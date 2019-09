Grito unido-Maru y Corral-Morenos en guerra-Cloaca universitaria

AYER EL GOBERNADOR Javier Corral pisó base en la Ciudad de México para sostener un encuentro con el Secretario de Hacienda de la 4T, Arturo Herrera, a quien solicitó, junto con un grupo de gobernadores de extracción panista, abordar a las de ya el tema del presupuesto para el 2020 y que éste no sufriera los recortes de parte de la federación anunciados en la víspera por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los malosos hicieron la parada técnica para apuntar la estancia de Corral en Palacio Nacional, pero sobre todo al lado de sus colegas gobernadores de Acción Nacional, luego de que se diera la reunión especie cónclave de prácticamente todos los mandatarios con sello panista y en donde el chihuahuense no fue convocado o de plano no quiso asistir.

Se llegó a mencionar un rompimiento de Corral Jurado con su linaje panista, por aquello de que en la historia reciente el mandatario chihuahuense ha estado más bien ligado a movimientos liberales de centro izquierda, por lo que verlo nuevamente junto a sus pares fue tranquilizante para unos e inquietante para otros. Solamente hay qué definir cómo se sintió cada quien.

YA QUE HABLAMOS del mandamás de Palacio de Gobierno, finalmente Javier Corral Jurado coincidió con la alcaldesa Maru Campos, a propósito de su Informe de Gobierno, pues además de que estará presente en el evento con la presidenta municipal, la jefa del Ayuntamiento aprovechó que el góber azul anda de buenas y juntos, tal como estaba previsto en el papel y en la política, darán arranque a la obra Ampliación de la Gaza Universitaria y adecuaciones viales sobre Circuito Universitario, ambicioso proyecto en el que la alcaldesa supo cuidar muy bien las formas.

De ahí, Maru Campos se trasladará a la Presidencia Municipal, en donde hará formal entrega de su informe al Cabildo capitalino, y en donde los diversos grupos partidistas podrán ofrecer su opinión y calificación al gobierno municipal, así que como ocurrió el año pasado, las pedradas se esperan del PT y del PRI, además de que Morena buscará dejarse caer, eso sí, mordiéndose la lengua a diestra y siniestra, viendo la paja en el ojo ajeno y no la paja en el propio. Sin duda, cosas de un partido pseudoizquierdoso.

Y YA QUE andamos con los informes edilicios en los 67 municipios de la entidad, mismos que iniciaron desde hace días y concluirán la semana entrante, es necesario recordar que el lunes será el de Carlos Tena, alcalde de Cuauhtémoc, quien trae en capilla al gobernador Javier Corral, y por tanto, su guerra contra la “derecha fifí” acá en el norte, lo trae como uno de los consentidos de los morenistas del centro del país, tan es así que la dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, ya confirmó su presencia en la ciudad manzanera, con tal de que se despotrique más en contra de Corral, uno de sus tantos némesis en la grilla.

Los malosos nos enteraron que es tanto el fervor de la líder nacional morenista para golpetear al mandatario estatal, que incluso ofrecerá una rueda de prensa matutina para disipar las dudas de sus desprecio en torno a la figura del gobernador, el cual no canta mal las rancheras y hasta le es recíproco, así que será bastante interesante si Corral decide acudir al informe de Tena, cuestión que por supuesto no sucederá, a menos que el góber decida realmente hacer política y no grilla barata. Se lo dejamos de tarea.

PARA NO SOLTAR el hilo conductor del partido Morena y sus estrategias, además de su canibalismo interno, los que andan felices de la vida ante ese deterioro interno de los morenistas, son nada menos que sus antecesores en eso de cómo fundar un régimen, es decir, los priistas del Congreso local que encabezan Rosy Gaytán y Omar Bazán, pues a pesar de andar de la greña con sus colegas Bety Chávez y Chuy Velázquez, los propanistas del otrora partidazo, el PRI sigue siendo el PRI para ellos, así con la llegada de Marisela Saénz del PES a sus filas, los tricolores esperan ansiosos el arribo de Ana Estrada, la legisladora morenista denostada hasta por sus propios colegas, y que por estar acusada de alta traición, podría recalar en el PRI.

LA CRISIS EN la Universidad Autónoma de Chihuahua no cesa ni por un minuto. Ahora el pleito entre los mandones del Alma Mater con el anticorralista número uno del Estado, Rodolfo Leyva, destapó una cloaca de malos manejos en la Dirección de Posgrado de la Uach, donde ya de plano rayaron en solapar a maestros que se dedican a fusilar trabajos de investigación par publicarlos como propios.

Esto sucedió hace pocas semanas en la Facultad de Zootecnia, donde una doctora investigadora descubrió que dos de sus compañeros maestros plagiaron información de textos auditados y publicados por alumnos de la propia escuela, con la finalidad de hacerlos pasar como propios. Un verdadero plagio intelectual, que en el circulo de los investigadores universitarios es considerado como un acto ruin, deshonesto y vergonzoso; más tratándose de Maestros incluso en algunos casos con grado de Doctorado.

Pero lo lamentable del asunto es que cuando los docentes plagiadores fueron denunciados (hoy circularán los nombres de los mismos), como uno de ellos resultó comparsa y cuate del director de la Facultad de Zootecnia, éstos recibieron el beneficio del perdón y la gracia universitaria, mientras que a la Doctora denunciante la expulsaron del Cuerpo Académico de investigadores que ella misma fundó hace años.

La cosa no pudiera ser menor, a no ser que es en los Cuerpos Académicos de la Universidad, donde se aprueban y definen el uso de recursos millonarios que la Uach recibe para destinarlos en proyectos de investigación en sus áreas de posgrado; por lo que ahora se le ve el colmillo a los mandones de la Uach y Zootecnia que quieren hacer chilar y huerto con el dinero para la investigación y deshacerse de una Doctora que ellos consideran incómoda que no permite las triquiñuelas que ahora reinan en la Universidad.