Excusas legislativas-Hay esperanza-El amigo “Javier”

Que se enteraron por los medios de comunicación que las finanzas estatales están para llorar, ese fue el argumento que utilizaron los diputados locales para zafarse de votar el dictamen que les garantizaría al todavía gobernador Javier Corral y sus funcionarios, un ejército de escoltas con costo al erario, es decir, que se pagaría a través de recursos públicos que ni siquiera existen, porque de plano la Hacienda de Chihuahua está más quebrada que la esperanza que los votantes de Corral pusieron en él en aquel ya lejano 2016. Así, con esa falacia que no se creyeron ni ellos, bajaron de último minuto del orden del día ese punto que ya venía en positivo, pero que al no existir consenso, la diputada Georgina Bujanda, presidenta del Comisión de Seguridad, y quien repetirá en la próxima Legislatura tras obtener la reelección, se fue por la tangente y pateó el bote de lo que sucederá con ese dictamen que se ha convertido en una papa caliente, pues reconocen el costo político que podría significar el que Javier Corral, el fiscal César Peniche y el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, le sigan costando a las finanzas del estado, aún y después de dejar el cargo del que, por cierto, no dieron el ancho.

Es así que con la llegada de la nueva Legislatura, que será mañana y en la que repetirán muy pocos diputados, los que se van ya se lavaron las manos de una propuesta que ya venía trabada, y no porque no requieran la seguridad, a sabiendas de que tanto Corral y sus funcionarios han declarado una y otra vez que sí han recibido amenazas, el hecho es que ante su inoperancia en materia de seguridad, la raza está molesta por esa ineptitud mostrada durante el quinquenio, ya que en lugar de disminuir los índices de violencia, cinco años después éstos están desbordados, así que como cualquier ciudadano común que tiene que torear las balas y la inseguridad, es como el pueblo de a pie pide dejar a Corral y sus todavía funcionarios.

******

Así que en medio de esa supuesta “sorpresa” por parte de los diputados locales, de que el Gobierno del Estado está más que quebrado, quien conoce perfectamente esa situación de desgracia financiera es la gobernadora electa, Maru Campos, la cual escribió una editorial de realismo extremo, pero también de esperanza. En ella, y a días de asumir la gubernatura, Maru reconoció que no existen los recursos financieros para echar a andar la maquinaria, pero que con inteligencia y arduo trabajo, se puede devolver a los chihuahuenses la esperanza en el futuro, además, la próxima Góber no se anduvo con rodeos, pues resaltó la inacción de ciertas administraciones, cuyas cabezas se concentraron más en venganzas personales que en trabajar para lo que se les paga… y vaya que cobran como si sirvieran. Eso último ya es de nuestra cosecha.

******

“Javier, Javier, Javier”, ya no es Corral, al que no invitaba a los eventos en el estado que decía gobernar, con el que tenía diferencias públicas y notorias. No, ahora para Andrés Manuel López Obrador, es su amigo Javier, con el que apenas hace un año se andaba peleando por el agua. En fin, ese pacto que se traen ambos en poco o nada ha beneficiado a Chihuahua, porque entre varias actitudes, filias, fobias y patologías que ambos comparten, la otra es el desprecio por el estado grande, digan lo que digan. Es así que ayer, en el banderazo oficial del regreso a clases presenciales, el tabasqueño y el nacido en El Paso se aventaron champú, pues aunque todavía falten casi tres años para el 2024, los dos tienen enemigos en común que es necesario detener para los intereses políticos de los ahora compotas.

******

Hablando del tabasqueño que se hospeda en Palacio Nacional desde que asumió la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos enteramos de una situación que pudiera parecer chiste, pero es anécdota. Resulta que la reconocida Montse, sí, la influencer involuntaria que las intenciones de burla de algunos catapultaron a la fama, es una de las consentidas de los programas asistenciales de AMLO.

Y es que según nos cuentan los malosos que le mueven a los miles de millones de pesos que López Obrador regala, con el pretexto de “primero los pobres”, Montse está registrada en múltiples apoyos que cada mes le llegan religiosamente por parte de la 4T, que utiliza el dinero de todos los mexicanos como caja chica para garantizarse voluntades electorales.