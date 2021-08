Galimatías-Hijito tricolor-Pollitos en fuga-Casita rentada

BUEN GALIMATIAS SE está aventando la gobernadora electa Maru Campos con la reingeniería gubernamental que busca prive en los próximos seis años. Resulta y resalta que algunas de las secretarías desaparecerán y serán adoptadas por otras. El objetivo es hacer más eficiente el gobierno y con ello el gasto.

Los malosos nos cuentan que quien está a cargo de esta reorientación es un personaje tan cercano al próximo fiscal Roberto Fierro, que bien pudiera ser su padre, mismo que conoce la administración gubernamental porque nos cuentan que estuvo al frente de Las Islas Marías. Así que en algunos días se conocerá el nuevo organigrama de gobierno y sus titulares.

HABLANDO DE LOS PRÓXIMOS secretarios, los malosos confirmaron que tanto la gobernadora Campos como su gabinete rendirán protestas en Ciudad Juárez. Y es que la Gobernadora lo hará por la mañana del 8 de septiembre y sus chavalos y chavalas harán lo propio horas más tarde.

******

YA QUE ANDAMOS en terrenos de la gobernadora electa. A muchos les pasó de noche las palabras tiernas, cariñosas, casi casi maternales con las que Maru Campos le pegó tremenda maltratada y revolcada al dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, en la reciente reunión que sostuvieron los líderes del tricolor con la futura mandataria estatal.

No faltó quien mandó el video para deleite del respetable y aquí se transcriben las palabras sin rubor:

Dijo Maru Campos: “Gracias también a Alejandro Domínguez, por dirigir la superación de viejas rencillas, para unirlas con miras a un mejor futuro para nuestro estado. Ya quítame la demanda hijito. ¿Eeeehhh?. Jajajajajaja…”

La verdad es que, literal, la gobernadora electa ni la risa se aguantó, y no era para menos.

******

POR CIERTO, LOS MALOSOS nos aseguraron que donde quieren dar albazo es en el Colegio de Bachilleres, pues ya se echó a andar la maquinaria para renovación de Direcciones y lo quieren hacer antes de que el nuevo gobierno tenga injerencia directa con el tema. El asunto no es menor debido a que pareciera que le siguen jugando las contras a la gobernadora Campos a días de rendir protesta.

*******

Y COMO EL río anda muy revuelto, quien dejó la víbora chillando fue el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues dejó entre abierta la posibilidad de que una vez que termine su mandato, el gobernador Javier Corral pudiera ingresar a las filas de partidazo del presidente Obrador, ello luego de que el “traicionero consumado” se desviviera en halagos al tabasqueño y su 4T en su última visita a la frontera.

“Corral siempre ha sido un defensor de la democracia, termina ahora su mandato y el pueblo de Chihuahua, dará su veredicto sobre el mismo, hay respeto de parte del Presidente de la República hacia él y su gobierno y veremos qué decide, creo que fue afortunado que él manifestó que puede haber diferencias y coincidencias en las expresiones políticas, pero me parece que hubo un gran reconocimiento al trabajo del presidente López Obrador, entonces sí él coindice y quiere trabajar políticamente a favor de la transformación lo veremos más adelante”, sentenció el dirigente partidista.

******

LOS MALOSOS MUY activos en el rubro de seguridad ahora se reportaron con el dato de que si bien en la Fiscalía de Ejecución de Penas parece que nadie hace ruido, lo cierto es que ahí en el último tramo de la gestión de Javier Corral, los números son de miedo, pánico y terror. Y es que se han escapado del reclusorio para menores 7 jovencitos y de los ceresos para adultos ya se les contabilizan 3 fugas.

Nadie dice nada y nadie ve nada. Pero los datos duros y fríos ahí están. ¿De eso no se queja don Javier verdad?

******

Y, BUENO, aquí le dimos cuenta de dos asuntos relacionados con los fiscales de la zona occidente y centro en entregas pasadas.

Dos datos: en la zona centro el fiscal Carlos Mario Jiménez ciertamente recibió un manotazo dirctamente del fiscal general César Peniche, al desarticularle a dos comandantes que le operaban vagancias con charola, pero don Charly los relevó con otro par de querubines que le sirven de igual manera. A don César sí le hicieron caso, pero se la volvieron a jugar con los relevos.

Y por otro lado, el fiscal Jesús Manuel Carrasco de la zona Occidente, dejó en claro que el domicilio cateado en enero de 2020 donde se encontraron armas, droga, presuntos sicarios y autos robados no es de su propiedad. Sí vive ahí junto con su familia a partir de diciembre del 2020, pero porque Gobierno del Estado lo rentó para él.

Literalmente él no tiene la culpa de que alguna mente brillante en las áreas administrativas de la administración estatal que encabeza Javier Corral, se dedique con criterios que solamente Dios sabe cuáles son, a localizar inmuebles para rentarlos con características y antecedentes tan frescos como los relatados aquí mismo para que los puedan habitar funcionarios de la categoría de un fiscal de zona. Ahí delito no hay, pero el dato por sí solo es curioso.

Vaya, da pie a la reflexión malosa: si en los famosos Expedientes X con la pura sospecha y como vil arma de persecución política se agarraron utilizando hasta el colmo y el abuso la figura de extensión de dominio para asegurar e incautar residencias, ranchos, vacas y chivas, en una vivienda donde sí encontraron evidencia de la comisión de delitos relacionados con el crimen organizados no solamente no utilizaron esta figura jurídica de la incautación, sino que pareciera que hasta premiaron al propietario convirtiéndolo en proveedor del Gobierno del Estado para rentarles la casita. Como si en Cuauhtémoc la demanda de residencias en arrendamiento se encontrara colapsada y no hubiera más. ¿Vaya, el río suena por algo no?