Frente común-La otra alianza de facto-Regaño RSP

Aunque al principio se trató de calarle el agua a los camotes, ayer el ambiente político se estremeció ante lo que se consideró una declinación de facto por parte de Chela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, para llamar al voto útil a favor de la panista Maru Campos, quien es la única con posibilidades reales de derrotar a Morena y a su candidato Juan Carlos Loera, y aunque Chela, después de soltarles el mensaje ahí en el Comité Directivo Estatal tricolor delante de líderes del partido y candidatos a diputaciones y alcaldías, descartó una declinación oficial, lo que sí hubo es un llamado a un frente común antiMorena, cuestión que fue confirmada más tarde por ella misma y por la dirigencia nacional del PRI. Es así que se trató de una especie de solicitud de voto cruzado que impida a Andrés Manuel López Obrador y su 4T apoderarse de Chihuahua, así que para aclarar cualquier duda, sobre todo porque son varios los priistas que desde hace rato están llamando al voto cruzado, y para que no se le considere una traición al otrora partidazo, Chela salió horas después a definir lo que estaba cantado desde hace días: una declinación que no es oficial, pero que sí se trata de un frente común que aleje la gubernatura de Chihuahua de las manos del tabasqueño.

Y es que según se supo, la solicitud para que Chela se sume a la candidata del PAN-PRD vino desde la cúpula del Comité Ejecutivo Nacional, de parte de su líder, Alejandro “Alito” Moreno, quien por cierto, un día antes de la declinación de facto de la candidata tricolor, se reunión con sus homólogos de Acción Nacional y del Sol Azteca, Marko Cortés y Jesús Zambrano, para firmar una alianza legislativa que les permita hacerle frente a Morena y a López Obrador en la Cámara de Diputados, así que muy probablemente ahí le llegó el recordatorio a “Alito”, quien se lo hizo llegar a Chela, aunque también, y eso ya está más que confirmado, también fueron los del equipo de campaña de Maru Campos los que se acercaron a la priista para sumarse y crear este frente común que si se aplica en la búsqueda del voto útil, podría inclinar la balanza el próximo 6 de junio, sobre todo porque la elección se ha ido cerrando y a 11 días de la elección, nadie se atreve a confirmar un posible vencedor@.

Por cierto, hoy a las 11 y para oficializar ese frente común que ya aglomera a tres candidatos a la gubernatura que la apoyan, la panista Maru Campos saldrá a presentar esa unión en conjunto con Chela Ortiz, Alejandro Díaz y Maru Baeza, en un mensaje que será transmitido a través de las redes sociales de la candidata del PAN-PRD.

******

Si a alguien le quedaba duda de la otra alianza de facto, pero esta en beneficio del morenista Juan Carlos Loera, ayer esa duda quedó despejada. El presidente Andrés Manuel López Obrador no cabía de gusto de tener al gobernador Javier Corral frente a sus ojos, en un enlace desde la UACH hasta Palacio Nacional, con motivo del inicio de la vacunación antiCOVID para personal del sistema educativo. “Nos da mucho gusto, Javier”, le dijo López Obrador a Corral apenas y lo vio en pantalla, cuando apenas hace casi 8 meses, en los meses de septiembre y octubre, no lo podía ver ni en pintura, porque AMLO supo que Corral Jurado utilizó el conflicto del agua para promover a su entonces ungido para sucederlo en la gubernatura, el senador Gustavo Madero, pero al no lograr imponerlo como candidato del PAN y resultar ganadora la hoy candidata panista, Maru Campos, al gobernador no le quedó de otra que armar esa alianza con la 4T para apoyar a Juan Carlos Loera, lo que le ganó el cariño del oriundo de Macuspana.

******

Si de declinaciones y elecciones hablamos, la que todavía hace eco es la de María Eugenia Baeza, quien dejó su candidatura por Redes Sociales Progresistas a favor de la de su tocaya, la panista Maru Campos. Y es que hoy, precisamente para que el partido se deslinde de la ya excandidata al gobierno estatal, estará en Chihuahua capital el presidente de la Comisión Nacional de Ética y Justicia Partidaria, Manuel Castañeda, quien anunciará que esa decisión fue tomada de manera unilateral por Maru Baeza, a la cual le iniciarán un proceso de expulsión por haberlos dejado colgados e irse con Maru Campos. Además de Castañeda, ahí estarán acompañándolo el dirigente estatal de RSP, Luis Alberto Godina; así como Gabriel Becerril y Miguel Aguirre, comisionado y coordinador nacional de ese partido político, respectivamente.

******

El que tuvo que salir a desmentir otra supuesta declinación, pero esta sí más falsa que algunas encuestas, es el candidato del PAN-PRD a la alcaldía de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, y es que en las redes sociales comenzaron a vincularlo con el gobernador Javier Corral, lo que tal parece que no gustó para nada al exalcalde de Juárez que ya anduvo en las filas del PRI y Morena, así que a través de ese mismo medio, las redes, don Mocken aprovechó la red del pajarito para desmentir que se haga a un lado de la contienda, mucho menos cuando toda el fin de semana pasado y lo que va de la semana, la candidata del PAN-PRD, Maru Campos, ha andado junto a él recorriendo las calles de Juárez.