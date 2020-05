Frenón ante picos-Estadística 2021-Reuniones empresariales-Bonos y más bonos

ALGO TRASCENDENTAL HAN de saber el gobernador Javier Corral y la alcaldesa Maru Campos de lo que se viene con el pico de la pandemia, que precisamente para proteger a sus trabajadores de algún contagio y así no elevar la curva por el COVID-19, decidieron ponerle puntos suspensivos a la obra pública a partir de este lunes 18 de mayo, con miras a extenderse hasta la semana del 25, pues aunque el gobierno federal decretó que a partir de este lunes, la construcción y la minería se considerarán actividades esenciales, los calendarios varían de acuerdo a las regiones, por lo que al estado de Chihuahua apenas le tocará enfrentar lo más complicado, razón por la cual, con la mira puesta en dar el ejemplo y pedirle a la población que se quede en casa la semana que entra y la que viene, la obra pública se suspenderá hasta que llegue la reapertura oficial.

Es así que este será un fin semana crucial para Juárez y Chihuahua de cara a la reapertura económica y social, y es que hoy y mañana, está previsto el pico de contagios en la fronteriza ciudad, mientras que en Chihuahua capital se prevé a partir de mañana hasta el domingo, al menos esas son las previsiones del gobierno estatal, el cual advirtió que si la curva de contagios por COVID-19 no logra ser aplanada y los picos se extienden durante los próximos 15 días, será complicado que el reinicio de actividades inicie el 1 de junio, que aunque así está planeado, todo dependerá de si los contagios van en descenso, por lo que entre el 1 y el 4 del mes entrante, la entidad comenzará el regreso a la “nueva normalidad”, esa que al menos permitirá que la economía se reactive, a pesar de que el riesgo de contagios continuará.

******

POR CIERTO QUE con los acuerdos de ayer entre el gobernador Javier Corral y la alcaldesa Maru Campos, ya son varios los encuentros, en el discurso y en las acciones, que tienen ambos políticos distanciados por la grilla partidista que gira en torno a la sucesión electoral del 2021.

El acompasamiento rindió sus frutos para el gobernador Javier Corral, quien permanecía evaluado por diferentes casas encuestadoras con niveles de aprobación del 30 al 45 por ciento según el modelo y la fecha de levantamiento. Situación que hizo crisis el año pasado. En contra parte, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenía por arriba del 65 por ciento y en ocasiones rebasó el 70 por ciento.

En los últimos tres meses, las mediciones de Massive Caller y ConEstadística, entre otros ejercicios cerraron la brecha de niveles de aprobación entre Corral y AMLO, pues la caída del presiente ha sido de 20 a 30 puntos desde que inició la contingencia del COVID-19, mientras que los acompasamientos de Corral Jurado lo tienen ahora pisándole los talones al 49 por ciento de aprobación, muy cerca de la picada en la que cayó el tabasqueño.

De acuerdo a la interpretación de los cruces estadísticos de algunos malosos, las principales figuras en el País y los Estados influyen en cómo se muestran sus respectivos partidos en términos de intención del voto, es decir Morena mantenía en Chihuahua un aplastante primer lugar frente al PAN… como partido. Eso cambió y ahora en la antesala del 2021 llegan prácticamente empatados, y al momento de ponerle el nombre de Maru Campos al PAN, cualquiera que está en frente con las siglas Morena queda en segundo lugar.

De acuerdo de la firma CAUDAE que cruza valores con un análisis de redes sociales hecho por CAPISCI, coincide en que en lo estados de México, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León, los niveles de aprobación de AMLO se encontraban aplastantes frente a los de los gobernadores en cada entidad, en la mayoría un dos o hasta un tres a auno. Ahora no hay más de 10 puntos de diferente entre la aprobación del Presidente y los mandatarios estatales.

Los números fríos sirven, dijo un maloso, hasta para pasar el tiempo libre dictado por la emergencia sanitaria y seguir con los pronósticos de cara al 2021.

******

YA QUE ANDAMOS con la reapertura que se viene, el que se reunirá, virtualmente claro está, con representantes de cámaras empresariales, es el gobernador Javier Corral, quien analizará junto a ellos los pasos de cómo reabrirán al estado en materia económica, por lo pronto, la gente de COPARMEX que encabeza Jorge Cruz Camberos, ya se pusieron a la orden del Gobierno del Estado y aseguraron que acatarán el plan de reactivación que les proponga el mandatario estatal, el cual ya está apartando espacio en su agenda para las reuniones con líderes empresariales.

******

CON TODO Y que la economía va de picada, los que mañana tendrán buenas noticias son los maestros adheridos a la Sección 42 del SNTE, y es que ya se les confirmó y hasta se les hizo pasar una circular, en donde les informan que este 15 de mayo, los profesores recibirán el Bono del Día del Maestro, aviso firmado por el secretario general del Sindicato, Ever Avitia, a quien la pandemia le “cayó como anillo al dedo”, así como a la Cuarta Transformación, pues de esa manera pudo librarse de las protestas que encabezaron los jubilados, a quienes también les caerá el mentado bono.

******

HABLANDO DE BONOS, los que traen un pleito más allá de lo personal con el doctor Arturo Valenzuela, director Médico de la Zona Norte, son integrantes del personal médico de Pensiones Civiles, quienes alegan que no les ha pagado el bono por atender a pacientes con COVID-19, sin embargo, el doc se defiende al asegurar que ellos no son parte del área COVID, así que mientras sean o no de los héroes al frente de batalla, la guerra continúa en cada conferencia de prensa diaria.