Jornada azul-Maru empoderada-PRI destrozado-Relinchido electorero

PACO NAVARRO ARRASÓ en la elección interna del PAN para renovar su Comité Directivo Municipal en la capital, pues a pesar de que Jorge Lara hasta les impugnó a los chamacos azules para que lo dejaran participar, lo cierto es que el mentado “Chino” no levantó ni siquiera las alas, muchos menos el vuelo, además de que según los malosos, se trató de una estrategia para reafirmar que al interior del partido azul todavía existe la democracia y no el dedazo, ya que de plano Navarro Pastrana representaba la unidad que tanto añoraba el panismo para quedar bien con las alturas de Palacio de Gobierno y el Municipal, ya que una cosa sí quedó asentada ayer en el evento de unción de Paco Navarro, el PAN va con todo por el 2021 y el enemigo es común, se llama Morena.

Al menos ese fue el discurso, bastante amplio por cierto, de la dirigente estatal azul, Rocío Reza Gallegos, quien se lanzó duro y a la cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, enumerando todos y cada uno de los fallos que los panistas observan en el actuar del tabasqueño y su 4T, tan repudiada por los azulados, incluso comparándolo con Donald Trump por el discurso diario de AMLO en contra de los fifís, como él les llama, además, Reza aprovechó el micrófono para reconocer la labor de la alcaldesa Maru Campos al frente del Ayuntamiento capitalino, precisamente para no dejar dudas que para las próximas elecciones, el PAN buscará estar unido frente a los morenos, ya que el PRI, el PRI para los del bolillo no les representa amenaza, al menos es lo que suponen.

******

AHORA BIEN, LA Asamblea Municipal del PAN para elegir a su nuevo dirigente fue muy reveladora para quienes estuvieron ahí presentes, pues atestiguaron el cariño, apapaches y solicitudes de fotos que los azules capitalinos tienen por la alcaldesa Maru Campos, quien antes, durante y después de las votaciones no soltó a los dos candidatos y sus seguidores, quedando claro que una cosa fue la elección local y otro muy diferente la necesidad de no quitar el dedo del renglón de la unidad rumbo al 2021.

Derivado de lo anterior y aunque las comparaciones son odiosas, no se puede pasar por alto que a diferencia del PRI, el proceso de renovación de la dirigencia azul fue tranquilo, terso y al final, todos, empezando por Maru decidieron apostar por la unidad. En esto la principal ganadora es nuevamente Maru, quien sale fortalecida, con un partido unido, que a pesar de que hubo quienes apostaron a la división, los mandones en la capital supieron trabar alianzas y así tener un proceso tranquilo, completamente distinto al cochinero del proceso en el partido tricolor.

Ahora bien, dejaron claro los azules que unidad no significa abyección, pues muy conocido fue que el nuevo líder partidista municipal no es un colaborador incondicional o pertenece al equipo de Maru Campos, por lo que conciliar intereses no será lo mismo a dar órdenes desde la alcaldía. Hay buen entendimiento, es definitivo, pero no sumisión. Al menos eso quisieron acotar ayer el círculo cerrado de los famosos “Gaudinis” que hoy tienen el control del Comité Municipal del bolillazo.

******

HABLANDO DE AZULES y la 4T, quien viajará hoy a la Ciudad de México para reunirse con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, es la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, la cual fue citada en la capital del país por los encargados de los dineros a nivel nacional, en espera de que sean buenas noticias y no avisos de más recortes a programas federales que tienen que ver con el entorno de los municipios.

******

SI DE ELECCIONES partidistas se trata, los que ya de por sí estaban muertos y terminaron desangrados, son los priistas no sólo de Chihuahua, sino de todo el país, pues como era de esperarse, Alejandro Moreno arrasó en la elección interna a decir de las encuestas de salida, por lo que su contrincante más cercana, Ivonne Ortega, acusó fraude y cargada a favor de “Alito”, es decir, los tricolores se aplicaron a sí mismos lo que tanto hicieron en pasadas elecciones contra otros partidos, una cucharada de su propio chocolate que los conmina al suicidio.

Pero será hasta el martes cuando el PRI oficialice resultados y seguramente le entregue el triunfo al gobernador de Campeche con licencia, por lo que quien anda más que feliz es el diligente estatal, Omar Bazán, que ni todos sus enemigos juntos en bloque con Ortega, pudieron hacerle cosquillas al campechano, aunque a él sí, ya que ayer quedaron documentadas las triquiñuelas del priismo más rancio y dinosaurio.

******

YA QUE MENCIONAMOS a los alcaldes que saldrán de sus municipios para atender agendas en otros lares, el que hará lo propio pero a la capital del estado y no a la del país, es el presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, y es que “El Caballo” que relincha por el 2021, estará en el Congreso local para ofrecer una conferencia de prensa acerca de los temas jurídicos que lo aquejan, entre ellos las estancias infantiles y el asunto del desarrollo libre de la personalidad, cuestión que para el Ayuntamiento de Parral tiene que ver más con miras electoreras que con compromisos con las familias, lo que ha provocado escozor entre los que no ven con buenos ojos al edil de la Capital del Mundo.

******

RETOMANDO EL HILO de los procesos internos de los partidos para renovar dirigencias, para hoy alguien dará un manotazo en el camino para que MORENA elija a su líder estatal que renovará el sillón de privilegios que hoy ocupa Martín Chaparro.

Se trata del empresario Ernesto Visconti, que anunció por medio de sus allegados que dará una rueda de prensa mañanera en el recién remodelado restaurante del hotel Quality Inn, para hacer comentarios respecto a la contienda interna de su partido.

Para unos es una señal de que el joven empresario se lanzará al ruedo sin temor a la recolecta. Para otros es suicidio político, pues las reglas de la 4T son más que autoritarias tratándose de procesos internos, pues curiosamente se encuentran prohibidas las apariciones masivas y mucho menos con prensa de por medio, pues los morenos quieren que su renovación no se salga del terreno de la militancia pura y llana. Es más, el padrón de militantes aprobado para este proceso se encuentra desactualizado por más de dos años, con la finalidad de que los nuevos afiliados no tengan vela en el entierro, dejando así la decisión en la militancia real y no en los que van llegando en calidad de arribistas… o de buena fe. El cedazo fue el mismo para ambos casos.

******

QUIEN APARECERÁ LA semana entrante y durante la vista de Gustavo Hoyos, presidente nacional de COPARMEX, es el excandidato independiente a la gubernatura, José Luis Barraza, el famoso “Chacho”, del cual poco se ha sabido desde que cayó derrotado en las urnas por Javier Corral en el 2016, a pesar de que se dividió el voto antipriista, tan es así que el señor Aeroméxico estará en el Centro de Convenciones el próximo 21 de agosto junto a la clase política y empresarial que buscará ser contraparte a las decisiones de López Obrador.