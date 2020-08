Historia sin fin-El mensaje de Lacho-Silencio morenista-El tour de Fermín

HOY SERÁ UN día crucial para resolver o extender el conflicto del agua de las presas de la cuenca del río Conchos, pues el gobernador Javier Corral, con todo y que las protestas también van en su contra, ofrecerá más detalles de lo que sigue en el diálogo que buscará el mandatario estatal, acompañado de diversos líderes agrícolas, cuando se trasladen a la Ciudad de México para intentar hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno ordenó, a través de la Conagua, extraer el agua de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla, lo que tiene a los agricultores y a sus familias en vilo, a sabiendas de que si las presas continúan abiertas, el ciclo agrícola del año que entra está en riesgo, así como la economía de 20 mil familias de 12 municipios de las regiones centro-sur y noreste de Chihuahua, lo que si de dinero se trata, le dejaría un boquete de 34 mil millones de pesos a la economía estatal, además de lo que conlleva para los otros sectores económicos que mueven a la entidad, tanto que este fin de semana, las cámaras empresariales y asociaciones, lazaron sendos desplegados en apoyo a la lucha de los agricultores, sin importar colores o tintes políticos, pero de acuerdo en una sola razón: la necedad y soberbia del gobierno de AMLO para dejar sin agua a los productores agrícolas. Por lo pronto, los anti motines del Estado fueron usados para retirarlos del Centro de la capital.

Y mientras el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía y de los empresarios se hace latente, la 4T soltó a su ejército de bots para denigrar la lucha de los agricultores por el agua, y es que así, fieles a su estilo, de insultar sin argumentos, se comenzó a detectar varios perfiles falsos que son utilizados por los seguidores de AMLO para defender lo indefendible, pues así como defendían a Pío López Obrador y su video de “aportaciones”, empezaron a atacar a los campesinos chihuahuenses. Por cierto, los malosos nos comentan que a los líderes agrícolas más les vale tener más precaución a quienes invitan a defender su movimiento o a manejarles la comunicación social, ya que ahí andan inmiscuidos los integrantes de Wikipolítica, una organización que podría politizarles el tema, tal como ya lo han hecho en múltiples luchas sociales de las que se cuelgan nomás ven la oportunidad.

EN LA VÍSPERA sucedieron un par de evento que es menester mencionar en este asunto de lo que se avecina y que es la guerra por el agua. Un sentido mensaje de quien fuera galardonado en 2019 con la Medalla al Mérito Panista, en el marco del 80 aniversario de la fundación de ese partido. Y dos, que la madrugada de este lunes fueron desalojados con un grupo antimotines de la Comisión Estatal de Seguridad, los tractores y algunos agricultores que mantenían el plantón en los alrededores de Palacio de Gobierno.

Ambos obuses políticos pegan en el entorno del principal inquilino de Palacio de Gobierno, pues por medio de WhatsApp, el mensaje que difundió Horacio González de las Casas, es un sentido reclamo al abandono que el movimiento de agricultores de la región centro-sur del estado, reclaman del gobernador Javier Corral.

Las palabras de Lacho recogen la inconformidad de los productores, pero el currículum del panista es lo que pesa más. Junto con Don Luis H. Álvarez, en aquél 1983 cuando se ganó por primera vez en la historia la alcaldía de Chihuahua para Acción Nacional, Lacho González hacía lo mismo en Delicias. Posteriormente, mientras que Javier Corral Jurado era presidente del Comité Estatal del PAN y diputado local por primera vez, en la década de los 90`s, Lacho fue nombrado por Pancho Barrio, como Director de Desarrollo Rural en su gobierno.

La historia de Lacho y Corral es una sola. Mismo grupo y las mismas batallas etiquetadas en los anales de la historia del bolillazo como democráticas. Hoy el reclamo es fuerte: “Lo anterior ha ocasionado que como adultos mayores nos hayamos manifestado para defender lo que a la Región y Estado pertenece, habiendo sufrido en carne propia, mi señora y yo, el ser víctimas de gases lacrimógenos en las inmediaciones de la Presa de las Vírgenes, ocasionando que por ser época de Pandemia mi señora haya contraído ese Virus, y como ella cuántos productores estarán en las mismas. Te comento que cuando fuiste a México a denunciar y reclamar Justicia para Chihuahua, ahí estuvimos, pero ahora cuando se requiere tu respaldo para una problemática distinta, según el criterio acá imperante es que quieres quedar bien con el gobierno federal y te olvidas del pueblo que te eligió”.

LOS MALOSOS NOS comentan que ha sido tal la presión social y política por parte de los agricultores por el conflicto del agua, que ya se empezó a detectar a infiltrados por parte del gobierno federal y de Morena, para que los ciudadanos desvíen su atención de los verdaderos responsables de lo que sucede con las presas de la cuenca del Conchos, que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, como los señalamientos han sido tales en contra del tabasqueño y su inoperante directora de la Conagua, Blanca Jiménez, se ha soltado la estrategia de culpar al gobernador Javier Corral de lo sucedido, aunque a decir verdad, el mandatario tampoco está libre de pecado, pues aunque el culpable directo sea la 4T y su insensibilidad, ha trascendido y el rumor cada vez más se acrecienta, de que si el Góber no se ha posicionado de manera “enérgica”, es porque la captura de César Duarte, regalazo de Trump a AMLO, tiene que ver bastante con que el agua de Chihuahua esté siendo saqueada por la 4T.

Y MIENTRAS LA atención está en el conflicto por agua de las presas, eso no sucede con los políticos de Morena, quienes han decidido callar y hacer oídos sordos a la problemática que atraviesa el campo de Chihuahua, y es que no sólo diputados locales y federales, que nada más saben hacer grilla, se hacen de la vista gorda para no ofender a su jefe Andrés Manuel López Obrador, sino también los suspirantes a la gubernatura, tal es el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien anduvo de gira en Hidalgo del Parral, pero que no ha soltado una sola palabra respecto a lo que sucede con el agua de Chihuahua.

HABLANDO DE LOS aspirantes a aparecer en la boleta electoral en el 2021 y de los morenistas que buscan la gubernatura, este fin de semana se reunieron el independiente Fermín Ordóñez y el consejero independiente de Pemex, Rafa Espino, en donde Fermín, exdirigente priista, le hizo saber al morenista que buscará la Alcaldía de Chihuahua capital por la vía independiente. Además, Ordóñez no sólo se reunión con Espino, sino también con el exalcalde Marco Adán Quezada, lo que significa que ya tocó base con todos los que suenan para ser candidatos y quedarse con la silla principal de Palacio de Gobierno, que van desde los alcaldes Maru Campos, Alfredo Lozoya, Armando Cabada, el senador Cruz Pérez Cuéllar, los exalcaldes Héctor “Teto” Murguía y Alejandro Cano, incluso hasta se reunión con el cantante Tony Meléndez. Con todos ellos, Fermín ya tocó base.