Iluminados diputados-Punteros nacionales-Residuos tricolores-Algarabia azul

CON TODO Y que ayer comenzó la recolección de firmas para realizar o no el plebiscito en torno a los proyectos de alumbrado público de los municipios de Juárez y Chihuahua, en el Congreso del Estado, ayer tenían más dudas que respuestas, o más bien respuestas dependiendo del color partidista de cada diputado, pues mientras en Morena aseguraban que la aprobación de ambos dictámenes tendrá que esperar hasta que tengan los resultados de la votación, los panistas estaban recargando la decisión de que se apruebe o no en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que, precisamente, preside un legislador azul como lo es Jesús Valenciano, sin embargo, ahí mismo también son integrantes el coordinador de los diputados morenistas, Miguel Colunga y Misael Máynez del PES, así como Alejandro Gloria y Rocío Sarmiento de Movimiento Ciudadano. Y como si tuvieran boca de profeta, será hoy a primera hora cuando se analice y se someta a votación.

Así que ante las dudas que surgieron respecto al futuro de los megaproyectos de los alcaldes Armando Cabada y Maru Campos, “Juárez Iluminado” e “Iluminemos Chihuahua”, por lo pronto la pelota está en la cancha de los legisladores, quienes en las pasadas reuniones lograron nada en torno a la aprobación de ambos dictámenes, sin embargo, la presión que ahora cargan por la aparición de la figura del plebiscito, chance hace actuar a las dos terceras partes, que en pocas palabras es lo que se necesita para continuar.

******

CÓMO EL FAMOSO meme “se tenía que decir y se dijo”, ahora se tiene que informar que al concluir el primer semestre 2019, Chihuahua como entidad violenta de México confirmó su lugar número 5 en la negra lista de los estados con mayor índice delincuencial. Solamente superaron en muertes violentas los estados de Guanajuato, EDOMEX, Baja California y Jalisco.

El informe liberado en la víspera por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública no deja lugar a dudas. En estos cinco estados de la República las cosas están más que descompuestas por la inseguridad. La guerra entre bandas del crimen organizado tienen secuestradas regiones completas en dichas entidades y faltará conocer si en realidad la Guardia Nacional logra poner orden en este segundo semestre que apenas inicia.

******

EN DONDE NOS comentan que la exgobernadora de Yucatán y actual aspirante a dirigir el CEN del PRI, Ivonne Ortega, se ha visto más que lenta, es en enfocarse es los priistas que quedaron huérfanos del doctor José Narro, quien se bajó de la contienda alegando que el piso estaba de todas las formas, menos parejo, tan es así que los malosos deslizaron que ante la indecisión de la yucateca, hay quienes desde la trinchera de Alejandro Moreno, el gobernador con licencia de Campeche que trae todas las de ganar, ya se han acercado con los huérfanos de Narro, entre ellos personajes que no pasan ni tantito a Omar Bazán, líder del PRI Estatal que desde un inicio se apostó por “Alito” y al que hoy culpan de que el priismo en Chihuahua esté en calidad de casi muerto, pero como Mario Trevizo es quien le trae la campaña en local y Chela Ortiz a nivel nacional, en una de esas logran convencer a los que desde un inicio se apostaron por el exrector de la UNAM y le declararon la guerra al campechano. En su visita, que será en los próximos días, es cuando se sabrá.

******

EL QUE NO ocultó su felicidad con el destrabe por parte de la Corte a la reestructura de la deuda pública fue el gobernador Javier Corral, quien ahora sí, y es necesario decirlo, no tendrá excusa ni pretexto para no llevar a cabo obra pública, pues tendrá a su disposición más de 28 mil millones de pesos que le atoraron, no por patriotas, sino por mera grilla, diputados del PRI y Morena desde principios de año, así que por lo pronto, en Juárez anunció que de esa marmaja, que es bastante, 18 mil millones de pesos estarán a disposición de esa materia, en donde por cierto despacha Gustavo Elizondo, al cual deberán traer más que cortito, con eso de que tiene antecedentes en licitaciones millonarias a cambio de prácticamente nada. Ojalá y desde el Estado se pongan más que atentos.

******

Y DONDE NO andan contentos, a pesar de la algarabía del presidente Andrés Manuel López Obrador que ayer celebró un año de su triunfo electoral, es en la PROFECO Delegación Chihuahua, la cual se encuentra acéfala desde el año pasado y sin personal suficiente para realizar sus deberes en torno a la protección del consumidor, y es que así como ha sucedido con otras delegaciones del gobierno federal, la llamada Cuarta Transformación también la desmanteló y hoy es una sombra de lo que era, que aunque tenía sus bemoles, como todo en los anteriores gobiernos, vaya que sí quedó transformada con el arribo de Morena al poder de la mano de López Obrador, quien fiel a su costumbre, él tiene otros datos.