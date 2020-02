Llamarada-Presión azul-Latorre levanta mano-Encuesta feliz

LA POLÉMICA POR la publicación de un artículo en una revista jurídica de la Ciudad de México y que presuntamente sería la prueba que demostraría lo turbio y falso que fue la elección de 56 jueces y magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, allá en agosto del 2018, resultó ser una llamarada de petate, y es que los dichos del consejero de la Judicatura Estatal, Joaquín Sotelo Mesta, quien ayer acudió a llevar esa “prueba” a la Unidad Investigadora, luego de su denuncia de marzo del 2019, repicaron en los oídos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuyo empleado del despacho de la Dirección General, Alejandro Posadas, envió una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, de que el artículo en mención, firmado por la periodista Dora Villalobos, fue enviado en septiembre y publicado en noviembre del 2018, es decir, no en junio, como Sotelo Mesta perjuraba, a pesar de que esté fechado en ese mes veraniego, a lo que el Poder Judicial de la capital del país argumentó que se trata de “un componente del identificador editorial”. Sin embargo, no todos creen la justificación que enviaron y más bien lo tomaron como una especie de tapadera, ya que desde el norte argumentan que sí fue enviado desde el 28 de junio. Vaya, el desastre y las contracciones ya están hechas, ya sea sin los ojos de Nostradamus o sin ellos.

Hoy, el pleno del Tribunal Superior de Justicia estatal sesiona en la Ciudad Judicial, y según trascendió desde ayer a temprana hora, el magistrado Marco Emiliano Anchondo pondrá en la palestra el tema de la supuesta publicación anticipada, sin embargo, con eso de que ayer mismo respondió el Poder Judicial de la Ciudad de México de que se trata de una mal interpretación, en una de esas lo pasan de largo o exigen una explicación más a fondo por parte de los magistrados que despachan en la capital del país.

******

YA QUE ANDAMOS con temas judiciales y con la denuncia que interpuso el consejero Joaquín Sotelo Mesta por la mencionada elección de 56 jueces y magistrados, la principal señalada y encargada del proceso, la exconsejera de la Judicatura del Estado, Lucha Castro, ha mostrado una mejoría considerable en lo que respecta a su salud, razón por la que tuvo que separarse de su encargo, tan es así que ha estado bastante activa en sus redes sociales, desde donde ha mostrado total apoyo a los productores agrícolas ante al conflicto del agua en las presas de Chihuahua.

******

YA SE ESCRIBIÓ -y habló- en no pocos espacios de la reunión azul del pasado domingo en Ciudad Juárz, donde el gobernador Javier Corral se despachó con la cuchara grande en el encuentro con militancia y líderes del bolillazo en la frontera, con quienes había estado mostrándose cada vez más distancia desde las entrañas del Palacio de Gobierno.

Pero más allá del reencuentro y el apapacho, el mensaje que nos comentaron los malosos que más sonó en los tímpanos de los que le saben a la tenebra partidista, fue la advertencia que se aventaron en corto los operadores del mandatario estatal hacia el dirigente municipal Joob Quintín, por los aceleres abiertos que ya mostró el chamaco en favor de la precandidatura de la alcaldesa capitalina Maru Campos.

Hay que recordar que Maru y su equipo en por lo menos tres ocasiones ya operaron sendas reuniones con la militancia y liderazgos del PAN en Juárez, donde la punta de lanza del proyecto de la edil es precisamente Quintín.

El jalón de orejas estuvo de antología, nos comentan, porque desde Palacio los dados ruedan en torno a Gustavo Madero.

El fin de semana quedó claro, pues, que la contienda por los números de posicionamiento en las encuestas y sondeos será un tema que deberá palear todo este año tanto la presidenta Maru Campos como Gustavo Madero. Ahí radica la importancia de la definición de Joob, quien nos cuentan no se amedrentó facilmente por la presión del fin de semana y de inmediato ratificó el juramento de armas y bandera vía telefónica hasta Chihuahua capital. Así los momios azules del weekend.

******

YA QUE ANDAMOS por los terrenos azules, quien ayer inició la semana a tambor batiente con agenda mediática para hablar de su inquietud por buscar la candidatura del PAN a la alcaldía capitalina, fue el diputado Miguel Latorre, quien nos cuentan los malosos ya trae bajo el brazo varias encuestas que lo ubican en no solamente en la contienda interna con posibilidades reales, sino que varios de sus colaboradores de primera línea se emocionaron tanto que hasta llegaron a soltar la especie de que el chamaco bien pudiera abanderar la candidatura del bolillazo, y si le cierran el paso, otras siglas pudieran darle la bienvenida.

La especie sin autorización debió ser aclarada por el propio Latorre, quien fue tajante al decir que su militancia azul no se encuentra a contentillol de que obtenga o no alguna nominación. Los malosos supieron que el diputado hasta regañó a dos de sus chavales por la emoción desbordada, pues la única candidatura que aspira tener es bajo los colores de Acción Nacional. Ya en una ocasión Latorre perdió una contienda interna, precisamente frente a Juan Blanco por la nominación a diputado federal por el Sexto Disrtito, y el primero en sumarse a la campaña del ex edil fue precisamente Latorreo. Para eso son las internas, dijo el hoy diputado local, quien en corto y en público sostiene que para exigir unidad primero hay que comprometerse a otorgarla. Esta semana estará más que mediático y lo que resta de febrero más, dijeron los que conocieron la agenda de Latorre, porque anda emocionado con sus encuestas. ¿Será?

******

TREMENDA FELICIDAD CON la que fue recibida la última encuesta de México Elige en la cúpula del Partido Acción Nacional en Chihuahua, y es que según los números que soltaron, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez está debajo del 50 por ciento, mientras que en lo que respecta entidades del norte de México, ésta aún está más baja, es así que desde lo más alto del panismo, han decidido ir con todo en contra de la agenda de los morenistas y del mismísimo presidente de la República, a sabiendas de que por ahí, al mostrar la política como blanco y negro, tal como le venían haciendo los morenos, es donde se encuentra la gallina de los huevos de oro de cara al proceso electoral del 2021, y aunque todavía falta más de un año para las elecciones, con esa agenda contra puesta, han iniciado los juegos del hambre.

******

HABLANDO DE LA 4T y su constante golpeteo contra la clase trabajadora, el que ya está autorizado para hablar con el SAT de lo que le están haciendo a los empleados de maquila de la región, es el alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, y es que los cambios fiscales que ha llevado a cabo el Servicio de Administración Tributaria, terminaron por afectar a 300 mil trabajadores de maquiladoras en la entidad, a quienes les han venido descontando hasta 400 pesos mensuales debido a las modificaciones en el cálculo del ISR, así que sin afán de bronquearse con la Cuarta Transformación, el alcalde parralense tiene el visto bueno para solicitarle explicaciones al SAT y de paso sugerirles nuevas reglas de cálculo que no afecten a la gente que sí trabaja.