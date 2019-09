Jinete tricolor-Agarrones 4T-Diáspora priísta-Riggs evaluado

VAYA POLVAREDA LA que anda levantando el exgobernador Reyes Baeza en diversos puntos del estado, pues la grilla de cara al 2021 empieza a tomar color y curiosamente para el exmandatario no necesariamente pinta tricolor.

Le explico. Resulta y resalta que don José, una vez fue invitado a dejar la comodidad de una cartera en el CEN del PRI, se quedó solamente con el camino que ya había empezado a trabajar desde hace meses; un proyecto que deja de lado la familia revolucionaria y se personifica en el perfil político independiente del alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Los enterados nos cuentan que Reyes Baeza ya decidió ir con todo en torno al equino parralense; tan es así que hasta acuerdo grillo cerró con el duartista Joel Sandoval, para coordinarse como padrinos de Lozoya.

Pero lo que más sorprendió recientemente, es que no se aferrarán a la idea de la oleada independiente, y como en el PRI tampoco los quieren, pactaron rentar la franquicia de Movimiento Ciudadano, en un acuerdo directo con Dante Delgado, accionista principal de ese negocio nacional.

Así las cosas, nos cuentan que el exgobernador Reyes Baeza anda más que acelerado en cabalgar al alcalde de Parral, quien aunque cabrestree, empieza a reconocer la rienda que le lleva por el camino de la grilla. Bien decían los malosos cercanos al deliciense que es todo un encantador de serpientes de la política, aunque ahora también nos salió con dotes de cowboy, pues ya convenció al caballo que es jinete, aunque ya le puso hasta montura y vaya que le trae bien anclada la espuela.

A UNOS DÍAS de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realice un gira de trabajo por tres municipios del estado de Chihuahua, alguien debería decirle, y vaya que ya hay varios candidatos, que sus hijos putativos, ahijados y arrimados al partido que el tabasqueño fundó, se están dando hasta con la cubeta para ganar posiciones al interior de Morena, lo que ha provocado grietas en las filas morenistas y división entre tribus, sin embargo, ya al menos sucedió que a quien le siguen ganando las posiciones en cuanto al acomodo de gente en la delegación del ISSSTE, es al coordinador de programas federales, Juan Carlos Loera, el cual trae cooptados todos los demás espacios de la 4T en la entidad, pero en esta ocasión, se volvió a quedar con las ganas de acaparar el ISSSTE, pues trascendió que ahí se incorporará Yared Becerra, excandidata del PRI a diputada local y hoy gente del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien esta vez le ganó la posición a Loera de la Rosa.

Y es que entre ambos la lucha es encarnizada por la candidatura a gobernador en el 2021, con eso de que a dos años de la contienda, el partido es el que encabeza las encuestas de cara a la renovación de la gubernatura, sin embargo, con los manejos internos que se traen en la Cuarta Transformación y los trancazos internos que se avienta, todo puede suceder en menos de 24 meses, además, todo parece indicar que por enésima ocasión y ante la gira presidencial que se avecina, quien volverá a intentar ser escuchado por López Obrador es Aldo Loya, uno de los militantes fundadores de Morena, que de nueva cuenta denunciará el presunto nepotismo que se traen Juan Carlos Loera y el subdelegado regional del Bienestar en Parral, Fernando Duarte, ambos protegidos y privilegiados por la segunda al mando de esa secretaría de Estado, Ariadna Montiel.

EL QUE NO termina de destruirse, pero va con todo para que así suceda, es el PRI Municipal, pues tras la renuncia de Fermín Ordóñez como presidente del CDM de la capital, los adióses al organismo tricolor comenzaron a caer como fichas de dominó en bajada, y es que junto a Ordóñez Arana, se fueron Martín Enríquez de la Secretaría de Gestión; Yessenia Cedillo, quien dejó la Secretaría Técnica; Julio Richarte, de Operación Política y de la Secretaría de Organización, Luis Carlos Ruiz, así como Ever Orrantia, de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, y Carlos Joanis, de la Secretaría de Finanzas, es decir, Adela Soto, quien suplió a Fermín en el CDM, se quedó prácticamente sola en las oficinas de la calle Progreso.

Pero como el apoyo no faltó para Ordóñez Arana, los malosos nos cuentan que en máximo tres semanas, el exdirigente tricolor, independientemente de lo que suceda al interior del PRI, abrirá una casa de enlace para seguir en contacto con los líderes seccionales, quienes no han dejado de mostrarle su afecto y apoyo para lo que se pudiera ofrecer, además de que todos los exintegrantes del Comité Directivo Municipal antes mencionados, continuarán su chamba con Ordóñez en esas nuevas oficinas, alejados de la grilla priista que los denostó, y es que deslizaron los malosos que no faltó empresario que les facilitara oficinas, equipo de cómputo y todas las facilidades para ser independientes de la familia revolucionaria.

AUNQUE EN UN principio se imaginaron que la participación del diputado federal Miguel Riggs en la tribuna del Congreso de la Unión, a propósito de la discusión de las leyes secundarias de educación, había sido todo un éxito, un sector del PAN Estatal ya también se percató que más bien resultó perjudicial para el legislador panista, pues aunque hubo quienes lo defendieron y hasta afirmaron que se trataba de dichos irónicos, por otro lado molestó que la exposición mediática ha sido tal, que al menos en lo que respecta a quienes molestaron las frases de Riggs, ya viralizaron el tema y los calificativos han sido similares a los que él les espetó a los diputados de Morena y a las mujeres en general. Cuestión de enfoque, dirían algunos, lo que sí es un hecho es que el petista Gerardo Fernández Noroña dejó de ser el “polémico” durante un rato.

IMPUNE Y EN el olvido, es como quedarán los supuestos actos de corrupción y favoritismo en la elección de 56 jueces y magistrados del Poder Judicial, situación de la que era culpada Lucha Castro, quien la semana pasada se separó del Consejo de la Judicatura para atender cuestiones de índole personal, y es precisamente eso, su adiós de la Ciudad Judicial, lo que ya calmó los ánimos de quienes ponían en tela de juicio su poder en el Tribunal Superior de Justicia y en la Judicatura Estatal, así que a decir de los más enterados, ese asunto quedará en el olvido, incluso hasta por respecto a Lucha Castro.