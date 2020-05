Foros y más foros-Chela va-Contradicción camionera

Lo de hoy, ante la pandemia, son los foros virtuales. Así que quien no podía faltar en organizar y encabezar el suyo es el gobernador Javier Corral, por lo que hoy a la una de la tarde y a través de Zoom, el mandatario estatal conducirá el “Foro Digital de Análisis de la Crisis Sanitaria y Económica COVID-19”, al que están invitados no solamente líderes de opinión y empresarios, sino también dirigentes sindicales, ni más ni menos que Doroteo Zapata, el eterno líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y priista de cepa, así como el secretario General de la Sección 52 del Sindicato de Salud, Pablo Serna, con lo que el góber pretende demostrar que ante la crisis por la pandemia, no importan los colores ni las filias, tampoco las diferencias que se tuvieron en el pasado, pues la intención con este foro es encontrarle soluciones a los problemas económicos y sanitarios que ha provocado la contingencia.

Además, también participarán los rectores de la UACH y UACJ, Luis Fierro y Juan Ignacio Camargo; el presidente nacional de INDEX, Luis Aguilar Lang y Luis Alberto Barrio Ramírez, presidente estatal de FECHAC, así como José Alfredo Ceniceros, quien dirige el Colegio de Médicos de Chihuahua y Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, vaya, habrá representantes de todos los sectores y así analizar juntos cómo es que se va a reactivar Chihuahua a partir de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia.

******

En cuanto a los foros, continuemos con el que organiza COPARMEX con aspirantes a la gubernatura de Chihuahua, ese que molestó de sobra a la dirigencia estatal de Morena, y es que ahí también, previsto para el 11 de junio, participará el exlíder morenista y exfuncionario estatal de la actual administración panista, Víctor Quintana, quien regresó a la supuesta izquierda cuando su relación con Palacio de Gobierno se rompió estrepitosamente, además de porque quiere ser gobernador y candidato de Morena, es así que la cámara empresarial decidió sumarlo, sin embargo, lo que también dio de qué hablar entre la militancia morena, es una encuesta más que cuchareada, la cual colocó a Quintana como el favorito para quedarse con la candidatura, muy por encima del senador Cruz Pérez Cuéllar, del consejero de Pemex, Rafa Espino y del súperdelegado Juan Carlos Loera. Vaya, tremendos sueños guajiros.

******

Continuando con los que si respiran, aspiran a la gubernatura, la que sí irá por todas las cánicas es Chela Ortiz, actual secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues los malosos nos cuentan que el arroz ya se coció con Omar Bazán, quien fiel a su estilo, buscarán canjear alguna plurinominal por la candidatura en 2021, además de que la exsenadora es mujer de todas las confianzas de Alejandro Moreno, “Alito”, que si bien estuvo apoyado por Bazán durante el proceso de renovación de la dirigencia nacional, desde el CEN la apuesta iría por Chela, con todo y que al PRI lo consideran un muerto viviente. ¿Será?

******

A quienes les salió el tiro por la culata con eso del cubrebocas obligatorio para los usuarios del transporte público, es precisamente a los choferes, luego de que ellos mismos aseguraran que no permitirían subir a los camiones urbanos a pasajeros sin su respectivo tapabocas, debido a que ellos serían sancionados por las autoridades e incluso multados, y es que los usuarios del transporte público, nos hicieron llegar sendas fotografías de que los mismos choferes andan como sin nada conduciendo la unidad, sin cubrebocas y sin las medidas de higiene, así que su aviso, sólo sirvió para enfurecer aún más a los ciudadanos que a diario se mueven en las rutas alimentadoras.

******

Hablando de lo que sucede en las calles, pero en esta ocasión en Parral, el que sorprendió a propios y a extraños es el alcalde de ese municipio, Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien decidió retirar los parquímetros de los alrededores de los hospitales parralenses, para que de esa forma, los familiares de pacientes internados, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra enfermedad, no tengan que pagar la cuota para estacionarse, tal fue la medida, que la foto del alcalde quitando el parquímetro, rápidamente se viralizó.