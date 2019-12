Grillos azules y tricolores-Morenos movidos-Negocios inmobiliarios-Corral y Peniche

UN FIN DE semana bastante grillo y de mensajes políticos fue el que vivieron los panistas de Chihuahua, pues primero y durante la tarde del viernes, la dirigente estatal y jefa de las oficinas de la Zarco, Rocío Reza Gallegos, citó a la alcaldesa Maru Campos, al senador Gustavo Madero y a los diputados Mario Mata y Fernando Álvarez Monge, en un conocido restaurante del Centro de la ciudad, incluso ahí se apersonó el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, como representante del gobernador Javier Corral en esa mesa azul, y aunque la versión oficial es que se reunieron para definir la estrategia electoral rumbo al 2021, lo cierto es que también se tocó el tema de quién será el futuro o futura aspirante del PAN a la gubernatura, pues ahí, codo a codo, estaban las cartas más fuertes de Acción Nacional para suceder a Corral Jurado.

Los malosos nos enteraron que uno de los puntos a tratar fue que suceda lo que suceda, sin importar quién se quede con la candidatura, los panistas buscarán la unidad por encima de todo, ya que no se pueden dar el lujo de fortalecer aún más a Morena, que se ha convertido en el enemigo a vencer paras las próximas elecciones, a sabiendas de que los morenos tendrán toda la maquinaria del Estado y el clientelismo electorero a su favor. Por cierto que ya reunidos y en la barra, los meros meros del Sistema PAN aprovecharon para festejar el cumpleaños de don Gustavo, quien se la pasó celebrando todo el fin de semana.

******

PERO SI DE mensajes políticos se trata, uno tremendo fue el que envió el gobernador Javier Corral el viernes por la noche, cuando celebró la cena navideña con alcaldes de todo el estado, los más queridos y hasta los no tanto. En su mesa se sentaron los que suenan para sucederlo y él pidió que así estuvieran. A su izquierda el senador Gustavo Madero y a su derecha, separados por su esposa Cinthia Chavira, estaba la alcaldesa Maru Campos, mientras que frente a él los alcaldes de Juárez y Parral, Armando Cabada y Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien, nos dicen los malosos, se veía un tanto incómodo ante la compañía de la mesa redonda.

Los más enterados afirman que el mensaje fue claro y certero, quizá para el góber su favorito para que se quede con la silla que hoy ostenta en Palacio de Gobierno sea el senador Gustavo Madero, sin embargo, Corral no puede negar ni ocultarse de la influencia de la presidenta municipal, que le pese a quien le pese, es la panista mejor posicionada en las encuestas y la que realmente le puede hacer frente a Morena en las urnas.

******

YA QUE ANDAMOS con los que suspiran por el 2021, y hablando de Morena, cada vez suena más fuerte que sí será Rafa Espino el elegido para contender por la gubernatura, y aunque en la actualidad funge como consejero de Pemex, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República y amigo incondicional de Espino, podría colocarlo en un puesto que le atraiga los reflectores necesarios para colocarse en el conocimiento de la gente, aunque a decir verdad, en Morena se posicionan solos con el asistencialismo electorero disfrazado de apoyos sociales. Además, los malosos señalaron que una de las razones para que AMLO se decida por Espino o incluso por el súper delegado Juan Carlos Loera, es que ya le llegaron los rumores de que el senador Cruz Pérez Cuéllar tiene cuentas pendientes con la Operación Justicia para Chihuahua y sus supuestos vínculos con el exgobernador César Duarte cuando fue dirigente del PAN Estatal y candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

******

PARA NO SOLTAR a los morenos, vaya brete en el que se metieron por no saber gastar el dinero apropiadamente. Y es que los malosos de ese partido nos cuentan que a menos de dos meses de que concluyera el año, se dieron cuenta de que traían un subejercicio bárbaro en las finanzas estatales, y no por ser ahorradores o buenos administradores, sino porque de plano no les da la “o” por lo redondo para ejecutar el presupuesto asignado que no es poco.

Por ese motivo se aceleraron para adquirir un edificio propio que albergue su changarro, y para no hacer el cuento largo terminaron comprando un armatoste que tiene un valor comercial menor a los 8 millones de pesos, pero se dieron el lujo de pagar 13. La operación ya está finiquitada y ahora deberán rendir cuéntas del sobre precio que se decidió pagar. Una raya más al tigre de Martín Chaparro, quien sin tapujos decidió meterle 5 millones de pesos extra a un mal negocio… para el partido, pero una jugosa comisión para quien llevó la operación inmobiliaria, donde nos dicen se encuentra metida la ex priísta Martha Laguette, actual encargada de los chelines morenos.

******

Y SI DE reuniones grillas se trata, quien estuvo este fin de semana en su terruño es la secretaria de Organización Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Chela Ortiz, y es que tal como le adelantamos, va con todo para resucitar al priismo que todavía respira, es por ello que citó a la cúpula de la familia revolucionaria, incluso hasta los que andaban ausentes, con el objetivo en armar una estrategia electoral que los reviva en el 2021, pues Chela, colmilluda como es, sabe que al PAN le está haciendo mucho daño la detención de Genaro García Luna por sus vínculos con el narcotráfico, mientras que a Morena es posible que no le alcance la popularidad hasta dentro de un año y medio, así que con esas premisas, los del PRI confían en dar pelea en las próximas elecciones.

******

EN TERRENOS DE seguridad, este fin de semana fue notoria la presencia de una célula de la Marina Armada de México por las calles de Chihuahua. Equipados con uniforme táctico, alas de alto poder y hasta cámaras go-pro en los cascos, los elementos castrenses no se andan paseando en la capital del estado y mucho menos disfrutando del clima navideño.

Esta semana se se unieron aleatoriamente a las células de patrullaje que integran tanbto la Guardia Nacional con instituciones policiacas locales, pero su taraea prioritaria son objetivos de alto calado. La incursión de los marinos, nos dicen los malosos de la Zona Militar que los alberga termporalmente, se extenderá a la zona del noroeste, donde estarán ejecutando acciones de reconocimiento y detenciones.

******

PARA NO DEJAR gota en el tintero de la seguridad, este lunes la agenda del gobernador Javier Corral contempla tocar base en Ciudad Juárez para hacer entrega de equipo y uniformes a la Agencia Estatal de Investigaciones en la frontera, acrto que replicará mañana aquí en la capital.

La reunión de la mesa de seguridad en Juárez estará aderezada con la presencia del mandatario estatal, donde los temas pendientes siguen a la orden del día en cuanto al combate al narcomenudeo y la preliberaciones judiciales que se avecinan con la eventual entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Será el fiscal César Peniche el encargado de hacer una propuesta formal a la Mesa de Seguridad sobre qué hacer para entrarle a este tema que lo tienen como bomba de tiempo para arrancar el año nuevo.