Hierve el agua-Salud voluntaria-Destapes

Ya no se trata solamente de una lucha abierta de los campesinos contra el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador por el conflicto del agua, cuya necedad, desinformación o quizá simple soberbia para aceptar que está equivocado en el tema, podría hacer colapsar la economía de las regiones centro-sur y noreste de Chihuahua, sino que ya también se abrió un frente campesino en contra del gobernador Javier Corral, a quien los productores acusan de complotear junto a la 4T para continuar con la extracción de millones de metros cúbicos de agua a pesar de la sequía que padece casi todo el territorio chihuahuense, y es que durante el plantón de productores agrícolas, que se extenderá hasta hoy en la tarde si otra cosa no sucede, los campesinos arremetieron parejo, reconociendo que la problemática recae en López Obrador, pero dudando de por qué, a decir de ellos, el gobernador Corral no ha hecho algo al respecto, tanto, que hubo quien acusó que el agua de las presas está siendo entregada a la 4T a cambio de la detención de César Duarte.

Por lo pronto, en las manos del Gobernador, de López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard está el detener una confrontación que podría marcar la historia y las intenciones electorales de ambos mandatarios, pues mientras algunos panistas poco a poco se deslindan de Javier Corral, el repudio de los agricultores hacia Morena se sentía de sobra en el ambiente de la protesta campesina, y es que mientras las presas El Granero y Las Vírgenes continúen al mismo ritmo de extracción, la Conagua seguirá con La Boquilla, lo que dejaría sin ciclo agrícola a 20 mil familias campesinas y la perdida de hasta 34 mil millones de pesos. Así las cosas durante la época de la “Cuarta Transformación” en Chihuahua.

******

Con eso de que el secretario de Salud, Lalo Fernández, dejó en voluntario el regreso de aproximadamente 3 mil médicos y enfermeros que se retiraron de sus funciones debido a su vulnerabilidad frente al COVID-19, es decir, padecen hipertensión, diabetes, obesidad o su edad es avanzada, los que terminaron por volver a trabajar fueron apenas 12 integrantes del sector salud, pues con todo y la molestia que causó entre los aludidos, lo cierto es que ese astérico de “voluntario”, les permitió no hacer caso a la solicitud de la Secretaría de Salud que encabeza Fernández. Además, los únicos que se atrevieron a quejarse de la orden que bajó desde principios de agosto en forma de oficio ante la apertura de nuevos lineamientos por parte del gobierno federal, fue el Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Ichisal, el SMEEICH, no así la Sección 52 del Sindicato de Salud que lidera Pablo Serna y cuyos agremiados son mayoría en los hospitales estatales, quien ha sabido llevar la fiesta en paz con la cúpula de Gobierno del Estado.

******

Y mientras eso sucede, con todo y molestia de campesinos, médicos y demás, los que continúan haciendo grilla de cara al 2021 son dos morenistas que pretenden aparecer en las boletas electorales. En primera instancia, el que ha concentrado sus pilas en Ciudad Juárez es Rafa Espino, el consejero independiente de Pemex y empresario, que busca ser el candidato de Morena a la gubernatura, pues recientemente estuvo en la entrega de la certificación “Safety & Healthy” al Aeropuerto de Ciudad Juárez. Mientras que en Chihuahua capital, el que volvió a hacer proselitismo es el expriista Fernando Tiscareño, uno de los favoritos de la 4T debido a su consanguinidad, quien estuvo recorriendo las calles de Chihuahua capital, de donde busca ser candidato de nuevo a la Alcaldía.

******

El que se destapó para la Sindicatura de Chihuahua capital fue ni más ni menos que el regidor Luis Terrazas, quien ya le cantó a la dirigencia del PAN Estatal que suceda lo que suceda, buscará ser el candidato a Síndico del partido azulado, y es que como lo señalamos en líneas anteriores, al interior de Acción Nacional ya comenzaron a fluir las aspiraciones de varios, desde regidores, diputados e integrantes de gabinetes, y como deben elegir entre dos bandos, ya la mayoría está volteando a ver al grupo de la alcaldesa Maru Campos.