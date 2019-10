¿Estocada final?-Tiscareño revive-Culiacanazo 2.0-Madero solicitado

LA ÚLTIMA ESTOCADA al proceso interno de Morena se la dio ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues los magistrados decidieron anular la elección que renovaría la dirigencia nacional y también estatales, al argumentar que el proceso ha estado lleno de irregularidades y mapacheo que harían sonrojar al mismísimo PRI, de ese del que tanto se quejan los morenos y en el que se convirtieron y hasta evolucionaron, así que para tristeza de la paisana Bertha Luján Uranga y la felicidad de Yeidckol Polevnsky, la todavía dirigente nacional, el TEPJF le dio palo a la renovación y, por tanto, al desaseado proceso que, por ejemplo aldeanamente, seleccionó en Chihuahua a 90 consejeros que participarían en la renovación.

Los malosos nos comentan que ni los morenos mismos saben lo que sucederá a ciencia cierta, pero lo que sí es un hecho es que el padrón de militantes tendrá que depurarse, además de que el Tribunal Electoral también ordenó que en el proceso interno sea incluida la militancia que se registró hasta agosto del 2018, y no hasta noviembre del 2017, como pretendían los sectores que buscaban hacerse con el poder del partido. Es decir, podrían participar miles de advenedizos.

Y para no dejar nada en el tintero de Morena, apenas un día antes de que el Tribunal bateara el proceso y lo sacara del parque, Bertha Luján, quien suspira por la dirigencia nacional, se paseó en San Lázaro junto a su sobrino Fernando Tiscareño, en donde se reunieron con más de 50 diputados federales que ya le dieron la espalda a su todavía coordinador de la bancada, Mario Delgado, quien también aspira al puesto de Yeidckol.

******

EL BATAZO QUE pegó el Trife en la esfera nacional de Morena obliga a un reacomodo de las fichas nacionales, sin duda, pero en lo local, los morenos andan más despavoridos que las hormigas cuando les destruyen el hormiguero.

Veamos. Los amarres de cara a la Asamblea Estatal que ya no se realizará el próximo 10 de noviembre, simple y llanamente quedan sin efectos, ni sustancia. Solamente sirvieron para conocer traiciones, intensiones y lealtades.

Los aspirantes a dirigir el partido, Hugo González, Omar Holguín y el resto que tenía cero posibilidades, llamaron en corto a sus operadores anoche mismo para no soltar los acuerdos alcanzados porque todo apunta que una Encuesta salvadora llegará como solución a todos los males.

En cuanto a los suspirantes por la candidatura grande en el 2021, Cruz Pérez Cuéllar, Víctor Quintana, Juan Carlos Loera y los que se quieran sumar a esta lista sin posibilidad alguna, no hay duda que el enfilado a regodearse con una encuesta sería el ex panista juarense, pues de todos, todos, es el único que ha mantenido su nivel de conocimiento en un lugar decente.

Si bien es cierto que la gran perdedora en el escenario nacional fue la paisana Bertha Luján, en caso de aprobarse la intensión de Polevnsky para que una Encuesta delibere lo que toda una militancia no puede en lo que resta de noviembre y diciembre, ese ejercicio a nivel estatal posiciona a la cabeza a Fernando Tiscreño, pues, por un lado ya no tendrá la limitante de no formar parte de los fundadores y su nivel de conocimiento es, por mucho, más alto que cualquier otro moreno.

De ahí en más todos quietos en “home” en tanto el Consejo Nacional de Morena no resuelve, primero, darse por enterado y acatar el fallo de la justicia electoral, y dos, delinea las nuevas reglas del juego llamado sucesión.

******

HABLANDO DE RIDICULESES y Morena, que a últimas fechas parecieran sinónimos, ahora resulta que hasta los chihuahuenses deberemos estar congratulados de que Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo” Guzmán, fuera puesto en libertad luego de su detención en el “culiacanazo” del pasado 17 de octubre, porque en la rueda de prensa mañanera de ayer desde Palacio Nacional, el gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador reveló que el Cártel de Sinaloa amenazó con ataques a la población civil en Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

Dentro de la serie de explicaciones que a una semana y media sigue dando el Gobierno Federal sobre la detención y liberación de Guzmán López, en el imaginario colectivo queda con más firmeza ese dicho popular que reza: “a explicación no pedida… culpabilidad manifiesta”, y es que entre más se esmera la 4T en convencer con explicaciones y transparencia informativa lo que ocurrió el pasado 17 de octubre, más parecen maridos infieles tratando de convencer a la esposa que “sólo ser trató de una confusión”.

******

HOY A LAS diez de la mañana y en sesión extraordinaria de Cabildo, la alcaldesa Maru Campos habrá de despedirse durante 10 días de la Presidencia Municipal, pues según nos confirman los malosos, la presidenta atenderá cuestiones del Ayuntamiento, pero de índole internacional, así que este día y frente a los regidores del Cabildo capitalino, la alcaldesa informará y oficializará esa licencia.

******

EL QUE HA estado bastante solicitado por los panistas de varios estados del país, es ni más ni menos que el senador Gustavo Madero, a quien los azules del centro y sur de México le tienen amplio respeto por su trayectoria al interior de Acción Nacional, así que para mostrarle el aprecio, la dirigencia estatal de Puebla invitó al legislador chihuahuense para que acuda a una plática a la capital poblana el sábado 2 de noviembre, todo como parte de los festejos por el 80 aniversario de la fundación del PAN.

******

A PESAR DE estar encarcelado y con un sinfín de causas penales, el que ha estado muy activo en las redes sociales es el extitular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, y no porque al contador le permitan tener celular en el CERESO, de donde es inquilino desde junio del 2017, sino porque son sus abogados, quienes establecieron la estrategia de publicar y despotricar en contra del gobierno de Javier Corral, ya sea por medio de Twitter o de Facebook.