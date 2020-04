Influenza por descarte-Ejercicio moreno-Alcalde coleccionista-Médicos de incógnita

LOS MALOSOS CONFIRMARON que son erróneas las estadísticas, por lo menos de Ciudad Juárez, en cuanto al número de infectados del Covid-19. Por lo menos, empleados de tres instituciones médicas sostuvieron que no hay reactivos para el Coronavirus, por lo que los números de casos son ya cientos. Y es que al no contar con pruebas, los médicos realizan las de influenza, es decir, hacen estadística por descarte; es decir, si das negativo para H1N1, es casi -dicen más de un 95%- seguro que das positivo para Coronavirus.

Por lo menos en Juárez, la situación ya es gravísima, pero lo peor es que se profundizará, ya que los hospitales no han podido generar áreas específicas para tal padecimiento, por lo que los focos de infección han aumentado y en 10 días, nos dicen, se pondrá peor.

Por si algo le faltara, las instituciones médicas mienten en cuanto a los traslados de pacientes para no tener que justificar los protocolos de seguridad, lo que se traduce en un reguero de pólvora, eso sí, por descarte.

******

COMO ERA DE esperarse, los soldados han comenzado a caer con la propagación del Covid-19. Primero fueron los lugares que concentraban gente -restaurantes-bares-cines-etc-, pero ayer oficializaron el cierre de la industria cementera, lo que pondrá en jaque la industria de la construcción, la cual mueve la economía del mundo. Para este momento, el cemento en Chihuahua comenzó a escasear por lo que se traducirá en una mayor presión social y económica para el Gobierno.

Los empleados de la industria de la construcción, pese a la restricción, siguen laborando, pues se trata de un sector que vive al día. Es decir, si ya no hay materia prima para seguir trabajando, ahora sí a llorar, por lo que el amague de la ya no venta de cerveza, será a decir de los economistas, un juego de niños comparado con lo que se puede avecinar. Por cierto, y sólo por saciamorbos, la pregunta del millón, si cierra una cervecera, ¿no hay otra? Es pregunta borracha y capciosa.

******

TREMENDO EJERCICIO DE análisis político, con todo y encuesta incluida, encargó un grupo de empresarios de Chihuahua a una conocida casa encuestadora hace algunos días y que comenzó a filtrarse, en donde el principal encargo fue, por supuesto, determinar qué tal andan los morenos en el gusto de los chihuahuenses con miras al 2021, por lo que llamó bastante la atención que recalcan demasiado la aprobación que el expresidente Enrique Peña Nieto tenía entre los ciudadanos norteños, en contraste con la que tiene su sucesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hasta el momento de la encuesta y en sus respectivos sexenios, el hombre del copete andaba en las nubes, con el 75 por ciento, mientras que el tabasqueño el 56 por ciento, por lo que aceptan que el arrastre real de AMLO hacia los candidatos de Morena está muy alejado a lo que ocurrió en el 2018, cuando el electorado confió en el hoy Presidente sin siquiera leer el nombre de los candidatos de su partido político.

El estudio titulado “Morena en Chihuahua antes del COVID 19”, al parecer fue ordenada a la casa encuestadora DEMOTECNIA de María de las Heras, una de las empresas conmayor prestigio en el mundo de los estudios estadísticos de este tipo.

Además, otro resultado de la encuesta que llamó la atención es que reconocen que la alcaldesa Maru Campos es la favorita de los chihuahuenses para abanderar al PAN e intentar suceder al gobernador Javier Corral, y que incluso está por encima del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, en las preferencias electorales, aunque la buena noticia para los morenos, es que como partido aventajan en números y que el desgaste de la administración estatal trae un tanto adolorido al PAN, peeeero, es necesario recordar que la encuesta de la que tanto hablamos surgió hace más de dos semanas y no se ha medido el enojo que brotó contra la 4T por querer agandallarse el agua de la presa La Boquilla, además de los estragos que actualmente se siente como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, en donde los estados y sus gobernadores están ganando en preferencias y cariños con sus ciudadanos, no así el gobierno federal y el Presidente, los cuales se han venido desgastando conforme avanza la contingencia sanitaria.

******

YA QUE TOCAMOS el asunto del Covid-19 y el caos generado, los más enterados nos comentan que se vienen días aciagos no sólo en el país, sino en el estado, y eso ya lo sabe el gobernador Javier Corral, quien ayer salió a cuadro de manera virtual para atender las dudas y enviar un mensaje de respaldo a los chihuahuenses, sin embargo, el hecho de que buscará que los hospitales estatales cuenten con al menos 600 ventiladores, nos proporciona una idea de lo que se avecina con la pandemia, pues a pesar de que la mayoría de los casos no requerirán hospitalización, no hace falta ser Pitágoras para calcular el número de contagios y de casos confirmados que se pudieran presentar en el presente mes. Por lo pronto, en lo económico el boquete comienza a aparecer, 3 mil millones de pesos que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, deberá ajustar, además de un moche del 30 por ciento al Plan de Inversión.

******

COMO AYER SE dio a conocer en este mismo espacio, mientras unos sufren por los embates financieros que acarreará la pandemia del COVID 19, hay otros, como el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, que andan batallando pero para que terminen de llegar las piezas que importa de cualquier parte del mundo para poner más que tuneado un automóvil al cual le ha dedicado no solo tiempo sino millones de pesos.

Nos cuentan que el feliz funcionario con el millonario juguete es ni más ni menos que el edil, quien hay que recordar recientemente su administración se vio envuelta en el escándalo de la corrupción cuando se develó la licitación de un proyecto de alumbrado público que se otorgó a un sobre precio exagerado a una persona física que apenas andaba haciendo pininos como electricista, dejando fuera de la jugada a las empresas dedicadas por décadas al ramo del alumbrado en el norte no solamente de Chihuahua, sino del País.

Nos cuentan los malosos que lo que sí puso nervioso al edil algodonero son las recientes detenciones que se han hecho de objetivos de alto perfil en el tema del combate a la criminalidad por parte de la autoridad estatal, pues ya hubo quienes empezaron a jalar el hilo conductor de las relaciones entre algunos malos de a deveras y las entrañas de la administración municipal que encabeza el también exdiputado local aficionado a los autos de colección.

******

HABLANDO DE CUESTIONES económicas y hacendarias, la que anda moviendo mar y tierra para ser escuchada por la 4T y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la panista Paty Terrazas, quien ha insistido en estímulos fiscales a las empresas que tendrán que aguantar al menos un mes sin ganancia alguna, pero tal parece que el ruido que está haciendo en San Lázaro no alcanza a llegar a Palacio Nacional, por lo que ya se le sumaron más de sus colegas azules y naranjas para hacer entrar en razón al Presidente, aunque eso no es garantía de nada.

******

Y PORQUE LA información no deja de fluir en torno al coronavirus, los malosos nos comentaron que desde el Hospital General, altos mandos les giraron órdenes a su personal médico y de enfermería, que por favor extremen precauciones en lo que respecta al traslado de casa al hospital y viceversa, y no porque el Covid-19 los esté cazando, sino por la ignorancia de ciertos seres humanos que han comenzado a atacar a los empleados del sector salud, así que para evitar que esas situaciones que han ocurrido en estados como Jalisco, sucedan en Chihuahua capital, los médicos y enfermeros quedaron advertidos y tendrán que jugarle al escondite.