Reos libres-Ilusiones-Siguen las encuestas-Liébano y Corral

LO QUE AYER dejó ver el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, respecto a la amnistía a quienes no han cometido delitos graves, pero que se encuentran presos por delincuencia “menor”, no fue -lamentablemente- una más de las tantas ocurrencias que se le agolpan de momento en momento en la memoria y los recuerdos. No, es algo estructurado, planeado, cronometrado… una ola que en verdad es un tsunami.

A bote pronto hubo quienes expusieron el dicho de AMLO como “una joya más” de las que acostumbra el Presidente de la República, pero ese llamado a que “mejor le bajen” lanzado por el oriundo de Macuspana a los DELINCUENTES, así, con todas sus letras, es la antesala de lo que se discutió en el Senado de la República.

La Ley de Amnistía está a un tris de su aptrobación. Luego pasará a la Cámara de Diputados y por último estará en discusión de los Congresos locales para el aval del Constituyente. Junto a la pandemia que abandonará el País en no más de dos meses, en ese mismo lapso llegará otro virus: miles y miles de delincuentes libres en las calles de México.

Chihuahua no escapa: más de 9 mil presos en Ceresos de los diversos municipios, principalmente Juárez y Chihuahua en las calles; en un entorno de desempleo, depresión económica, sin aspiraciones sociales, sin mencionar el encono y frustración que padecerá la población arrasada por el COVID 19.

La pregunta es qué hará la autoridad estatal frente a esa oleada de liberados que aventará a la calle el gobierno de la 4T. ¿Ya existe un plan elabnorado por el nuevo Secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruíz?, ¿Se adelantó ya el fiscal César Peniche con un as bajo la manga?, ¿Acaso como cubrebocas se repartirán “detentes” al estilo que impone el líder de Morena desde su atalaya matutina? Son preguntas para la reflexión diaria y que cada quien se encomiende a Dios.

******

QUÉ MANERA DE ilusionar a la raza por parte del gobierno federal, y raro que quien lo hizo es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y es que ayer, el funcionario salió a cuadro para explicar cuáles municipios podrían levantar la cuarentena el próximo 17 de mayo, lo que emocionó de más a los habitantes de casi 30 municipios de Chihuahua, demarcaciones que están libres de contagios de Covid-19 y que además no son vecinos de municipios donde sí existan casos de coronavirus, sin embargo, a dos semanas de alcanzar el pico de la pandemia, López-Gatell les ofreció falsas esperanzas a decenas de municipios de todo el país, pues con un sólo caso que se registre en un municipio vecino, eso impediría que la cuarentena se levante a mediados de mayo y tengan que esperar a un regreso paulatino a partir del 1 de junio. Y si la pandemia es como dicen, de caótica, difícil será ponerle fecha a un esperado regreso.

******

LA QUE SIGUE rompiendo las encuestas y apareciendo en los primeros lugares de los presidentes municipales mejor evaluadas del país es la alcaldesa Maru Campos, quien en la más reciente encuesta de Massive Caller, la presidenta municipal apareció en el lugar número 9 de todo México, similar a los resultados que presentó la semana pasada Consulta Mitofsky, en donde la alcaldesa apareció en el lugar 13. A decir de la encuesta presentada por Massive Caller, de los 20 alcaldes mejor evaluados del país, 12 pertenecen al PAN; tres al PRI; uno al PRD, otro a Movimiento Ciudadano y otro independiente, mientras que de Morena aparecen dos, aunque en lo que respecta a los 20 alcaldes peor evaluados, los reprobados, ahí Morena posicionó a 15 presidentes municipales que llegaron al poder bajo sus siglas, y en esa lista de los 20 peores, la completan cuatro del PAN y uno del PRD.

Por lo pronto, la alcaldesa continúa pendiente de lo que sucede en el Municipio acudiendo a reuniones de manera virtual e incluso presencial, como a la que acudió ayer, la Mesa Regional Chihuahua para la Construcción de la Paz, en donde estuvieron varios funcionarios y representantes de la Guardia Nacional, además de Susana Distancia.

******

YA QUE MENCIONAMOS la violencia, en donde la situación se está poniendo peliaguda es en el municipio de Buenaventura, y no solamente por el crimen organizado, sino que de nueva cuenta y como suele suceder cada año, ejidatarios e integrantes de la familia LeBarón traen un conflicto con el agua que este fin de semana escaló al grado de los golpes y balas, pues por un lado, los LeBarón dicen tener la razón y algunos se revictimizan, mientras que por el otro, los pobladores del Ejido Constitución afirman que la familia está abusando de su poder. Lo cierto es que ambos pudieran tener la razón y también pudieran estar mintiendo, por lo que la Fiscalía General del Estado debería intervenir antes de que suceda otro hecho violento que vuelva a desatar el caos en esa región del estado.

******

QUIEN SE PUSO aventarle flores al gobernador Javier Corral desde sus redes sociales, fue ni más ni menos que Liébano Sáenz, exsecretario particular del expresidente Ernesto Zedillo y hombre cercanísimo al fallecido Luis Donaldo Colosio, y es que el oriundo de Nuevo Casas Grandes, gran tiburón de la política en los años 90, destacó en Twitter el mensaje del gobernador Javier Corral y el aumento de las restricciones por la contingencia sanitaria, cuestión que el góber le contestó con un “gracias, querido y respetado paisano”.

******

SENTADOS YA EN el terreno de la grilla, y con eso de que los ex gobernador del PRI recibieron un curso VIP para dialogar y respaldar las acciones del gobernador del PAN, Javier Corral Jurado ante la pandemia del COVID 19, los malosos reportaron que Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez le perdieron el miedo a encencer la computadora o la tableta inteligente y comunicarse ahora entre ellos para discutir el futuro de lo poco que queda en Chihuahua y en México de las raídas siglas tricolores.

Los enterados supieron que el círculo de los ex gobernadores recibió la conclusión de que, al menos en Chihuahua, las cosas no tienen una esperanza de cambio. Omar Bazán seguirá firma en la dirigencia estatal, el peor escenario para el chamaco que ha terminado de darle la puntilla al otrora partidazlo es la Cámara de Diputados en la próxima legislatura por la vía plurinominal. Es el cronograma trazado no por Bazán, sino por Alejandro Moreno, presidente del CEN priísta que trae en la mira -para bien- a sus leales escuderos en todo el País, como lo hizo aquí en Chihuahua don Omar.

Los Baeza y el huracán Martínez permanecerán guardados. Quizá contratados sin paga como asesores del gobernador Javier Corral; como buenas, costosas y lujosamente empastadas enciclopedias, que permanecen impávidas y empolvadas mientras alguien no las tome del librero para utilizarlas como mejor le parezca.