal y empresario al que el gobierno de Javier Corral trajo amagado durante todo el quinquenio.