Esas encuestas-Procesos-Populistas desenmascarados

Entre que los traen bien cortitos con los automítines y las caravanas, los candidatos a la gubernatura traen su propia guerra que va más allá de la pandemia por el COVID-19. Y se trata de las encuestas, tanto, que apenas inició la semana y tres ejercicios estadísticos dieron mucho de qué hablar, eso sí, completamente opuestos, lo que coloca al electorado como un vaivén que a menos de cinco semanas del crucial domingo 6 de junio, nada está escrito y todo puede cambiar, al menos eso señalan los números exhibidos ayer. En el caso de la encuesta de El Financiero, ésta afirma que el morenista Juan Carlos Loera va a la baja en las preferencias electorales, pues de 39 por ciento que traía en marzo, en abril anda con el 34 por ciento, mientras que la panista Maru Campos encabeza esa encuesta con el 40 por ciento de las preferencias, ejercicio por completo opuesto al que presumió el propio Loera, cuyo equipo de campaña soltó una encuesta realizada por C&E Research, que lo coloca supuestamente con el 53 por ciento de la intención de voto, seis puntos arriba de Maru Campos, quien aparece en dicho ejercicio con el 47 por ciento.

Pero de la encuesta de la que sólo nos enteramos por boca de su presunto beneficiario, es la que presumió el candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien asegura que según los encargos estadísticos que han mandado a hacer, en primero lugar aparece el morenista Juan Carlos Loera y él, el aspirante naranja, está en segundo lugar y rozándole los talones al candidato de Morena, lo que a decir del alcalde con licencia de Parral, pone a la panista Maru Campos en tercer lugar de las preferencias. Sin embargo, fue la palabra de Lozoya contra la carencia de números que lo comprueben, y como reza la máxima del periodismo: dato duro mata declaración. Además, con eso de la prohibición de los automítines y demás eventos que aglomeren personas, será a difícil medir los cariños electorales en los próximos días, por lo que se tendrá que confiar en las encuestas… al menos un poco más de lo que se ha venido haciendo.

******

Ayer, más de uno que desea ver caer la candidatura de Maru Campos se emocionó al saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió la impugnación que aquí el TEE desechó por no encontrar los elementos jurídicos suficientes, mucho menos los argumentos, para quitarle la candidatura a la panista, por lo que la terquedad de sus enemigos políticos los llevó al TEPJF, el cual le dio entrada porque así son los procesos, pero de ahí a que les dé la razón a los morenos, todavía falta un gran trecho. Además, ellos insisten que la también alcaldesa con licencia, al estar vinculada a proceso, no puede ser votada, sin embargo, se les olvida que eso de la vinculación es apenas la etapa preliminar de un proceso judicial, al que todavía le falta mucho por recorrer y ni siquiera ha comenzado la segunda etapa y mucho menos la tercera, en donde se podría hablar de una sentencia, y mientras eso no suceda, sus derechos políticos están a salvo. A menos que desde las alturas haya presiones al TEPJF en venganza por el caído Salgado Macedonio, quien por cierto, sí violentó la ley electoral, y esa fue la razón del despojo.

******

Para no cortar el hilo conductor de los candidatos a la gubernatura, el pleito entre Brenda Ríos y la exjefa suprema del Partido Verde en el estado, María Ávila, todavía le sigue causando estragos a la hoy aspirante al gobierno estatal, con quien la también exdiputada se confrontó a tal grado que hasta existen denuncias penales en la Fiscalía General del Estado. Resulta que el fin de semana corrió un borregazo tremendo que afirmaba que Ríos se había bajado de la contienda electoral para sumarse a la candidatura del “Capi” Arrieta, el galle del PES que anda muy desplumado como para que fuera cierto, sin embargo, son tal los conflictos internos del partido del tucán porque la aspirante verde no quiso renunciar en su momento, que nos cuenta que el rumor salió precisamente del interior del partido, en espera de causarle más dolores de cabeza a la también exdelegada de la Semarnat y ahora sí, termine por renunciar.

******

A otro que lo tupieron en serio, pero a través de las redes sociales, es el candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 8, Fernando Tiscareño, quien afirmó que las pensiones entregadas por el gobierno federal a los adultos mayores no es populismo, lo que le prendió un cerillo a la mayoría de la raza que se atrevió a comentarle, en donde le aseguraron que por supuesto que se trata de populismo, ya que antes eran entregadas a viejecitos realmente necesitados y después de un estudio socioeconómico, no a todos los adultos mayores como se hace hoy, además de que Morena y la 4T utilizaban esos apoyos para lucrar y sacar provecho electoral, vaya, más le valía al también excandidato a la alcaldía de Chihuahua no haber tocado el tema, pues hubo quien de plano no se contuvo y lo calificó de “traidor” al PRI, luego de que el mozuelo renunciara hace algunos ayeres y que hoy reniegue de ese pasado priista.

******

Con eso de que el PAN y el PRD van muy juntos, pero no del todo revueltos en algunos distritos electorales, como es el caso del 12, con sede en la capital del estado, este día a las 10 de la mañana y a través de un anuncio oficial en la sede del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, se anunciará una alianza de facto entre los del Sol Azteca con los azules, pues a pesar de no estar registrada la alianza como tal en ese distrito, amarillos y panistas irán junto para apoyar la candidatura de Geo Bujanda, quien buscará la reelección el domingo 6 de junio.